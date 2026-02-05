Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Развитието по случая "Петрохан" (2 част) СНИМКИ

Развитието по случая "Петрохан" (2 част) СНИМКИ

5 Февруари, 2026 09:01 5 135 46

  • петрохан-
  • убийство-
  • секс с малолетни-
  • порнография-
  • тройно убийство

И най-важното - кой и как ги е посъветвал и мотивирал да дарят огромни суми. Точно на тази "агенция", а не на някои от другите многобройни природни НПО-та в страната

Развитието по случая "Петрохан" (2 част) СНИМКИ - 1
Снимка: БГНЕС
Григор Лилов Григор Лилов журналист, икономист
ФАКТИ огласява журналистически разследвания от различни медии, защото подкрепя свободата на словото.

Извършва се описът на оръжията и боеприпасите, които бяха натоварени на цял полицейски бус.

В с. Гинци е задържан човек, бил в близка връзка с "хижарите". От кое от двете мексикански семейства, живеещи там, засега не мога да ви кажа, макар че едното мимоходом засегнах в разследването ми.

МВР издирва из цялата страна 6 лица, опасни и потенциално въоръжени, без да го съобщава публично. Защо тайно бе, джанъм - пуснете им снимките, барем някой да ги е видял и да ви се обади! Внимание се отделя на Бургас, но на тяхно място аз щях да отделя и на Сърбия и особено на Варна.

Кметът Васил Терзиев не отрече, че през 2024 г. е финансирал Агенцията. В профила си той защити тримата убити и заяви, че ги е познавал лично.

Бизнесменката Саша Безуханова засега мълчи, макар че профила на Агенцията и в изтрития ѝ вече сайт публично са ѝ благодарили за подкрепата и осигурената техника. Мълчат и споменатите с благодарности Атанас Симеонов и Асен Асенов

***** бел.: сайтът е изтрит, във Фейсбук страницата това е изчистено, но скрийншоти има. А всеки може да си го провери и сега в https://web.archive.org/ - запазвани периодично копия в световна архивна мрежа на сайтовете - в случая търсите по името на сайта www.controlagency.eu "Наистина са "ювелири", както иронично наричам подобни структури и нашите органи. Вижте скрийншота!

Ексминистър Сандов също мълчи за разкритията в поста.

Засега изчаквам становищата и на др. лица, които са подкрепяли тази, хм, "благородна" дейност.

Моето лично становище - мълчи се какви взаимоотношения бизнесът на спонсорите е имал с фирмите на убития собственик на счетоводните фирми и техните и негови услуги. А и откъде са познавали убитите? Кой ги е запознал? И най-важното - кой и как ги е посъветвал и мотивирал да дарят огромни суми. Точно на тази "агенция", а не на някои от другите многобройни природни НПО-та в страната.

Понеже кметът Терзиев заговори за КГБ операция, едно уточнение - част от пребиващите в хижата са били от охранителна фирма, известна с връзките и близостта си до така нар. Резидент (на руските служби) и нашумяла скандално в последните години. МВР знае за това, но мълчи.

Мълчи и защо опазващите природата са разполагали с тежък дрон, способен да пренася дори стотина килограма.

Във връзка с моето разследване в предишния пост и бележки по него пак ще повторя - с. Гинци е в Софийско, но хижата се пада в Монтанско. Така че мотивът на тези твърдения, обясняващи защо софийските полицаи са изпреварили местните, вкл. тези от Годеч, не играе. Да не говорим за ДАНС, пристигнали първи, както посочих в предишния пост. Забравя се, че тази структура е контразузнавателна организация и се занимава с проблеми на националната сигурност, а не със секссвърталища.

Развитието по случая
Снимка: Фейсбук

И пак ще посоча - хижата е на 2 км по четвъртостепен път в зимни условия, отклоняващ се от много натовареното шосе по Петроханския проход.

