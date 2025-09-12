Новите правила на ЕС за колите – повече пластмаса за рециклиране

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Преди дни ЕП прие предложенията си за нови правила на ЕС за кръговата икономика, които обхващат целия жизнен цикъл на превозните средства - от проектирането до окончателното ползване и третиране. Към автомобилните производители се залагат нови изисквания, и още нови изисквания, и пак нови изисквания, за да се ИЗПЪЛНИ задължителна цел за използване на рециклирани материали в новите превозни средства!?



Залага се и засилена отговорност на производителите за събирането и обработката на излезлите от употреба превозни средства. Като цяло статистиката показва, че през 2023 г. в ЕС са произведени 14,8 милиона моторни превозни средства, а са регистрирани 12,4 милиона. По пътищата на ЕС се движат 285,6 милиона моторни превозни средства, като всяка година около 6,5 милиона превозни средства достигат края на жизнения си цикъл. (б.р. – или отиват за скрап в Западна Европа, или идват в страни от Източна Европа, дори и членки на ЕС, но на „втора скорост“, като България, Румъния, Северна Македония, Албания, Косово, Черна гора и т.н., за да продължат „жизнения си цикъл“).

ЕП прие предложенията си за нови правила за кръговата икономика, които обхващат целия жизнен цикъл на превозните средства. Проектът на мерки, подкрепен от 431 членове на ЕП, с 145 гласували „против“ и 76 въздържали се, има за цел да ускори прехода на автомобилния сектор към кръгова икономика чрез намаляване на въздействието върху околната среда, свързано с производството и третирането на излезлите от употреба превозни средства, както и укрепването на устойчивостта на европейската индустрия за автомобилно рециклиране.



Изключенията

Приетите конкретни правила ще се прилагат за всички превозни средства, но има и изключение - тези със специално предназначение. Става въпрос за превозни средства, проектирани и произведени за използване от въоръжените сили, за гражданската защита, пожарни и спешни медицински служби, както и за превозните средства с историческа и специална културна стойност.



Новите изисквания

Новите превозни средства следва да бъдат проектирани така, че да позволяват лесно демонтиране на възможно най-много части и компоненти от оторизирани съоръжения за третиране с оглед тяхната замяна, повторна употреба, рециклиране или обновяване, когато това е технически възможно.



Пластмаса и още пластмаса

Депутатите в ЕП залагат изискване пластмасата, използвана във всеки нов тип превозно средство, да съдържа минимум 20 % рециклирана пластмаса в рамките на шест години от влизането в сила на правилата. Също така се иска производителите да постигнат цел от най-малко 25 % в рамките на 10 години от влизането в сила, ако има достатъчно рециклирана пластмаса на разумни цени. Освен това, искат Комисията да въведе цели за рециклирана стомана, алуминий и неговите сплави, след проучване за осъществимостта.

Управление и износ

Три години след влизането в сила на новите правила производителите ще имат разширена отговорност, т.е. ще трябва да покриват разходите за събиране и третиране на превозни средства, които са достигнали края на жизнения си цикъл!? Кога настъпва краят на жизнения цикъл на една кола не е изрично упоменато. Също така от ЕП искат по-ясно разграничение между употребявани превозни средства и такива в края на жизнения си цикъл, като предлагат забрана за износ на превозни средства, които се считат за превозни средства в края на жизнения си цикъл. И това, разбира се, е част от „стратегията“ на ЕК относно изискванията за кръгова икономика при проектирането на превозни средства и по-доброто управление на излезлите от употреба превозни средства в съответствие с целите на Европейския зелен пакт.