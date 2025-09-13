Развенчаната мантра, че Русия няма да нападне страна от НАТО

Коментар на Даниел Смилов:
Руските дронове в небето на Полша развенчаха мантрата, че Русия никога няма да нападне страна от НАТО и ще се задоволи със завзетите украински територии. Само слепец би поддържал подобни твърдения, когато са налице следните неопровержими факти.
Първо, навлизането на дроновете в полска територия не е случаен страничен ефект от масирана въздушна акция над Украйна, а е съзнателна провокация, която тества реакцията на НАТО. Просто няма как двайсетина дрона "случайно" да се окажат над натовска територия. Второ, реториката на Русия срещу уж "нацистките" държави от НАТО се засилва - само преди дни бившият президент Медведев обвини Финландия, че планирала атака срещу Русия. Това е същата плоска пропагандна подготовка, каквато видяхме и срещу Украйна. Трето, руската страна трупа войски по границите с НАТО и в Беларус. Четвърто, на същите тези места се разполагат руски балистични ракети и друга нападателна техника.
Съвсем реална опасност от военен сблъсък
Всичко това говори само за едно: подготовка за агресивни военни действия и тестване на готовността на натовските държави. Да се спори дали това е блъф или реален план за нападение е безотговорно - и в двата случая става дума за голяма заплаха за сигурността на континента. През януари 2022 г. пак течаха подобни спорове дали Владимир Путин блъфира или не. От тази гледна точка Полша е напълно права да задейства чл. 4 от Северноатлантическия пакт, за да координира действията с партньорите си.
В лицето на една такава съвсем реална опасност от военен сблъсък в близко бъдеще въпросът е каква е готовността на НАТО и Европа да отговорят адекватно. През тази седмица председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен произнесе в Страсбург годишната си реч за състоянието на Съюза. Фокусът и акцентът в тази реч бяха заслужено върху общата отбрана и стана ясно, че ЕС прави необходимото, което е в неговите правомощия. А това са основно три неща. Първо, да позволи на държавите членки да увеличат значително военните си разходи, като за тях временно се суспендират правилата за фискална дисциплина. Второ, ЕС предоставя нисколихвени заеми на държавите членки за превъоръжаване. Вече функционира първоначален фонд от 150 милиарда евро, който ще нарасне до около 800 млрд. към 2030 година. Тези нисколихвени заеми ще позволят на държавите с голяма задлъжнялост да финансират отбраната си на поносима цена. Тези инструменти са възможни, защото еврозоната и ЕС като цяло са най-добре управляваната финансова система в света с обща задлъжнялост, която е по-ниска от тези на Япония, САЩ, Великобритания, а и дори на Китай.
Финансовият ресурс ще даде възможност не само за превъоръжаване, но и за развитие на сериозна европейска военна индустрия. България ще бъде част от това усилие и то е огромна възможност за модернизация. Българската военна индустрия се оказа ключова във войната в Украйна, защото имаме способност да произвеждаме масово евтини оръжия и боеприпаси, които са ключови.
Парите обаче не са най-важното за отбраната на Европа. Дори сега европейските държави заедно харчат огромни суми годишно за отбрана - 381 млрд. евро за 2025 г., което би трябвало да превърне ЕС в поне трета или най-малкото четвърта военна сила в света. Проблемът е, че тези пари се харчат от 27 правителства и военни министерства, много разходи се дублират, а и няма обща програма за обществени поръчки, която да сваля цените. Затова със своето финансиране по SAFE и други инструменти ЕС се опитва да стимулира общоевропейско закупуване на техника и разходване на средства. Но в това отношение Съюзът може да играе ролята само на координатор, докато решенията в крайна сметка се взимат от националните правителства.
Дошло е решителното време
И тук е същността на въпроса: отбраната на ЕС е в ръцете на суверенните държави членки, въпреки че 80% от европейците искат и виждат смисъл в обща отбрана и политика за сигурност (според Евробарометър 2025). В близко бъдеще обаче нещата ще останат такива, каквито са сега - и 27-те трябва да могат да се координират помежду си достатъчно ефективно, за да дадат отговор на всякакви заплахи. Такава координация съвсем не е невъзможна и поне досега НАТО е бил основният инструмент за нея.
Изключително важно е НАТО да даде много твърд и еднозначен отговор на провокацията на Русия. Тук президентът Доналд Тръмп пропусна възможността да изпрати подобно послание непосредствено след провокацията: това идва на гърба на срещата му в Аляска с Путин, която не само не доведе до нищо позитивно, но изглежда е окрилила руската страна да ескалира войната и дори да опитва да я разшири. Така че лидерите на европейските държави имат нелеката задача да компенсират пасивността (меко казано) на Тръмп по въпроса. Заставането на водещите държави еднозначно зад Зеленски, както и безкомпромисната подкрепа от ЕС за Украйна, изразена от Урсула фон дер Лайен, са обещаващи стъпки.
Трябва ясно да се разбира обаче, че действията на Русия всъщност целят едно основно нещо: да тестват доколко САЩ са готови да изпълнят съюзническите си задължения по отношение на Европа. Дошло е решителното време: ако САЩ през администрацията на Тръмп останат амбивалентни по въпроса, провокациите на Русия ще продължат и ще се засилят.
И тогава ще дойде истинският въпрос за отбраната на Европа, който не се свежда само до финансите (по отношение на които ЕС има сериозни правомощия). Най-важното е създаването на наистина обща отбрана, която да гарантира въздушното пространство като начало, но и суверенитета по-общо на европейските държави. Те мислиха, че имат пет до десет години да решат този проблем. Путин обаче изглежда възнамерява да скъси драстично този срок.
