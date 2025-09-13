Новини
Развенчаната мантра, че Русия няма да нападне страна от НАТО
Развенчаната мантра, че Русия няма да нападне страна от НАТО

Безотговорно е да се спори дали руските дронове над Полша са блъф или реален план за нападение

Коментар на Даниел Смилов:

Руските дронове в небето на Полша развенчаха мантрата, че Русия никога няма да нападне страна от НАТО и ще се задоволи със завзетите украински територии. Само слепец би поддържал подобни твърдения, когато са налице следните неопровержими факти.

Първо, навлизането на дроновете в полска територия не е случаен страничен ефект от масирана въздушна акция над Украйна, а е съзнателна провокация, която тества реакцията на НАТО. Просто няма как двайсетина дрона "случайно" да се окажат над натовска територия. Второ, реториката на Русия срещу уж "нацистките" държави от НАТО се засилва - само преди дни бившият президент Медведев обвини Финландия, че планирала атака срещу Русия. Това е същата плоска пропагандна подготовка, каквато видяхме и срещу Украйна. Трето, руската страна трупа войски по границите с НАТО и в Беларус. Четвърто, на същите тези места се разполагат руски балистични ракети и друга нападателна техника.

Съвсем реална опасност от военен сблъсък

Всичко това говори само за едно: подготовка за агресивни военни действия и тестване на готовността на натовските държави. Да се спори дали това е блъф или реален план за нападение е безотговорно - и в двата случая става дума за голяма заплаха за сигурността на континента. През януари 2022 г. пак течаха подобни спорове дали Владимир Путин блъфира или не. От тази гледна точка Полша е напълно права да задейства чл. 4 от Северноатлантическия пакт, за да координира действията с партньорите си.

В лицето на една такава съвсем реална опасност от военен сблъсък в близко бъдеще въпросът е каква е готовността на НАТО и Европа да отговорят адекватно. През тази седмица председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен произнесе в Страсбург годишната си реч за състоянието на Съюза. Фокусът и акцентът в тази реч бяха заслужено върху общата отбрана и стана ясно, че ЕС прави необходимото, което е в неговите правомощия. А това са основно три неща. Първо, да позволи на държавите членки да увеличат значително военните си разходи, като за тях временно се суспендират правилата за фискална дисциплина. Второ, ЕС предоставя нисколихвени заеми на държавите членки за превъоръжаване. Вече функционира първоначален фонд от 150 милиарда евро, който ще нарасне до около 800 млрд. към 2030 година. Тези нисколихвени заеми ще позволят на държавите с голяма задлъжнялост да финансират отбраната си на поносима цена. Тези инструменти са възможни, защото еврозоната и ЕС като цяло са най-добре управляваната финансова система в света с обща задлъжнялост, която е по-ниска от тези на Япония, САЩ, Великобритания, а и дори на Китай.

Финансовият ресурс ще даде възможност не само за превъоръжаване, но и за развитие на сериозна европейска военна индустрия. България ще бъде част от това усилие и то е огромна възможност за модернизация. Българската военна индустрия се оказа ключова във войната в Украйна, защото имаме способност да произвеждаме масово евтини оръжия и боеприпаси, които са ключови.

Парите обаче не са най-важното за отбраната на Европа. Дори сега европейските държави заедно харчат огромни суми годишно за отбрана - 381 млрд. евро за 2025 г., което би трябвало да превърне ЕС в поне трета или най-малкото четвърта военна сила в света. Проблемът е, че тези пари се харчат от 27 правителства и военни министерства, много разходи се дублират, а и няма обща програма за обществени поръчки, която да сваля цените. Затова със своето финансиране по SAFE и други инструменти ЕС се опитва да стимулира общоевропейско закупуване на техника и разходване на средства. Но в това отношение Съюзът може да играе ролята само на координатор, докато решенията в крайна сметка се взимат от националните правителства.