Така че версията сексклуб и педофилство отпада - няма луди да ходят там, и то при условие, че камери, сензори, датчици са поставени и отвън, и вътре в сградата. Освен това никакви луксозни автомобили не са минавали през селото, което е на единствения път към хижата (освен пътеките) и което по дължина е най-дългото село (повтарям село) у нас.

Така че моля някои коментиращи да не ни правят на глупаци и да не се правят те самите на такива! МВР може успешно да се прави на такова, понеже си е и такова.

А идиотщината с безобидната религия будизъм и сектата дори не подлежи на коментар.

Освен това нали не си мислите, че един много компетентен правист, един факир-счетоводител и един вещ по компютрите (убитите) са вещи и във въоръжената охрана и боравенето с автоматични оръжия?!

Мълчи и МВР как е било разрешено на частни лица да притежават автоматични оръжия, след като това е забранено и на охранителните фирми.

Никой не постави освен мен въпроса защо са убити точно юрист, счетоводител и компютърджията и какво са търсили в хижата!

А този състав е чудесен екип за осъществяване и контрол на всякакви дейности. Затова предположих, че пожарът е бил запален, за да унищожи и документация освен "белото" или е маскирал изземването и на стоката, и на компроматите.

Две думи относно хвалбите с рейнджърството и членството в световната му организация, които се тиражират навсякъде. Платено е. Срещу 200 долара годишно и аз, и вие нямаме проблем, след като сме сформирали Агенция, Агентура, Асоциация или нещо подобно, да станем членове и да участваме (пак срещу заплащане) в инициативите ѝ.


София / България
  • 1 Сила

    39 2 Отговор
    На Иво Калушев родителите са изтъкнати столични интелектуалци , професори по музика и художник !!! Не са милиционери или спортисти ....има нещо гнило !!?

    Коментиран от #43

    09:05 05.02.2026

  • 2 щатски шериф

    25 7 Отговор
    Откакто почнаха да пишат табелите и на английски, педофилите в тази държава се нароиха.

    09:05 05.02.2026

  • 3 Как

    46 3 Отговор
    В момента цял отдел в ДАНС им пише предсмъртни писма , който ще бъдат намерени при втори оглед.И ще пише : ние сме бодри сектанти и се въоръжихме да се пазим от нашествие на извънземни.Но те дойдоха и ние загубихме битката.И на живите и на убитите. Важни са доказателствата!

    09:05 05.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Пич

    34 3 Отговор
    Г-н Лилов задава много правилни въпроси , но отговор няма да получи нито той, нито вие!!! Хайде да открехна малко завесата. Какво може да прави такава структура? Трафик на хора, но не глупостите които пишете !!! Например - трафикират се спецове от една държава в друга, спецовете правят черен спецопс, и се трафикират обратно!!! Официално никога никъде не са били!!! Това не е организация без гръб от когото трябва в нашата държава!!!

    Коментиран от #13, #36

    09:06 05.02.2026

  • 6 васко боклука

    16 4 Отговор
    знам много от сценаристите съм

    09:07 05.02.2026

  • 7 Добре бе, брато Лилов,

    7 21 Отговор
    Прочетохме ти ирониите, написани със снизходителен тон. Това не е, онова не е, третото не е… само не прочетохме твойто многознайно мнение за казуса Петрохан - какво Е тогава??

    Коментиран от #12, #14, #17

    09:10 05.02.2026

  • 8 Туин Лийкс

    33 0 Отговор
    Тези сериали, с участието на ДАНС, прокуратурата и МВР, са втръснали на всички. Потулване, замитане, замазване и накрая ДАНС пробутват версията с детското порно, защита при тях има много. Ритуални самоубийства, военизирани секти и ухапване от мамник, има само по тъпите филми.

    09:13 05.02.2026

  • 9 Който...

    5 0 Отговор
    ...разбере, ряпа да яде...

