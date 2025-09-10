Андрей Киряков: Американско качество

В къщи имаме една стъклена чаша, със щампа, останала от първото ми ходене в САЩ. Щампата е NFL националната футболна лига и на отбора GIANTS. Това е отборът по американски футбол, на град Ню Йорк.
Така и не разбрах как попадна при нас този сувенир. Оказа се, по-късно разбрах, че е подарък от една бензиностанция, на която сме заредили повече гориво. Една най-обикновена чаша, наред с другите неща и сувенири, които донесохме тогава от САЩ. Този двуседмичен престой тогава обаче донесе за мен най-вече огромно психологическо развитие. Видяхме мечтаната страна САЩ, което беше почти невъзможно тогава и се върнахме. Аз бях все още ученик, в гимназията, а годината беше 1992.
Чашата и най-вече щампата на GIANTS не е мръднала, а сякаш става дори по-нова и блестяща с времето! Това са 33 години, в които стъклената чаша се използва наред с всички други, мие се и в миялната машина и т.н. Миялната машина действително изтощава много цветове, кантове, шарки по съдовете, след години миене. Само че тази обикновена чаша от бензиностанция е като нова!
Това е следа от старата Америка, която днес може би не съществува. А може би все още съществува. Америка която привличаше хора от цял свят и която беше мечта за хората по целия свят. Привличаше именно с това качество, което се простираше върху всичко, което се произвеждаше в САЩ. Дори и върху една обикновена стъклена чаша, с щампа. Която и днес си е живо доказателство, за него.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Фен
07:56 10.09.2025
2 град КОЗЛОДУЙ
Господин Путин е Смел и Силен Човек. Правдив. Той Ще Победи
07:57 10.09.2025
3 Пенчо
07:58 10.09.2025
4 Факт
Коментиран от #10
08:02 10.09.2025
5 табсо..
08:03 10.09.2025
6 гдфгфдг
Коментиран от #21
08:03 10.09.2025
7 Форд
Коментиран от #16, #19
08:03 10.09.2025
8 Тутенкамон
08:06 10.09.2025
9 И тук
08:09 10.09.2025
10 факт 2..
До коментар #4 от "Факт":А бе какво ти дреме-важното е че си..си писарушкал със чичо сам,за благото на б-я..
08:09 10.09.2025
11 Ами да, съществува и днес Американско
USA трите букви на Доверието съществуват и днес.
Коментиран от #17, #22
08:10 10.09.2025
12 Реална погледнато Европа качеството
08:13 10.09.2025
13 Факт
Коментиран от #18
08:13 10.09.2025
14 И сега да отидеш в Америка може да
08:16 10.09.2025
15 Възмутен
Няма начин "американската" стъклена чаша да не става по-нова и блестяща с времето. Това идолопоклоничеството е голяма работа - и от една стъклена чеша която даже не е сигурен къде е произведена си прави изводи за "американското качество" - само че освен чаша друго американско качествено май не може да посочи.
08:16 10.09.2025
16 МИ ТО ХЛАДИЛНИЦИ МРАЗ
До коментар #7 от "Форд":ИМА ОЩЕ МАСОВО.СУУУПЕР БЕЗШУМНИ И НАДЕЖДНИ.АЗ ЛИЧНО НА 6 МЕСТА ЗНАМ.
08:17 10.09.2025
17 Устойчиво качество
До коментар #11 от "Ами да, съществува и днес Американско":И дядото си пазеше потурите и опинците, за когато свърши комунизма, внука да не е гол. Също сърпа и менците за вода, колко умни са били хората.
08:19 10.09.2025
18 Много точно казано, другото което е
До коментар #13 от "Факт":от абсолютна важност е че храната закупена от магазина и улицата за една богата държава трябва да е достъпно евтина за да може обикновеният човек оцелее, Богата Държава се измерва не по мулти Билионерите (такива ги има във всяка кочина) а по това може ли обикновеният човек да оцелее на една Заплата от Понеделник до Неделя?
08:21 10.09.2025
19 дедо..
