Развитието по случая "Петрохан" (2 част) СНИМКИ

Извършва се описът на оръжията и боеприпасите, които бяха натоварени на цял полицейски бус.
В с. Гинци е задържан човек, бил в близка връзка с "хижарите". От кое от двете мексикански семейства, живеещи там, засега не мога да ви кажа, макар че едното мимоходом засегнах в разследването ми.
МВР издирва из цялата страна 6 лица, опасни и потенциално въоръжени, без да го съобщава публично. Защо тайно бе, джанъм - пуснете им снимките, барем някой да ги е видял и да ви се обади! Внимание се отделя на Бургас, но на тяхно място аз щях да отделя и на Сърбия и особено на Варна.
Кметът Васил Терзиев не отрече, че през 2024 г. е финансирал Агенцията. В профила си той защити тримата убити и заяви, че ги е познавал лично.
Бизнесменката Саша Безуханова засега мълчи, макар че профила на Агенцията и в изтрития ѝ вече сайт публично са ѝ благодарили за подкрепата и осигурената техника. Мълчат и споменатите с благодарности Атанас Симеонов и Асен Асенов
***** бел.: сайтът е изтрит, във Фейсбук страницата това е изчистено, но скрийншоти има. А всеки може да си го провери и сега в https://web.archive.org/ - запазвани периодично копия в световна архивна мрежа на сайтовете - в случая търсите по името на сайта www.controlagency.eu "Наистина са "ювелири", както иронично наричам подобни структури и нашите органи. Вижте скрийншота!
Ексминистър Сандов също мълчи за разкритията в поста.
Засега изчаквам становищата и на др. лица, които са подкрепяли тази, хм, "благородна" дейност.
Моето лично становище - мълчи се какви взаимоотношения бизнесът на спонсорите е имал с фирмите на убития собственик на счетоводните фирми и техните и негови услуги. А и откъде са познавали убитите? Кой ги е запознал? И най-важното - кой и как ги е посъветвал и мотивирал да дарят огромни суми. Точно на тази "агенция", а не на някои от другите многобройни природни НПО-та в страната.
Понеже кметът Терзиев заговори за КГБ операция, едно уточнение - част от пребиващите в хижата са били от охранителна фирма, известна с връзките и близостта си до така нар. Резидент (на руските служби) и нашумяла скандално в последните години. МВР знае за това, но мълчи.
Мълчи и защо опазващите природата са разполагали с тежък дрон, способен да пренася дори стотина килограма.
Във връзка с моето разследване в предишния пост и бележки по него пак ще повторя - с. Гинци е в Софийско, но хижата се пада в Монтанско. Така че мотивът на тези твърдения, обясняващи защо софийските полицаи са изпреварили местните, вкл. тези от Годеч, не играе. Да не говорим за ДАНС, пристигнали първи, както посочих в предишния пост. Забравя се, че тази структура е контразузнавателна организация и се занимава с проблеми на националната сигурност, а не със секссвърталища.
И пак ще посоча - хижата е на 2 км по четвъртостепен път в зимни условия, отклоняващ се от много натовареното шосе по Петроханския проход.
Така че версията сексклуб и педофилство отпада - няма луди да ходят там, и то при условие, че камери, сензори, датчици са поставени и отвън, и вътре в сградата. Освен това никакви луксозни автомобили не са минавали през селото, което е на единствения път към хижата (освен пътеките) и което по дължина е най-дългото село (повтарям село) у нас.
Така че моля някои коментиращи да не ни правят на глупаци и да не се правят те самите на такива! МВР може успешно да се прави на такова, понеже си е и такова.
А идиотщината с безобидната религия будизъм и сектата дори не подлежи на коментар.
Освен това нали не си мислите, че един много компетентен правист, един факир-счетоводител и един вещ по компютрите (убитите) са вещи и във въоръжената охрана и боравенето с автоматични оръжия?!
Мълчи и МВР как е било разрешено на частни лица да притежават автоматични оръжия, след като това е забранено и на охранителните фирми.
Никой не постави освен мен въпроса защо са убити точно юрист, счетоводител и компютърджията и какво са търсили в хижата!
А този състав е чудесен екип за осъществяване и контрол на всякакви дейности. Затова предположих, че пожарът е бил запален, за да унищожи и документация освен "белото" или е маскирал изземването и на стоката, и на компроматите.