    09:19 05.02.2026

  • 10 бай Коста

    29 0 Отговор
    Аз мисля че са варили ракия от боровинки нелегално в Балкана . Ам чи така де .... бизнес

    09:19 05.02.2026

  • 11 Инспектор Дюдю

    3 10 Отговор
    В духа на писанието казвам, че Г. Лилов е един от издирваните шестима,
    ...по информация на "мои източници"..

    Коментиран от #44

    09:24 05.02.2026

  • 12 Инспектор Дюдю

    3 3 Отговор

    До коментар #7 от "Добре бе, брато Лилов,":

    Не го е изсмукал от палците си още!

    09:25 05.02.2026

  • 13 Да бе

    5 15 Отговор

    До коментар #5 от "Пич":

    Лилов е един стар фантазьор! Винаги си е бил такъв! Това което обединява всички тези хора, е принадлежността им към ЛГБТ общността в тази и част, където са позиционирани радикалните жълтопаветници!

    Коментиран от #30

    09:28 05.02.2026

  • 14 Да си го

    7 1 Отговор

    До коментар #7 от "Добре бе, брато Лилов,":

    прочел, бе умник. Като не четеш как ще го прочетеш. Очакваш специално да ти го изпрати ли.

    09:28 05.02.2026

  • 15 И копче

    8 2 Отговор
    Не става въпрос само за един вид дейност , а по-скоро спектър от дейности за усвояване/присвояване на европейски средства. Пазели гората от гъбарите,билкарите,туристите щото не могат да им се опънат. Колко бракониери на животни и дърва са хванали и съответно заведени разследвания и досъдебни производства произтичат от тия "защитници"? Дървесината я унищожават държавно оторизирани фирми на които нито могат,нито не смеят копче да кажат. И да е.имало п,е.до.филство то е странично и съпътстващо.

    09:31 05.02.2026

  • 16 Герб Монтана пазят за това говорят за

    16 5 Отговор
    Гинци и Годеч, важно е да се отклони вниманието! Поредната замазани далавера на герб

    09:32 05.02.2026

  • 17 Кое не е ясно?

    6 4 Отговор

    До коментар #7 от "Добре бе, брато Лилов,":

    Лилов твърди, че това е мексикански наркокартел базиран в село Гинци!🤥🤥🤥 На това място влизат санитарите с усмирителната риза и толкоз!😲

    09:35 05.02.2026

  • 18 Трол

    7 4 Отговор
    Следите водят към руските служби.

    09:36 05.02.2026

  • 19 офицер от резерва

    17 1 Отговор
    За да бъдат екзекутирани (не - убити) трима човека , причините са +- две - дрога или много (ама - много) пари . Възможна е и трета (слабо вероятна) - да са изнудвали с безспорни компромати някой (или някои) много богати и могъщи хора . Лично аз бих обърнал внимание на връзките на екзекутираните (и на шефа им) с високите ешалони на властта и бизнеса , както и на т.нар. мексиканска връзка на шефа на НПО-то . Но , какво знам аз - от години вече не съм в системата .

    Коментиран от #21

    09:38 05.02.2026

  • 20 ДъртАгент

    12 5 Отговор
    скочиха да ги бранят наследниците на ДС агентурата, които случайно се оказаха и от ПП и от хомо общността .............

    09:40 05.02.2026

  • 21 ОфицераЗапасняк

    3 7 Отговор

    До коментар #19 от "офицер от резерва":

    всички заобикалят темата с иманярството и златотърсачеството, а по пещерите кои ходят ???

    09:42 05.02.2026

  • 22 Боруна Лом

    14 0 Отговор
    ЯВНО ЯКА ЧИСТКА ЗА ЗАМИТАНЕ НА СЛЕДИТЕ И ПРИКРИВАНЕ НА НЕРЕГЛАМЕНТИРАНИ ДЕЙНОСТИ И КОНТАКТИ!

