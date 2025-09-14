Новини
Война на дронове: Русия продължава с провокациите
  Тема: Украйна

14 Септември, 2025 11:00 656 24

След нови инциденти с руски дронове в Полша и Румъния нарастват опасенията от още провокации от страна на Москва

Война на дронове: Русия продължава с провокациите - 1
Deutsche Welle

Украинският президент Володимир Зеленски обвини Русия, че разширява войната след въздушните тревоги в съседните на конфликта Полша и Румъния, които са членки на НАТО. Руските военни знаят точно къде летят дроновете им и това не е самостоятелно решение на някакви подчинени командири, написа Зеленски в Телеграм. "Очевидно това е разширяване на войната от страна на Русия", цитира думите му германската обществена медия ZDF.

Този подход налага превантивни действия от страна на Запада. Русия трябва да усети последствията, посочи Зеленски. В тази връзка той настоява за санкции, както и за митата срещу търгуващите с Русия, предложени от американския президент Доналд Тръмп. Но е необходимо и да се изгради обща система за сигурност. "Не чакайте десетки дронове „Шахед" и балистични ракети, за да вземете най-накрая решения", написа той, обръщайки се към европейците.

Руски дрон и над Румъния

В събота вечер Румъния съобщи за нарушение на въздушното си пространство от руски дрон. Както съобщи в събота Министерството на отбраната в Букурещ, дронът е прелетял през въздушното пространство на страната членка на НАТО по време на руска атака срещу инфраструктурата в съседна Украйна. Два изтребителя F-16 са били изпратени, за да наблюдават ситуацията.

Самолетите са проследили дрона, докато той изчезнал от радара, се посочва в съобщението. Дронът "не е прелетял над населени райони и не е представлявал непосредствена заплаха за безопасността на населението", се посочва в съобщението.

От началото на руската агресия срещу Украйна в края на февруари 2022 г. в Румъния постоянно се намират останки от руски дронове, особено когато Русия нанася удари по украински пристанища. През февруари румънската Горна камара прие закон, който позволява на страната да сваля дронове, нарушаващи нейното въздушно пространство.

В Полша вдигат изтребители във въздуха

Също в събота вечерта в Полша бяха вдигнати във въздуха бойни самолети поради опасността от руска атака с дронове в съседен на Украйна район. Както съобщи командването на полската армия във Варшава, следобед наземните противовъздушни системи също са били поставени в състояние на максимална готовност. Такива мерки не са необичайни, но поради инцидента с предполагаеми руски дронове на полска територия миналата седмица, в момента те са във фокуса на вниманието.

Миналата сряда най-малко 19 дрона навлязоха дълбоко във въздушното пространство на Полша, като няколко от тях са бяха свалени, припомня агенция ДПА.

Зеленски подкрепя инициативата на Тръмп за санкции

По темата за санкциите Зеленски заяви, че е необходимо да се намали търговията с руски петрол, за да се ограничат възможностите на Русия да води война. В тази връзка той похвали предложението на Тръмп за съвместни действия срещу Русия. "Моля всички партньори да престанат да търсят оправдания, за да не въвеждат тези или онези санкции – всички: както Европа, така и САЩ, страните от Г7 и Г20", каза той.

Американският президент иска да наложи нови санкции върху руския износ на газ и петрол само ако всички страни от НАТО се присъединят. Освен това съюзниците трябва да спрат вноса на петрол от Русия, написа Тръмп в събота в социалните медии.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Свободен

    5 13 Отговор
    Малкото гаменче в Кремъл се пробва, но накрая ще изяде шамарите!

    11:03 14.09.2025

  • 2 Европеец

    8 6 Отговор
    Няма да чета.... Ще чета когато войната започна с ракети.... Но войната се проточи....

    11:03 14.09.2025

  • 3 Факт

    20 11 Отговор
    С бункерния пcиxoпат и шайката му бандити Русия стана реална заплаха за мира и човечеството...

    11:04 14.09.2025

  • 4 Добре, де

    13 18 Отговор
    какъв би бил мотивът на Русия, ако допуснем, че е вярно?

    Коментиран от #6, #15, #23

    11:04 14.09.2025

  • 5 си дзън

    20 12 Отговор
    В своята история русия само е грабила и убивала другите народи.

    Коментиран от #11

    11:06 14.09.2025

  • 6 Не е задължително да

    10 2 Отговор

    До коментар #4 от "Добре, де":

    има мотив... Всичко е възможно да се случи с техниката.

    11:07 14.09.2025

  • 7 Щом наркомана

    7 2 Отговор
    дава тон, ясно е. Крадеца вика дръжте крадеца.

