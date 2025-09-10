Новини
Андрей Киряков: Американско качество

10 Септември, 2025 07:51 1 432 29

В къщи имаме една стъклена чаша, със щампа, останала от първото ми ходене в САЩ. Щампата е NFL националната футболна лига и на отбора GIANTS. Това е отборът по американски футбол, на град Ню Йорк.

Така и не разбрах как попадна при нас този сувенир. Оказа се, по-късно разбрах, че е подарък от една бензиностанция, на която сме заредили повече гориво. Една най-обикновена чаша, наред с другите неща и сувенири, които донесохме тогава от САЩ. Този двуседмичен престой тогава обаче донесе за мен най-вече огромно психологическо развитие. Видяхме мечтаната страна САЩ, което беше почти невъзможно тогава и се върнахме. Аз бях все още ученик, в гимназията, а годината беше 1992.

Чашата и най-вече щампата на GIANTS не е мръднала, а сякаш става дори по-нова и блестяща с времето! Това са 33 години, в които стъклената чаша се използва наред с всички други, мие се и в миялната машина и т.н. Миялната машина действително изтощава много цветове, кантове, шарки по съдовете, след години миене. Само че тази обикновена чаша от бензиностанция е като нова!

Това е следа от старата Америка, която днес може би не съществува. А може би все още съществува. Америка която привличаше хора от цял свят и която беше мечта за хората по целия свят. Привличаше именно с това качество, което се простираше върху всичко, което се произвеждаше в САЩ. Дори и върху една обикновена стъклена чаша, с щампа. Която и днес си е живо доказателство, за него.


САЩ
  • 1 Фен

    30 5 Отговор
    Мдаа. Явно посещението в САЩ води до доста голям мозъчен гърч...

    07:56 10.09.2025

  • 2 град КОЗЛОДУЙ

    15 3 Отговор
    Да Живее Господин Путин
    Господин Путин е Смел и Силен Човек. Правдив. Той Ще Победи

    07:57 10.09.2025

  • 3 Пенчо

    24 2 Отговор
    Минути за реклама!? И то на какво!?

    07:58 10.09.2025

  • 4 Факт

    23 3 Отговор
    92-ра се чудех какво да работя! Просперираха ченчаджии и мутри. Хората бяха наивни. Пътуваха само връзкари. В интерес на истината по стечение на обстоятелствата си пишех с много американски фирми от обикновеното производство. Бяха много отзивчиви. Европа, СДС и Мултигруп заедно закопаваха България.

    Коментиран от #10

    08:02 10.09.2025

  • 5 табсо..

    16 2 Отговор
    Е аз не съм ходил в щатите,защото съм им обиден все са първи-първи пускат атом в/у цивилно население,първи правят най големия холокост в света-има го вгинес с/у индиянците-загиват над 100 млна от тях-за да им вземат земите,използвали са всякакви начини за тяхното батисване..заразени с бацили дрехи и храни-даже сачегартали индиянките та повече да нераждат..повече червенокожи

    08:03 10.09.2025

  • 6 гдфгфдг

    16 1 Отговор
    Прекалено много хора живеят само в колите си,там капитализма е с най-кръвожадната си форма!

    Коментиран от #21

    08:03 10.09.2025

  • 7 Форд

    16 0 Отговор
    Преди 40-50 години всичко се правеше да е вечно. На село имахме до преди две години работещ хладилник Зил от 59 г. И дядо се прехласваше от СССР където е учил.

    Коментиран от #16, #19

    08:03 10.09.2025

  • 8 Тутенкамон

    16 1 Отговор
    Господинът е археолог, затова пише за умрели царства и грънци.

    08:06 10.09.2025

  • 9 И тук

    13 2 Отговор
    И ние живеем в построеното от Комунизма. Пазар икономика е Недоносче!

    08:09 10.09.2025

  • 10 факт 2..

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Факт":

    А бе какво ти дреме-важното е че си..си писарушкал със чичо сам,за благото на б-я..