До коментар #7 от "Форд":То през соца всичко по качествено се купуваше със връзки-хладилник си взех от магазина на първа атомна-там ги докарваха първи за работещите в централата,ворошилов от столицата пуснаха тв с киноскоп отфилипсь-и бегом при виетнамците за $,и големио цветен туч ти е в къщи..е по лек от поне 1/3 от масковските
08:22 10.09.2025
20 ънгей киртакофф
08:23 10.09.2025
21 Ха ха, пишеш ги
До коментар #6 от "гдфгфдг":такива, защото иде нямаш какво е в Китай. Там всичко това е x 5.
08:24 10.09.2025
22 Американец
До коментар #11 от "Ами да, съществува и днес Американско":"навремето бях взел една риза (втора употреба) изглеждаше като нова, аз съм я носил 12/13 години и накрая я изхвърлих здрава без едно скъсано копче"
Хайде бе - лъжеш повече от братчедите от маалата. И можеш ли ми каза в кой американски завод произвеждат ризи или маратонки. Всичко се внася от Китай или Мексико - даже и "марковите" които "калпавите" китайчета произвеждат на ишлеме за любимите ти "американски" марки.
В САЩ нищо не се произвежда - 85% от "най-голямата икономика на света" са услуги.
Коментиран от #25, #26
08:24 10.09.2025
23 Европа е много зле и €€ Еврото
Броят на затварящите големи предприятия в ЕС за осем месеца достигна своя максимум от разгара на световната финансова криза, съобщи РИА Новости по данни на Европейския мониторинг на преструктурирането.
От 1 януари до 31 август тази година 72 големи промишлени предприятия в ЕС обявиха планове за спиране на работата.
Рекордният брой падна през 2009 г. - тогава 81 индустриални компании затвориха за същия период. Като се има предвид това, дори през коронавирусната година това се случи само с 49 предприятия.
За разлика от предишните години, когато по-голямата част от прекратените компании бяха в Германия, тази година затварянията се случват почти равномерно във всички икономики:
най — голям брой в Испания-17 процента;
във Франция - 14 процента;
в Чехия и Германия-по 11%;
В Хърватия и Дания спря да работи само едно предприятие.
Последствието беше уволнението на 18 хиляди работници в индустрията.
Това е третият резултат в историята на ЕС: в разгара на 2-19 хиляди души са загубили работа 18,7 хиляди души, а по време на глобалната финансова криза — 27,3 хиляди.
Като цяло броят на закритите големи предприятия във всички сфери на икономиката на Европейския съюз достигна своя максимум от 2009 г. насам 99 на брой.
Броят на съкратените поради това възлиза на 27,3 хиляди души.
08:27 10.09.2025
24 БПФ
Ако американските хора искат да си възкресят страната, трябва да унищожат комунистическата "демократическа" партия. Където стъпят "сините" - град, щат, трева не никне !!!
08:32 10.09.2025
25 Точно, Ризата е Хавайска и е правена в
До коментар #22 от "Американец":Хавайте но Маратонките са Найки и са Мейд ин Виетнам, Фланелките са Мейд ин Пакистан от най Качественият Памук в Света, (heavy cotton), Дънки - Ли Вайс правени в Индия, Бангладеш или там някъде другаде?
Качеството Uncompromising!
Америка я има и днес за разлика от Европа, която от лакомията германска е на прагът на унищожението?
И не са Американците Ви виновни за лакомията европейска?
08:35 10.09.2025
26 Ти си толкова американец, колкото
До коментар #22 от "Американец":Генерал Наско Атанасов е генерал?
08:38 10.09.2025
27 Гого Мого
През 90те ми донесоха едно яке от САЩ, познати на родителите ми (аз тогава още карах на ръчна).
Носех го може би 10тина години и наистина не мръдна, е не го изхвърлих щото ми омръзна, но започна да се скапва. Та това яке беше произведено в Малайзия.
Не знам какво са произвеждали в САЩ, но преди Китай да стане работилницата на света, за САЩ бяха Индонезия, Малайзия, Тайван, но не и САЩ. Онзи които си спомнят 90те, маратонките Найки се правеха в Малайзия или Индонезия. Но може би САЩ също са имали качествено производство, но нека бъдем реалисти какви работници са били тогавашното поколени и какви са сега, не мога да си представя дори качество и САЩ към днещна дата.
08:38 10.09.2025
28 Тома
08:43 10.09.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.