Две думи относно хвалбите с рейнджърството и членството в световната му организация, които се тиражират навсякъде. Платено е. Срещу 200 долара годишно и аз, и вие нямаме проблем, след като сме сформирали Агенция, Агентура, Асоциация или нещо подобно, да станем членове и да участваме (пак срещу заплащане) в инициативите ѝ.
7 Добре бе, брато Лилов,
Коментиран от #12, #14, #17
До коментар #7 от "Добре бе, брато Лилов,":Не го е изсмукал от палците си още!
До коментар #5 от "Пич":Лилов е един стар фантазьор! Винаги си е бил такъв! Това което обединява всички тези хора, е принадлежността им към ЛГБТ общността в тази и част, където са позиционирани радикалните жълтопаветници!
До коментар #7 от "Добре бе, брато Лилов,":прочел, бе умник. Като не четеш как ще го прочетеш. Очакваш специално да ти го изпрати ли.
До коментар #7 от "Добре бе, брато Лилов,":Лилов твърди, че това е мексикански наркокартел базиран в село Гинци!🤥🤥🤥 На това място влизат санитарите с усмирителната риза и толкоз!😲
До коментар #19 от "офицер от резерва":всички заобикалят темата с иманярството и златотърсачеството, а по пещерите кои ходят ???
До коментар #22 от "Боруна Лом":МЕКСИКАНСКАТА КОКА ПРИ ГАФ СЕ ЧИСТЯТ ТРЕПЯТ ДА НЕ НИ ГОВОРЯТ ЗА ТУЙНПИЙКС И ДРУГИ ГЛУПОСТИ.
Как се съвместяват огнестрелни оръжия,огромни песове и детски лагер?
С техните АТВ,дали не унищожават" екосистеми",а с техните моторни шейни,дали не стресират животните?
Дали шумът от тях е по- малък от зарята,която забраниха в София!
До коментар #13 от "Да бе":Що за глупост...?! Не са важни сексуалните предпочитания на такива групи, а това, което вършат!!! Много лесно кълвеш на глупаво облъчване. Някои обаче кълват повече и от тебе, защото се съгласиха, че е било секта!!! Относно ЛГБТ, някога и спартанците са били такива, но са били и най опасните кучета на войната!!!
До коментар #31 от "зачуден":Аз има 12 клозета за изхождане
До коментар #5 от "Пич":Всеки знае ,че трафика минаваше през ...Бандитска среща........заведение на разклона за Годеч и през селата около Годеч!От там Гинци и комовете е много по трудно да се прекарват мигранти!Втрафика НЕофициално са замесени държавници и който плаща си преминава.По скоро е авант пост -многофункционален!Вероятно са получили инфо преди години , че кгб ще осъществи атентат срещу......... и са взели много хитроумно мерки.
До коментар #24 от "ГОСПОДИН ЛИЛОВ":Първият посетител на местопрестъплението трябва да бъде следовател или дознател, а не оперативна или полицейска група, за да се гарантира:
запазване на целостта на доказателствата,
правилно документиране,
избягване на замърсяване на мястото.
2️⃣ Оперативните групи (полиция, ДАНС и др.) могат да помагат, но не бива да разместват, снимат или докосват доказателства преди следователя, защото това нарушава криминалистичната процедура и може да компрометира разследването.
3️⃣ Законът ясно дефинира следователите и дознателите като водещи при изземване на телата, оръжията, камерите, дроновете и други материали. Всички други органи могат да подпомагат, но не да водят първоначалния оглед.
Ако ДАНС е посетила мястото преди следователя, това е нарушение на процесуалните правила, което може да бъде основание за оспорване на доказателствата в съда.
До коментар #36 от "бандитска среща":Ами не !!! За провал в трафика на камилари никой няма да ги екзекутира !!! По скоро щяха да заровят камиларите , и никой нямаше да ги търси !!!
До коментар #1 от "Сила":Тези "рейджъри" в х. Петрохан, със съществуването си са били крайно неудобни за мързеливите "държавни чиновници" които е трябвало да се грижат за гората..., като мъжете са им показвали на практика как това може да се прави, без държавно финансиране и бюджетни отчисления...
До коментар #11 от "Инспектор Дюдю":Ти, сьщо си в този списьк !
Бе Григоре, на половин полицейски бус ли да ги натоварят бе човеко?
