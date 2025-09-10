Андрей Киряков: Американско качество

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

В къщи имаме една стъклена чаша, със щампа, останала от първото ми ходене в САЩ. Щампата е NFL националната футболна лига и на отбора GIANTS. Това е отборът по американски футбол, на град Ню Йорк.

Така и не разбрах как попадна при нас този сувенир. Оказа се, по-късно разбрах, че е подарък от една бензиностанция, на която сме заредили повече гориво. Една най-обикновена чаша, наред с другите неща и сувенири, които донесохме тогава от САЩ. Този двуседмичен престой тогава обаче донесе за мен най-вече огромно психологическо развитие. Видяхме мечтаната страна САЩ, което беше почти невъзможно тогава и се върнахме. Аз бях все още ученик, в гимназията, а годината беше 1992.

Чашата и най-вече щампата на GIANTS не е мръднала, а сякаш става дори по-нова и блестяща с времето! Това са 33 години, в които стъклената чаша се използва наред с всички други, мие се и в миялната машина и т.н. Миялната машина действително изтощава много цветове, кантове, шарки по съдовете, след години миене. Само че тази обикновена чаша от бензиностанция е като нова!

Това е следа от старата Америка, която днес може би не съществува. А може би все още съществува. Америка която привличаше хора от цял свят и която беше мечта за хората по целия свят. Привличаше именно с това качество, което се простираше върху всичко, което се произвеждаше в САЩ. Дори и върху една обикновена стъклена чаша, с щампа. Която и днес си е живо доказателство, за него.