Дошло е решителното време

И тук е същността на въпроса: отбраната на ЕС е в ръцете на суверенните държави членки, въпреки че 80% от европейците искат и виждат смисъл в обща отбрана и политика за сигурност (според Евробарометър 2025). В близко бъдеще обаче нещата ще останат такива, каквито са сега - и 27-те трябва да могат да се координират помежду си достатъчно ефективно, за да дадат отговор на всякакви заплахи. Такава координация съвсем не е невъзможна и поне досега НАТО е бил основният инструмент за нея.

Изключително важно е НАТО да даде много твърд и еднозначен отговор на провокацията на Русия. Тук президентът Доналд Тръмп пропусна възможността да изпрати подобно послание непосредствено след провокацията: това идва на гърба на срещата му в Аляска с Путин, която не само не доведе до нищо позитивно, но изглежда е окрилила руската страна да ескалира войната и дори да опитва да я разшири. Така че лидерите на европейските държави имат нелеката задача да компенсират пасивността (меко казано) на Тръмп по въпроса. Заставането на водещите държави еднозначно зад Зеленски, както и безкомпромисната подкрепа от ЕС за Украйна, изразена от Урсула фон дер Лайен, са обещаващи стъпки.

Трябва ясно да се разбира обаче, че действията на Русия всъщност целят едно основно нещо: да тестват доколко САЩ са готови да изпълнят съюзническите си задължения по отношение на Европа. Дошло е решителното време: ако САЩ през администрацията на Тръмп останат амбивалентни по въпроса, провокациите на Русия ще продължат и ще се засилят.

И тогава ще дойде истинският въпрос за отбраната на Европа, който не се свежда само до финансите (по отношение на които ЕС има сериозни правомощия). Най-важното е създаването на наистина обща отбрана, която да гарантира въздушното пространство като начало, но и суверенитета по-общо на европейските държави. Те мислиха, че имат пет до десет години да решат този проблем. Путин обаче изглежда възнамерява да скъси драстично този срок.

Къде ще застане България

Това, което е реалистично, е групи от желаещи европейски държави да преминат към обща отбрана. Ако големите като Франция, Германия, Италия не участват, начинанието ще е половинчато и неуспешно. Затова в крайна сметка на лидерите на тези държави се пада голяма отговорност да поведат процеса. Останалите също са важни обаче, защото само с общи усилия Европа може да се превърне в смислен субект от военно-политическа гледна точка. Със сигурност ще има такива, които ще останат извън ядрото на ЕС и дори ще се опитват да блокират общи решения в тази посока. Няма да сбъркаме много, ако прогнозираме, че Унгария и Словакия при сегашните си правителства ще са в тази роля.

Въпросът е и България да не се окаже на парада в Пекин, когато трябва да се взимат важните решения. А подобни решения ще станат наложителни и неизбежни съвсем скоро.


  • 1 Дупничанин

    23 3 Отговор
    Жамбазича зе да ми липсва. Ниска летва е тая "статия"

    Коментиран от #6

    19:03 13.09.2025

  • 2 факт

    20 3 Отговор
    Хората които вярват на западната пропаганда са бавн 0 ра 3 вива щи

    19:04 13.09.2025

  • 3 000

    16 1 Отговор
    Край, Русия нападна нато :) ужас, бягайте, ще ни изядат :)))

    19:06 13.09.2025

  • 4 Пич

    19 4 Отговор
    Я па се сцепих от смех !!! Целото НАТО се наср ая от неколко картонени фърчолети , и са па че се коколчат страшно като гласуват некоя поредна декларация срещу Русия !!!

    Коментиран от #8, #11, #17

    19:07 13.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Липсва

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "Дупничанин":

    Защото ПомашкотоСемеДжабаско гние в някоя канавка! :)

    Коментиран от #24

    19:11 13.09.2025

  • 7 ТОВА Е НЕВЪЗМОЖНО

    7 11 Отговор
    РУСИЯ 4 Г. С УКРАЙНА НЕ МОЖЕ ДА СЕ СПРАВИ, ЩЕ СИ МЕРИ ТАЗИ РАБОТА С НАТО!!!!!
    ХАХХХХАААХХ

    Коментиран от #12

    19:11 13.09.2025

  • 8 Самосцепваш се

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Щото не ги разбираш тези неща, маладец.

