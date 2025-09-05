Новини
Гайки и съдби

5 Септември, 2025 10:02 1 010 14

  • украйна-
  • русия-
  • война-
  • руска агресия-
  • генерал александър лапин

Войната ще се разгаря. А за победата е нужна максимална концентрация на силите

Гайки и съдби - 1
Снимка: БГНЕС
Николай Николов Николай Николов инженер
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Миналия месец стана известно за оставката на командващия на руската групировка войски «Север» генерал Александър Лапин. Не го изпращат в наказателна рота на фронта. Излиза в пенсия.

Пред новоизпечения цивилен член на обществото се разкриват широки перспективи. Може да стане депутат или съветник в богата фирма. Ще дава ценни указания, с пълни шепи ще гребе от радостите на живота... А сенките на хилядите загинали заради него няма да смущават съня му.

На такива дебелокожи са непознати терзанията на съвестта, те са уверени в своята правота. И нищо, освен гробът, не е в състояние да ги поправи. Аз пък какво съм почнал да ви обяснявам – нали и нашата държава е завладяна от такива! От Лисабон до Сибир и по-нататък до Ню Йорк новите порядки плодят мандрамундяци, които пасват на всяко началническо място.

Генерал Лапин е от гвардията на така наречените «герои на Украйна» – руски офицери, които без скрупули изпращат на вярна смърт своите бойци. В началото на кампанията той не успя да превземе Чернигов. Биографията му попълниха оставянето на Красни Лиман, тежките поражения при градовете Балаклея и Изюм, касапницата на река Северски Донец при с. Белогоровка (там три дни подред 74 бригада е вдигана в атака под артилерийкия огън на противника. Безсмислените загуби наброяват между 1600 и 1900 човека, около 500 от тях са безвъзвратни. Изгарят или потъват 74 единици бронирана техника. На южния бряг украинците вземат в плен изоставените ранени – 231 офицери и войници).

Странно е, че ЕС е наложил санкции на този човек.

Последното стъпало в неговата кариера е настъплението на НАТО в Курска област през август 2024 год. От дълго време се знае за сериозните противникови сили, струпани в близост до границата, но заплахата не е била оценена адекватно. Част от средствата, предназначени за строителството на отбранителните съоръжения, са откраднати. Няма достатъчно войници. Само благодарение на героизма и издръжливостта на руските хора – в униформа и цивилни, нападението е отразено.

Възможен е и друг развой в съдбата на генерала от запаса. Засега разследването на причините, довели до миналогодишната катастрофа, е концентрирано в икономическата плоскост, но някои анализатори очакват, че ще бъдат проверявани и действията на ръководството на групировката «Север». Допускат, че чистката ще продължи в Генералния щаб на руските въоръжени сили. В актива на тамошния началник, ген. В. Герасимов, няма нито една стратегическа победа. А този застой е опасен за армията, икономиката и обществото.

В Русия започва затягане на гайките – бавно, предпазливо, но последователно. Много влиятелни сили са замесени в събитията, развиващи се по южните граници, и резките движения биха предизвикали фатални за Федерацията трусове. Но като че ли вече няма връщане назад. Войната ще се разгаря. А за победата е нужна максимална концентрация на силите.


  • 1 Последния Софиянец

    9 0 Отговор
    Вчера Росен Желязков ни вкара в една гражданска война която продължава 11 години и може да продължи още толкова.

    10:06 05.09.2025

  • 2 Сталин

    14 1 Отговор
    В Украйна вече имат нов национален герой,това е човека който уби онова ционистко куче Парубий,той признава че е убил този негодник заради смъртта на сина си във войната и това е отмъщение към циониските изверги които убиха 2 000 000 славяни , държава в която се убиват корумпирани политици има бъдеще ,навсякъде в Европа има политически убийства,само жалките цървули пъшкат под терора на тикви и прасета и няма един мъж с топки да ликвидира едно прасе,иначе цървулите имат големи уста и претенции ама се крият като мишки по дупките си и под полите на жените си

    Коментиран от #4, #6

    10:10 05.09.2025

  • 3 Какво настъпление на НАТО

    4 11 Отговор
    бе Николайчо? Ако не бяха севернокорейците Курск щеше да е украински.

    10:11 05.09.2025

  • 4 Все едно някой

    0 4 Отговор

    До коментар #2 от "Сталин":

    да убие Сталин защото синът му загинал във войната срещу Хитлер.

    10:14 05.09.2025

  • 5 Украйна почти се е предала

    5 1 Отговор
    и..... в този момент българската армия пристига с гръм.
    И славната дружина ще е пред Москва за парада но като каква.

    10:15 05.09.2025

  • 7 Крис

    5 0 Отговор
    Инженера няма ли какво да прави че пише за нещо от което не разбира

    10:22 05.09.2025

  • 9 Важното е

    0 4 Отговор
    Да се скача,пада от прозорците на високите етажи,няма човек няма проблем

    10:26 05.09.2025

  • 10 Анонимен

    0 2 Отговор
    Много мъже подлъгаха подлеците, запалили войната!

    10:26 05.09.2025

  • 11 Абе

    2 2 Отговор
    И тоа ли е некъв анаЛлизатор?

    10:27 05.09.2025

  • 13 болгарин..

    1 0 Отговор
    Aз съм за белоусов..той развинти-столицата на кiевската хунта,с огинь и димь..

    11:08 05.09.2025

  • 14 Гайката на Путин

    0 0 Отговор
    Като затегнат гайката на Путин нещата в Русия ще се оправят. Чух, че само в Хага имали подходящ ключ.

    11:12 05.09.2025