    Коментиран от #26

    09:43 05.02.2026

  • 23 Лилов

    5 1 Отговор
    и Безуханова се изказа, както и Сандов по БНР. Има и информация по медиите и сайтове.

    09:43 05.02.2026

  • 24 ГОСПОДИН ЛИЛОВ

    13 0 Отговор
    МНОГО СИ ПРАВ ТОВА ДАНС ДА ПОСЕТИ МЕСТОПРЕСТЪПЛЕНИЕТО НА /УБИЙСТВО/ ПРЕДИ ОПЕРАТИВНАТА ГРУПА РЪКОВОДЕНА ОТ СЛЕДОВАТЕЛ ИЛИ ДОЗНАТЕЛ Е НАРОШЕНИЕ ГОРЕ ОПОМЕНАТИТЕ СА ВОДЕЩИ В РАСЛЕДВАНЕТО. ЗАВЪРШИЛ СЪМ МИЛИЦИОНЕРСКОТО УЧИЛИЩЕ УЧИЛ СЪМ ВСИЧКО СВЪРЗАНО С ПОЛИЦЕЙСКАТА РАБОТА.

    Коментиран от #39

    09:43 05.02.2026

  • 25 вЕрвайте

    14 3 Отговор
    Сега всички синьо виолетови с жълто паве в главите ще се разпищят ,че няма никаква връзка между Сандов ,Терзиев ,Рашков ,Безуханова и Сороските НПО и ще ни заубеждават ,че тези тримата са брали гъби в гората ,опържили са ги ,изяли са ги ама не са разбрали ,че са били халюциногенни ,надрусали са се и са се избили. Вервайте ИМ !

    09:45 05.02.2026

  • 26 П О З Н А

    11 1 Отговор

    До коментар #22 от "Боруна Лом":

    МЕКСИКАНСКАТА КОКА ПРИ ГАФ СЕ ЧИСТЯТ ТРЕПЯТ ДА НЕ НИ ГОВОРЯТ ЗА ТУЙНПИЙКС И ДРУГИ ГЛУПОСТИ.

    09:46 05.02.2026

  • 27 бор

    10 3 Отговор
    Тези,които са давали пари ,като онази Безуханова,за оръжие ли са ги дали?
    Как се съвместяват огнестрелни оръжия,огромни песове и детски лагер?
    С техните АТВ,дали не унищожават" екосистеми",а с техните моторни шейни,дали не стресират животните?
    Дали шумът от тях е по- малък от зарята,която забраниха в София!

    09:48 05.02.2026

  • 28 гледащ новини

    15 2 Отговор
    Всъщност ,екзекуцията напомня много на метода с който мексиканските нарко-картели наказват предатели. Куршум в главата и изгаряне.

    09:51 05.02.2026

  • 29 Абсурдистан

    8 0 Отговор
    Доста въпроси. А няма кой да отговаря.

    09:53 05.02.2026

  • 30 Пич

    7 2 Отговор

    До коментар #13 от "Да бе":

    Що за глупост...?! Не са важни сексуалните предпочитания на такива групи, а това, което вършат!!! Много лесно кълвеш на глупаво облъчване. Някои обаче кълват повече и от тебе, защото се съгласиха, че е било секта!!! Относно ЛГБТ, някога и спартанците са били такива, но са били и най опасните кучета на войната!!!

    09:54 05.02.2026

  • 31 зачуден

    6 6 Отговор
    Прочутият защитник на нелегални трафиканти Бойко Рашков ,нЕма ли да се изходи по темата ?! Все пак , това е негова тясна специалност .