Къде ще застане България
Това, което е реалистично, е групи от желаещи европейски държави да преминат към обща отбрана. Ако големите като Франция, Германия, Италия не участват, начинанието ще е половинчато и неуспешно. Затова в крайна сметка на лидерите на тези държави се пада голяма отговорност да поведат процеса. Останалите също са важни обаче, защото само с общи усилия Европа може да се превърне в смислен субект от военно-политическа гледна точка. Със сигурност ще има такива, които ще останат извън ядрото на ЕС и дори ще се опитват да блокират общи решения в тази посока. Няма да сбъркаме много, ако прогнозираме, че Унгария и Словакия при сегашните си правителства ще са в тази роля.
Въпросът е и България да не се окаже на парада в Пекин, когато трябва да се взимат важните решения. А подобни решения ще станат наложителни и неизбежни съвсем скоро.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дупничанин
Коментиран от #6
19:03 13.09.2025
2 факт
19:04 13.09.2025
3 000
19:06 13.09.2025
4 Пич
Коментиран от #8, #11, #17
19:07 13.09.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Липсва
До коментар #1 от "Дупничанин":Защото ПомашкотоСемеДжабаско гние в някоя канавка! :)
Коментиран от #24
19:11 13.09.2025
7 ТОВА Е НЕВЪЗМОЖНО
ХАХХХХАААХХ
Коментиран от #12
19:11 13.09.2025
8 Самосцепваш се
До коментар #4 от "Пич":Щото не ги разбираш тези неща, маладец.
19:13 13.09.2025
9 доктор
Коментиран от #31
19:14 13.09.2025
10 име
19:15 13.09.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #7 от "ТОВА Е НЕВЪЗМОЖНО":Точен сте господине 👌.От руснак войник не става.Там е проблема.
Коментиран от #16, #19
19:16 13.09.2025
13 Тома
19:18 13.09.2025
14 Тебе
До коментар #11 от "Копейкотрошач":Жена ти те изгони заради мека тесла , та с нея нищо няма да цепиш ! Но някой ще цепи тебе...
19:19 13.09.2025
15 БАНко
19:19 13.09.2025
16 ало шизо
До коментар #12 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Пак ли си пишеш сам? Интересно ли ти е?
19:21 13.09.2025
17 ХА ХА
До коментар #4 от "Пич":Не бе, тия фърчолети им писнало от путин че само ги троши в украйма и решили да избегат на запад, обаче поляците нали затвориа грамицата и стреляли маправо на картон.
19:21 13.09.2025
18 !!!?
Коментиран от #36
19:26 13.09.2025
19 Сесесере
До коментар #12 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":От български копеи, руснак също ме става!
19:28 13.09.2025
20 Дориана
19:29 13.09.2025
21 си дзън
19:29 13.09.2025
22 ⚡️🇧🇬🧲🗽🤔🤣
Третата Световна в Действие, първо във Факти.
Коментиран от #33, #37
19:29 13.09.2025
23 хъхъ
19:30 13.09.2025
24 родолюбец
До коментар #6 от "Липсва":И той при Гълъбин боевски.
19:31 13.09.2025
25 Ами
Днес ни разправят, че Русия е готова да нападне страна от НАТО. Демек цялото НАТО :)
19:32 13.09.2025
26 Газ
19:33 13.09.2025
27 2222
19:35 13.09.2025
28 Тая рубрика "Мнения"
19:37 13.09.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Боцмана
19:39 13.09.2025
31 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #9 от "доктор":1923 г и от 1941 -1944 го правихте и после " Ама що и мало народен съд? "
19:39 13.09.2025
32 стоян георгиев
Соц мрежите в Полша 90%от коментарите са ,че това е украйнкка провокация, така,че няма изобщо нужда да се коментира тоя словесен тюрлю-гювеч на тоя шопошки грантаджия Смислов...
19:40 13.09.2025
33 Пешо
До коментар #22 от "⚡️🇧🇬🧲🗽🤔🤣":Лично ти ли я снима ?
19:41 13.09.2025
34 мдаааа
Сичките титуловани и не чак толкова титуловани, но добре хонорувани абонати на Америка за България или така знайните проскубани ЯCTPЕБИ, нон стоп са на линия...и дитирамбят от Тв в Тв...
България е малка страна,но е населена с много kpе..ни. Изключително тъпи с иновативни идеи.... На всяка крача, анализатор, експерт, политолог генерал, доцент, професор /дори и алкохолици/ и всякакви kpе..ни, че и цели партии даже... добре обезпечени финансово от вездесъщата Америка за България. Не могат да различат сено от слама, но иначе всичко им е ясно и знаят как да оправят работите. Колапсът на българската народност е неизбежен и необратим. Който може да се евакуира от чалгария, това е. Тъпотата и простотията са сила която убива.
19:41 13.09.2025
35 АБВ
19:42 13.09.2025
36 Ами
До коментар #18 от "!!!?":За Хитлер ... не знам. Но вижте синимка на А.Белоусов и портрет на А.Суворов.
На тоя свят ... няма нищо случайно :)
19:42 13.09.2025
37 си дзън
До коментар #22 от "⚡️🇧🇬🧲🗽🤔🤣":Мълния! Агент Краснов получил втори инсулт. В САЩ се бият за ядреното куфарче.
19:43 13.09.2025
38 Боби
19:43 13.09.2025