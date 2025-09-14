Война на дронове: Русия продължава с провокациите

Украинският президент Володимир Зеленски обвини Русия, че разширява войната след въздушните тревоги в съседните на конфликта Полша и Румъния, които са членки на НАТО. Руските военни знаят точно къде летят дроновете им и това не е самостоятелно решение на някакви подчинени командири, написа Зеленски в Телеграм. "Очевидно това е разширяване на войната от страна на Русия", цитира думите му германската обществена медия ZDF.
Този подход налага превантивни действия от страна на Запада. Русия трябва да усети последствията, посочи Зеленски. В тази връзка той настоява за санкции, както и за митата срещу търгуващите с Русия, предложени от американския президент Доналд Тръмп. Но е необходимо и да се изгради обща система за сигурност. "Не чакайте десетки дронове „Шахед" и балистични ракети, за да вземете най-накрая решения", написа той, обръщайки се към европейците.
Руски дрон и над Румъния
В събота вечер Румъния съобщи за нарушение на въздушното си пространство от руски дрон. Както съобщи в събота Министерството на отбраната в Букурещ, дронът е прелетял през въздушното пространство на страната членка на НАТО по време на руска атака срещу инфраструктурата в съседна Украйна. Два изтребителя F-16 са били изпратени, за да наблюдават ситуацията.
Самолетите са проследили дрона, докато той изчезнал от радара, се посочва в съобщението. Дронът "не е прелетял над населени райони и не е представлявал непосредствена заплаха за безопасността на населението", се посочва в съобщението.
От началото на руската агресия срещу Украйна в края на февруари 2022 г. в Румъния постоянно се намират останки от руски дронове, особено когато Русия нанася удари по украински пристанища. През февруари румънската Горна камара прие закон, който позволява на страната да сваля дронове, нарушаващи нейното въздушно пространство.
В Полша вдигат изтребители във въздуха
Също в събота вечерта в Полша бяха вдигнати във въздуха бойни самолети поради опасността от руска атака с дронове в съседен на Украйна район. Както съобщи командването на полската армия във Варшава, следобед наземните противовъздушни системи също са били поставени в състояние на максимална готовност. Такива мерки не са необичайни, но поради инцидента с предполагаеми руски дронове на полска територия миналата седмица, в момента те са във фокуса на вниманието.
Миналата сряда най-малко 19 дрона навлязоха дълбоко във въздушното пространство на Полша, като няколко от тях са бяха свалени, припомня агенция ДПА.
Зеленски подкрепя инициативата на Тръмп за санкции
По темата за санкциите Зеленски заяви, че е необходимо да се намали търговията с руски петрол, за да се ограничат възможностите на Русия да води война. В тази връзка той похвали предложението на Тръмп за съвместни действия срещу Русия. "Моля всички партньори да престанат да търсят оправдания, за да не въвеждат тези или онези санкции – всички: както Европа, така и САЩ, страните от Г7 и Г20", каза той.
Американският президент иска да наложи нови санкции върху руския износ на газ и петрол само ако всички страни от НАТО се присъединят. Освен това съюзниците трябва да спрат вноса на петрол от Русия, написа Тръмп в събота в социалните медии.
1 Свободен
11:03 14.09.2025
2 Европеец
11:03 14.09.2025
3 Факт
11:04 14.09.2025
4 Добре, де
Коментиран от #6, #15, #23
11:04 14.09.2025
5 си дзън
Коментиран от #11
11:06 14.09.2025
6 Не е задължително да
До коментар #4 от "Добре, де":има мотив... Всичко е възможно да се случи с техниката.
11:07 14.09.2025
7 Щом наркомана
11:08 14.09.2025
8 Хората и мислят
Случаят с дроновете напомня на провокацията на САЩ в Тонкинския залив, след която американците се включиха във войната във Виетнам, смята Ралф Босхард
11:08 14.09.2025
9 дядото
11:08 14.09.2025
10 ООрана държава
11:08 14.09.2025
11 оли ,
До коментар #5 от "си дзън":А теб са те ,,ограбили ,, още с раждането ти !
11:09 14.09.2025
12 Ганя Путинофила
11:09 14.09.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 БРАВО
11:10 14.09.2025
15 Свободен
До коментар #4 от "Добре, де":Мотивът е, че алкохолиците нямат друга радост, освен да прочетат, че Русия е разрушила или ще разруши нещо!
И тъй като електората на Путин е основно от алкохолици в Русия и извън нея - човекът се грижи за тяхното благоденствие!
Може да живеят сред плъхове и парцали, може да нямат зъби, но има ли спирт и новини за руски удари - друго не им е нужно!
А те и без това не са дълголетници!
Коментиран от #21, #22
11:10 14.09.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Малийййй,
11:11 14.09.2025
18 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
11:12 14.09.2025
19 ами
11:14 14.09.2025
20 Костадин Костадинов
В нощта на 14 септември беше ударена една от най-големите нефтопреработвателни предприятия в Русия в Ленинградска област, Киришинефтеоргсинтез. Съвместни действия бяха извършени от Силите за специални операции заедно със Силите за безпилотни системи.
Тази нефтопреработвателна предприятия е един от лидерите в Руската федерация по преработка на петрол, която е около 20 милиона тона годишно.
Врагът неизбежно ще продължи да понася загуби заради агресията си.
Сили за специални операции: Винаги отвъд границата!
11:15 14.09.2025
21 Напротив
До коментар #15 от "Свободен":Мотива е за Украйна, мъчейки се да въвлече и нас във войната (НАТО) , тъй като я губи.
11:15 14.09.2025
22 Ха, ха, ха,
До коментар #15 от "Свободен":По елементарен коментар не съм чел скоро! Явно водещия ти офицер е с ниска класификация, а и ти няма с какво да го компенсираш.
11:16 14.09.2025
23 Е какъв да е мотива
До коментар #4 от "Добре, де":Ами Путин прави услуга на любимото му пуделче Зелю, който гори от желание да намери причина и накара НАТЮ да се сбие с Русия!!! А Путин не спи и иска ТСВ... не че желанието за ТСВ на НАТО и пудели е по малко!!!
Но реално Путин е последният човек на земята искащ ТСВ!!!
11:16 14.09.2025
24 Мдаа
11:16 14.09.2025