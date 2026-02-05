Развитието по случая "Петрохан" (2 част) СНИМКИ

ФАКТИ огласява журналистически разследвания от различни медии, защото подкрепя свободата на словото.

Извършва се описът на оръжията и боеприпасите, които бяха натоварени на цял полицейски бус.

В с. Гинци е задържан човек, бил в близка връзка с "хижарите". От кое от двете мексикански семейства, живеещи там, засега не мога да ви кажа, макар че едното мимоходом засегнах в разследването ми.

МВР издирва из цялата страна 6 лица, опасни и потенциално въоръжени, без да го съобщава публично. Защо тайно бе, джанъм - пуснете им снимките, барем някой да ги е видял и да ви се обади! Внимание се отделя на Бургас, но на тяхно място аз щях да отделя и на Сърбия и особено на Варна.

Кметът Васил Терзиев не отрече, че през 2024 г. е финансирал Агенцията. В профила си той защити тримата убити и заяви, че ги е познавал лично.

Бизнесменката Саша Безуханова засега мълчи, макар че профила на Агенцията и в изтрития ѝ вече сайт публично са ѝ благодарили за подкрепата и осигурената техника. Мълчат и споменатите с благодарности Атанас Симеонов и Асен Асенов

***** бел.: сайтът е изтрит, във Фейсбук страницата това е изчистено, но скрийншоти има. А всеки може да си го провери и сега в https://web.archive.org/ - запазвани периодично копия в световна архивна мрежа на сайтовете - в случая търсите по името на сайта www.controlagency.eu "Наистина са "ювелири", както иронично наричам подобни структури и нашите органи. Вижте скрийншота!

Ексминистър Сандов също мълчи за разкритията в поста.

Засега изчаквам становищата и на др. лица, които са подкрепяли тази, хм, "благородна" дейност.

Моето лично становище - мълчи се какви взаимоотношения бизнесът на спонсорите е имал с фирмите на убития собственик на счетоводните фирми и техните и негови услуги. А и откъде са познавали убитите? Кой ги е запознал? И най-важното - кой и как ги е посъветвал и мотивирал да дарят огромни суми. Точно на тази "агенция", а не на някои от другите многобройни природни НПО-та в страната.

Понеже кметът Терзиев заговори за КГБ операция, едно уточнение - част от пребиващите в хижата са били от охранителна фирма, известна с връзките и близостта си до така нар. Резидент (на руските служби) и нашумяла скандално в последните години. МВР знае за това, но мълчи.

Мълчи и защо опазващите природата са разполагали с тежък дрон, способен да пренася дори стотина килограма.

Във връзка с моето разследване в предишния пост и бележки по него пак ще повторя - с. Гинци е в Софийско, но хижата се пада в Монтанско. Така че мотивът на тези твърдения, обясняващи защо софийските полицаи са изпреварили местните, вкл. тези от Годеч, не играе. Да не говорим за ДАНС, пристигнали първи, както посочих в предишния пост. Забравя се, че тази структура е контразузнавателна организация и се занимава с проблеми на националната сигурност, а не със секссвърталища.

И пак ще посоча - хижата е на 2 км по четвъртостепен път в зимни условия, отклоняващ се от много натовареното шосе по Петроханския проход.

Така че версията сексклуб и педофилство отпада - няма луди да ходят там, и то при условие, че камери, сензори, датчици са поставени и отвън, и вътре в сградата. Освен това никакви луксозни автомобили не са минавали през селото, което е на единствения път към хижата (освен пътеките) и което по дължина е най-дългото село (повтарям село) у нас.

Така че моля някои коментиращи да не ни правят на глупаци и да не се правят те самите на такива! МВР може успешно да се прави на такова, понеже си е и такова.

А идиотщината с безобидната религия будизъм и сектата дори не подлежи на коментар.

Освен това нали не си мислите, че един много компетентен правист, един факир-счетоводител и един вещ по компютрите (убитите) са вещи и във въоръжената охрана и боравенето с автоматични оръжия?!

Мълчи и МВР как е било разрешено на частни лица да притежават автоматични оръжия, след като това е забранено и на охранителните фирми.

Никой не постави освен мен въпроса защо са убити точно юрист, счетоводител и компютърджията и какво са търсили в хижата!

А този състав е чудесен екип за осъществяване и контрол на всякакви дейности. Затова предположих, че пожарът е бил запален, за да унищожи и документация освен "белото" или е маскирал изземването и на стоката, и на компроматите.

Две думи относно хвалбите с рейнджърството и членството в световната му организация, които се тиражират навсякъде. Платено е. Срещу 200 долара годишно и аз, и вие нямаме проблем, след като сме сформирали Агенция, Агентура, Асоциация или нещо подобно, да станем членове и да участваме (пак срещу заплащане) в инициативите ѝ.