    08:09 10.09.2025

  • 11 Ами да, съществува и днес Американско

    2 5 Отговор
    Качество дънки по 9/10 US$ ги носиш по 5/6/7 години, маратонки по 5/6/7 години, фланелки с къс ръкав, ризи с къс, зълъг ръкав по 8/9/10/15 години, навремето бях взел една риза (втора употреба) изглеждаше като нова, аз съм я носил 12/13 години и накрая я изхвърлих здрава без едно скъсано копче защото ви омръзна да я нося?
    USA трите букви на Доверието съществуват и днес.

    Коментиран от #17, #22

    08:10 10.09.2025

  • 12 Реална погледнато Европа качеството

    7 1 Отговор
    в Европа е като в третият свят, цените безбожни а стоките са боклуци.

    08:13 10.09.2025

  • 13 Факт

    6 2 Отговор
    За да бъде една държава богата, трябва да произвежда сама храни и селско стопански машини!

    Коментиран от #18

    08:13 10.09.2025

  • 14 И сега да отидеш в Америка може да

    7 1 Отговор
    си купиш Дънки (нови от магазина) на разпродажба за 9/10 долара, и всичко останало за без пари, което ти трябва за всекидневието.

    08:16 10.09.2025

  • 15 Възмутен

    6 3 Отговор
    "а сякаш става дори по-нова и блестяща с времето"

    Няма начин "американската" стъклена чаша да не става по-нова и блестяща с времето. Това идолопоклоничеството е голяма работа - и от една стъклена чеша която даже не е сигурен къде е произведена си прави изводи за "американското качество" - само че освен чаша друго американско качествено май не може да посочи.

    08:16 10.09.2025

  • 16 МИ ТО ХЛАДИЛНИЦИ МРАЗ

    5 3 Отговор

    До коментар #7 от "Форд":

    ИМА ОЩЕ МАСОВО.СУУУПЕР БЕЗШУМНИ И НАДЕЖДНИ.АЗ ЛИЧНО НА 6 МЕСТА ЗНАМ.

    08:17 10.09.2025

  • 17 Устойчиво качество

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "Ами да, съществува и днес Американско":

    И дядото си пазеше потурите и опинците, за когато свърши комунизма, внука да не е гол. Също сърпа и менците за вода, колко умни са били хората.

    08:19 10.09.2025

  • 18 Много точно казано, другото което е

    2 3 Отговор

    До коментар #13 от "Факт":

    от абсолютна важност е че храната закупена от магазина и улицата за една богата държава трябва да е достъпно евтина за да може обикновеният човек оцелее, Богата Държава се измерва не по мулти Билионерите (такива ги има във всяка кочина) а по това може ли обикновеният човек да оцелее на една Заплата от Понеделник до Неделя?

    08:21 10.09.2025

  • 19 дедо..

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Форд":

    То през соца всичко по качествено се купуваше със връзки-хладилник си взех от магазина на първа атомна-там ги докарваха първи за работещите в централата,ворошилов от столицата пуснаха тв с киноскоп отфилипсь-и бегом при виетнамците за $,и големио цветен туч ти е в къщи..е по лек от поне 1/3 от масковските

    08:22 10.09.2025

  • 20 ънгей киртакофф

    1 0 Отговор
    ветропоказател

    08:23 10.09.2025

  • 21 Ха ха, пишеш ги

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "гдфгфдг":

    такива, защото иде нямаш какво е в Китай. Там всичко това е x 5.

    08:24 10.09.2025

  • 22 Американец

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "Ами да, съществува и днес Американско":

    "навремето бях взел една риза (втора употреба) изглеждаше като нова, аз съм я носил 12/13 години и накрая я изхвърлих здрава без едно скъсано копче"

    Хайде бе - лъжеш повече от братчедите от маалата. И можеш ли ми каза в кой американски завод произвеждат ризи или маратонки. Всичко се внася от Китай или Мексико - даже и "марковите" които "калпавите" китайчета произвеждат на ишлеме за любимите ти "американски" марки.