    19:13 13.09.2025

  • 9 доктор

    4 10 Отговор
    Като бъде избито порядъчно количество копейки България ще се оправи.

    Коментиран от #31

    19:14 13.09.2025

  • 10 име

    6 1 Отговор
    Дайте си сметка кво става с "общия" пазар на ЕССР, където уж всичко трябва да се движи свободно, ама не съвсем, че даже и открито си позволяваха да говорят за ЕССР на две скорости. Зелената сделка до къде ни докара, преди това 25г субсидии за дизелови трошки щото те щяха да намалят вредните емисии. Същото ще е и с общата сигурност и отбрана. Като си сложил примка на врата на производството в ЕССР и няма как да биеш тайванци, китайци и индийци, що да не "инвестираме" всички задружно парите си в една обща отбрана.... Схемата е позната, корумпетата са същите доказани с десетилетия некадърници, които не са довели една успешна програма, всеки който очаква различен резултат от схемата "обща сигурност" е идиот, ама стопроцентов.

    19:15 13.09.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    2 8 Отговор

    До коментар #7 от "ТОВА Е НЕВЪЗМОЖНО":

    Точен сте господине 👌.От руснак войник не става.Там е проблема.

    Коментиран от #16, #19

    19:16 13.09.2025

  • 13 Тома

    11 2 Отговор
    Този смилов не наднича ли из под шлифера на сорос

    19:18 13.09.2025

  • 14 Тебе

    8 2 Отговор

    До коментар #11 от "Копейкотрошач":

    Жена ти те изгони заради мека тесла , та с нея нищо няма да цепиш ! Но някой ще цепи тебе...

    19:19 13.09.2025

  • 15 БАНко

    9 1 Отговор
    НАТОООООВЦИ , ИМА САМО ЕДИН ВЪПРОС : ,,РУСКИТЕ " ДРОНОВЕ НАД ПОЛША ОТ КАРТОН , КАДАСТРОН ИЛИ ГИПСОКАРТОН СА ???

    19:19 13.09.2025

  • 16 ало шизо

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Пак ли си пишеш сам? Интересно ли ти е?

    19:21 13.09.2025

  • 17 ХА ХА

    3 3 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Не бе, тия фърчолети им писнало от путин че само ги троши в украйма и решили да избегат на запад, обаче поляците нали затвориа грамицата и стреляли маправо на картон.

    19:21 13.09.2025

  • 18 !!!?

    4 2 Отговор
    Ако още някой не вярва, че Хитлер възкръсна в Кремъл си е за негова сметка...!!!?

    Коментиран от #36

    19:26 13.09.2025

  • 19 Сесесере

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    От български копеи, руснак също ме става!

    19:28 13.09.2025

  • 20 Дориана

    3 1 Отговор
    Глупав и тенденционен коментар ! Разбира се, че Русия никога няма да нападне НАТО , освен ако не е провокирана от военолюбивите и глупави европейски политици , които точно това искат. Точно те с всичките си действия и реторика провокират нова Световна война, която ще ги унищожи.

    19:29 13.09.2025

  • 21 си дзън

    2 2 Отговор
    И без НАТО украинските дронове току-що удариха Ново-Уфимската рафинерия на 2000км от Украйна.

    19:29 13.09.2025

  • 22 ⚡️🇧🇬🧲🗽🤔🤣

    0 1 Отговор
    Мълния, Русийски Искандери на Магистралата в Калининград (бившият Кьонигсберг) готови за пуск, насочени към Полша и Германия?
    Третата Световна в Действие, първо във Факти.

    Коментиран от #33, #37

    19:29 13.09.2025

  • 23 хъхъ

    2 0 Отговор
    Смилов през март 2022: Руската икономика ще рухне до месец.

