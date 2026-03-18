Андреа се събра с Кости в Букурещ, готви нов хит

Родната поп фолк звезда Андреа направи кратко, но изключително интензивно посещение в румънската столица Букурещ, което продължи по-малко от 48 часа, но силно концентрирано върху новите ѝ парчета, които тя готви с добре познато лице.

В рамките на визитата си певицата гостува в имението и модерното студио на световноизвестния румънски продуцент и хитмейкър Кости Йонита, където двамата работиха по нов музикален проект. Именно там Андреа записа част от своя предстоящ сингъл - песен, която, по думите на хора от музикалния бранш, има всички предпоставки да се превърне в следващия голям балкански хит.

През годините Кости е работил с редица световни звезди и е продуцирал хитове, които звучат в клубове и радиостанции по целия свят. Сътрудничеството между него и Андреа далеч не е първото, двамата са работили по някои от най-големите хитове на поп фолк звездата и резултатът от съвместната им работа винаги е бил отличен.

По време на престоя си в Букурещ Андреа и нейният екип са били настанени в луксозен хотел, разположен в самото сърце на румънската столица. За да осигури пълно спокойствие и комфорт за своя екип, певицата е резервирала цял етаж от хотела, превръщайки го в своеобразна творческа база по време на визитата си. С нея е бил неотлъчно и пиар експертът Атанас Лазаров.