    В САЩ нищо не се произвежда - 85% от "най-голямата икономика на света" са услуги.

    Коментиран от #25, #26

    08:24 10.09.2025

  • 23 Европа е много зле и €€ Еврото

    1 2 Отговор
    е Европейска Лебедова Песен на времената които са безвъзвратно заминали?

    Броят на затварящите големи предприятия в ЕС за осем месеца достигна своя максимум от разгара на световната финансова криза, съобщи РИА Новости по данни на Европейския мониторинг на преструктурирането.

    От 1 януари до 31 август тази година 72 големи промишлени предприятия в ЕС обявиха планове за спиране на работата.

    Рекордният брой падна през 2009 г. - тогава 81 индустриални компании затвориха за същия период. Като се има предвид това, дори през коронавирусната година това се случи само с 49 предприятия.

    За разлика от предишните години, когато по-голямата част от прекратените компании бяха в Германия, тази година затварянията се случват почти равномерно във всички икономики:

    най — голям брой в Испания-17 процента;
    във Франция - 14 процента;
    в Чехия и Германия-по 11%;
    В Хърватия и Дания спря да работи само едно предприятие.

    Последствието беше уволнението на 18 хиляди работници в индустрията.

    Това е третият резултат в историята на ЕС: в разгара на 2-19 хиляди души са загубили работа 18,7 хиляди души, а по време на глобалната финансова криза — 27,3 хиляди.

    Като цяло броят на закритите големи предприятия във всички сфери на икономиката на Европейския съюз достигна своя максимум от 2009 г. насам 99 на брой.

    Броят на съкратените поради това възлиза на 27,3 хиляди души.

    08:27 10.09.2025

  • 24 БПФ

    1 1 Отговор
    92-ра в Ню Йорк кмет вече беше Руди Джулиани, който го превърна в най-сигурният и чист мегаполис в света. Иди сега да видиш за какъв ужас става въпрос.
    Ако американските хора искат да си възкресят страната, трябва да унищожат комунистическата "демократическа" партия. Където стъпят "сините" - град, щат, трева не никне !!!

    08:32 10.09.2025

  • 25 Точно, Ризата е Хавайска и е правена в

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Американец":

    Хавайте но Маратонките са Найки и са Мейд ин Виетнам, Фланелките са Мейд ин Пакистан от най Качественият Памук в Света, (heavy cotton), Дънки - Ли Вайс правени в Индия, Бангладеш или там някъде другаде?
    Качеството Uncompromising!
    Америка я има и днес за разлика от Европа, която от лакомията германска е на прагът на унищожението?
    И не са Американците Ви виновни за лакомията европейска?

    08:35 10.09.2025

  • 26 Ти си толкова американец, колкото

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Американец":

    Генерал Наско Атанасов е генерал?

    08:38 10.09.2025

  • 27 Гого Мого

    0 0 Отговор
    И аз да се изкажа :-)
    През 90те ми донесоха едно яке от САЩ, познати на родителите ми (аз тогава още карах на ръчна).
    Носех го може би 10тина години и наистина не мръдна, е не го изхвърлих щото ми омръзна, но започна да се скапва. Та това яке беше произведено в Малайзия.
    Не знам какво са произвеждали в САЩ, но преди Китай да стане работилницата на света, за САЩ бяха Индонезия, Малайзия, Тайван, но не и САЩ. Онзи които си спомнят 90те, маратонките Найки се правеха в Малайзия или Индонезия. Но може би САЩ също са имали качествено производство, но нека бъдем реалисти какви работници са били тогавашното поколени и какви са сега, не мога да си представя дори качество и САЩ към днещна дата.

    08:38 10.09.2025

  • 28 Тома

    0 0 Отговор
    На повечето американски стоки пишеше че са произведени в Тайван или Южна Корея защото и ние сме ходили в Америка даже по рано

    08:43 10.09.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.