Андреа се събра с Кости в Букурещ, готви нов хит

18 Март, 2026 13:31 903 3

Феновете на певицата знаят, че когато тя и Кости работят заедно резултатът винаги е перфектен

Андреа се събра с Кости в Букурещ, готви нов хит - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Родната поп фолк звезда Андреа направи кратко, но изключително интензивно посещение в румънската столица Букурещ, което продължи по-малко от 48 часа, но силно концентрирано върху новите ѝ парчета, които тя готви с добре познато лице.

В рамките на визитата си певицата гостува в имението и модерното студио на световноизвестния румънски продуцент и хитмейкър Кости Йонита, където двамата работиха по нов музикален проект. Именно там Андреа записа част от своя предстоящ сингъл - песен, която, по думите на хора от музикалния бранш, има всички предпоставки да се превърне в следващия голям балкански хит.

През годините Кости е работил с редица световни звезди и е продуцирал хитове, които звучат в клубове и радиостанции по целия свят. Сътрудничеството между него и Андреа далеч не е първото, двамата са работили по някои от най-големите хитове на поп фолк звездата и резултатът от съвместната им работа винаги е бил отличен.

По време на престоя си в Букурещ Андреа и нейният екип са били настанени в луксозен хотел, разположен в самото сърце на румънската столица. За да осигури пълно спокойствие и комфорт за своя екип, певицата е резервирала цял етаж от хотела, превръщайки го в своеобразна творческа база по време на визитата си. С нея е бил неотлъчно и пиар експертът Атанас Лазаров.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Даскала

    4 0 Отговор
    Това кой пореден хит е?

    13:38 18.03.2026

  • 2 Николай ачов

    3 0 Отговор
    Да му топне чопката в моя мед където го продавам така прави жена ми 🥳🤣😅

    13:40 18.03.2026

  • 3 Ха ха

    2 0 Отговор
    Дреме ми на чепката!

    14:40 18.03.2026