    11:08 14.09.2025

  • 8 Хората и мислят

    11 1 Отговор
    Швейцарски военен експерт: Свалените дронове в Полша са руски, но не е изключено да са пуснати от украинците...
    Случаят с дроновете напомня на провокацията на САЩ в Тонкинския залив, след която американците се включиха във войната във Виетнам, смята Ралф Босхард

    11:08 14.09.2025

  • 9 дядото

    6 0 Отговор
    току виж русия направила провокация,подобна на "поляците" през 1939 година с немската радиостанция.

    11:08 14.09.2025

  • 10 ООрана държава

    5 1 Отговор
    Нали това му беше мечтата на желенски да се вкарат още държави в конфликта а най добре цялото нато да се бие заа него, сега па седнал да мрънкя и да исла 120 милярда да му се броят на момента

    11:08 14.09.2025

  • 11 оли ,

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "си дзън":

    А теб са те ,,ограбили ,, още с раждането ти !

    11:09 14.09.2025

  • 12 Ганя Путинофила

    4 1 Отговор
    Лъч надежда за съдраните бг галоши, маскалите пак да ги върнат в Кремиковци!

    11:09 14.09.2025

  • 14 БРАВО

    2 0 Отговор
    Статията е тюрлюгювеч, сбирщайн от миналите дни. Да оставим амебите, които изпитват параноя от немощната изостанала руска армия, която всеки момент може да ги нападне, да си разтягат сами локумите, въпреки че нато ги защитавало с най-яката и модерна техника, уж!

    11:10 14.09.2025

  • 15 Свободен

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Добре, де":

    Мотивът е, че алкохолиците нямат друга радост, освен да прочетат, че Русия е разрушила или ще разруши нещо!
    И тъй като електората на Путин е основно от алкохолици в Русия и извън нея - човекът се грижи за тяхното благоденствие!
    Може да живеят сред плъхове и парцали, може да нямат зъби, но има ли спирт и новини за руски удари - друго не им е нужно!
    А те и без това не са дълголетници!

    Коментиран от #21, #22

    11:10 14.09.2025

  • 17 Малийййй,

    1 0 Отговор
    По-тъ по от пронаглосаксонски агитатор няма!

    11:11 14.09.2025

  • 18 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    3 0 Отговор
    Зеления любител на Бело колумбийско брашно се мъчи да разпали трета световна....

    11:12 14.09.2025

  • 19 ами

    0 0 Отговор
    важното е че нато е единно и реагира светкавично и твърдо - похарчи над един милиярд за операция по свалянето на три или четири дрона от 19 общо

    11:14 14.09.2025

  • 20 Костадин Костадинов

    0 0 Отговор
    🔥 Една от най-големите нефтопреработвателни предприятия в Руската федерация беше ударена от дронове на ССО и СБС.

    В нощта на 14 септември беше ударена една от най-големите нефтопреработвателни предприятия в Русия в Ленинградска област, Киришинефтеоргсинтез. Съвместни действия бяха извършени от Силите за специални операции заедно със Силите за безпилотни системи.

    Тази нефтопреработвателна предприятия е един от лидерите в Руската федерация по преработка на петрол, която е около 20 милиона тона годишно.

    Врагът неизбежно ще продължи да понася загуби заради агресията си.

    Сили за специални операции: Винаги отвъд границата!

    11:15 14.09.2025

  • 21 Напротив

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Свободен":

    Мотива е за Украйна, мъчейки се да въвлече и нас във войната (НАТО) , тъй като я губи.

    11:15 14.09.2025

  • 22 Ха, ха, ха,

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Свободен":

    По елементарен коментар не съм чел скоро! Явно водещия ти офицер е с ниска класификация, а и ти няма с какво да го компенсираш.

    11:16 14.09.2025

  • 23 Е какъв да е мотива

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Добре, де":

    Ами Путин прави услуга на любимото му пуделче Зелю, който гори от желание да намери причина и накара НАТЮ да се сбие с Русия!!! А Путин не спи и иска ТСВ... не че желанието за ТСВ на НАТО и пудели е по малко!!!
    Но реално Путин е последният човек на земята искащ ТСВ!!!

    11:16 14.09.2025

  • 24 Мдаа

    0 0 Отговор
    Ами ако се окаже украинска провокация, и заради тая провокация се задейства член 5 и започне война Кой ще е виновен ???? Украйна се управлява в момента от евреи, а те искат войната да се разрастне с още държави от източния фланг на НАТО ! Какво правиме

    11:16 14.09.2025