    Коментиран от #35

    09:55 05.02.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Много версии, но истината е една

    3 2 Отговор
    А Ревизоро има много добра версия-пари получени по европейски програми, на ред е европейската прокуратура с румънката начело!😂

    10:11 05.02.2026

  • 34 Мислещ

    8 1 Отговор
    Въпросът е ,стреляно ли е от оръжието на убитите ,как при толкова охранителна техника стигнато до тях като всяка камера датчик бариера дава сигнал ,кучетата прибрани в хижата ,защо са прибрани ,явно е че са били хора с които са се познавали .Много въпроси има които май не са зададени ,а само фантазии

    10:23 05.02.2026

  • 35 Бойко Рашков

    4 2 Отговор

    До коментар #31 от "зачуден":

    Аз има 12 клозета за изхождане

    10:24 05.02.2026

  • 36 бандитска среща

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Пич":

    Всеки знае ,че трафика минаваше през ...Бандитска среща........заведение на разклона за Годеч и през селата около Годеч!От там Гинци и комовете е много по трудно да се прекарват мигранти!Втрафика НЕофициално са замесени държавници и който плаща си преминава.По скоро е авант пост -многофункционален!Вероятно са получили инфо преди години , че кгб ще осъществи атентат срещу......... и са взели много хитроумно мерки.

    Коментиран от #40

    10:33 05.02.2026

  • 37 БеГемот

    3 1 Отговор
    Туин Пийкс!Човека го каза вече ...търсят Лора Палмър!Совите не са това което са!И тва е...

    11:03 05.02.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Абсолютно, точно така.

    5 0 Отговор

    До коментар #24 от "ГОСПОДИН ЛИЛОВ":

    Първият посетител на местопрестъплението трябва да бъде следовател или дознател, а не оперативна или полицейска група, за да се гарантира:
    запазване на целостта на доказателствата,
    правилно документиране,
    избягване на замърсяване на мястото.
    2️⃣ Оперативните групи (полиция, ДАНС и др.) могат да помагат, но не бива да разместват, снимат или докосват доказателства преди следователя, защото това нарушава криминалистичната процедура и може да компрометира разследването.
    3️⃣ Законът ясно дефинира следователите и дознателите като водещи при изземване на телата, оръжията, камерите, дроновете и други материали. Всички други органи могат да подпомагат, но не да водят първоначалния оглед.
    Ако ДАНС е посетила мястото преди следователя, това е нарушение на процесуалните правила, което може да бъде основание за оспорване на доказателствата в съда.

    11:47 05.02.2026

  • 40 Пич

    2 0 Отговор

    До коментар #36 от "бандитска среща":

    Ами не !!! За провал в трафика на камилари никой няма да ги екзекутира !!! По скоро щяха да заровят камиларите , и никой нямаше да ги търси !!!

    12:12 05.02.2026

  • 41 Възмутен

    4 0 Отговор
    Защо триета коментарът ми, че оклеветиния като педофил Иво Калушев, който е изчезнал, всъщност е герой и преди 16 г. е спасил деца в пещерата Духлата, село Боснек, където се вдига нивото на водата, така че те не могат да излязат???

    13:33 05.02.2026

  • 42 След изчитени всички публикации и

    3 0 Отговор
    коментари,мисля,че шестимата,които липсват са били охрана,и вероятно те са извършителите на убийствата!Някои от големите,осъзнавайки,че след изборите може да е различни,си замитат следите на далаверите!?

    13:43 05.02.2026

  • 43 ИМПЕРИАЛИСТ

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "Сила":

    Тези "рейджъри" в х. Петрохан, със съществуването си са били крайно неудобни за мързеливите "държавни чиновници" които е трябвало да се грижат за гората..., като мъжете са им показвали на практика как това може да се прави, без държавно финансиране и бюджетни отчисления...

    Коментиран от #46

    15:00 05.02.2026

  • 44 Пинко

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Инспектор Дюдю":

    Ти, сьщо си в този списьк !

    12:27 06.02.2026

  • 45 Лилов

    0 0 Отговор
    "Извършва се описът на оръжията и боеприпасите, които бяха натоварени на цял полицейски бус." -
    Бе Григоре, на половин полицейски бус ли да ги натоварят бе човеко?

    13:54 06.02.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.