    19:30 13.09.2025

  • 24 родолюбец

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Липсва":

    И той при Гълъбин боевски.

    19:31 13.09.2025

  • 25 Ами

    4 0 Отговор
    До вчера ни обясняваха, че Русия е слаба и не може да се справи дори с една окраина.
    Днес ни разправят, че Русия е готова да нападне страна от НАТО. Демек цялото НАТО :)

    19:32 13.09.2025

  • 26 Газ

    0 1 Отговор
    Нато трябва да спомогне за разрушаването на руските помпени станции и рафинерии. С ракети или с пари. Ако искат и с инструктори.

    19:33 13.09.2025

  • 27 2222

    1 2 Отговор
    Русия нападна вероломно НАТО. Какво чака НАТО още?! Русия трябва да получи съкрушителен военен отговор, като например удари с Томахоук по Москва и Петербург.

    19:35 13.09.2025

  • 28 Тая рубрика "Мнения"

    1 0 Отговор
    е поле за лъжи и пропаганда на няколко грантаджийски подметки като този.

    19:37 13.09.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Боцмана

    2 0 Отговор
    Дали има хора които вярват на тези драсканици? Хората отдавна не ядат доматите с колците.

    19:39 13.09.2025

  • 31 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "доктор":

    1923 г и от 1941 -1944 го правихте и после " Ама що и мало народен съд? "

    19:39 13.09.2025

  • 32 стоян георгиев

    2 0 Отговор
    Само дето и в Полша вече хората разбраха,че това е укропска провокация целяща да вкарат Полша и НАТО във война с Русия,че да си спаси задника хазарския зелен надрусан поп.
    Соц мрежите в Полша 90%от коментарите са ,че това е украйнкка провокация, така,че няма изобщо нужда да се коментира тоя словесен тюрлю-гювеч на тоя шопошки грантаджия Смислов...

    19:40 13.09.2025

  • 33 Пешо

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "⚡️🇧🇬🧲🗽🤔🤣":

    Лично ти ли я снима ?

    19:41 13.09.2025

  • 34 мдаааа

    2 0 Отговор
    Брей, брей, ама па брей....
    Сичките титуловани и не чак толкова титуловани, но добре хонорувани абонати на Америка за България или така знайните проскубани ЯCTPЕБИ, нон стоп са на линия...и дитирамбят от Тв в Тв...
    България е малка страна,но е населена с много kpе..ни. Изключително тъпи с иновативни идеи.... На всяка крача, анализатор, експерт, политолог генерал, доцент, професор /дори и алкохолици/ и всякакви kpе..ни, че и цели партии даже... добре обезпечени финансово от вездесъщата Америка за България. Не могат да различат сено от слама, но иначе всичко им е ясно и знаят как да оправят работите. Колапсът на българската народност е неизбежен и необратим. Който може да се евакуира от чалгария, това е. Тъпотата и простотията са сила която убива.

    19:41 13.09.2025

  • 35 АБВ

    1 0 Отговор
    Поредният евроатлантик, добрал се до журналистическата власт и проповядващ политкоректна русофобия. Напълно повтарящи се клишета и мантри за руска заплаха за НАТО, без дори елементарно критично осмисляне на фактите, търсене на информация от различни източници и на тази база представяне на обективен анализ.

    19:42 13.09.2025

  • 36 Ами

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "!!!?":

    За Хитлер ... не знам. Но вижте синимка на А.Белоусов и портрет на А.Суворов.
    На тоя свят ... няма нищо случайно :)

    19:42 13.09.2025

  • 37 си дзън

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "⚡️🇧🇬🧲🗽🤔🤣":

    Мълния! Агент Краснов получил втори инсулт. В САЩ се бият за ядреното куфарче.

    19:43 13.09.2025

  • 38 Боби

    0 0 Отговор
    Някой вярва ли на такива глупости ? Хората отдавна не ядат доматите с колците ? Нечистоплътна цензура има тук !

    19:43 13.09.2025