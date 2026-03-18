Нестеров с двусетова победа в Гърция

18 Март, 2026 13:37 432 0

Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров

Националът на България за Купа „Дейвис" Пьотр Нестеров се класира за втория кръг на сингъл на тенис турнира на твърда настилка в Ираклион (Гърция) с награден фонд от 25 хиляди долара.

Нестеров победи на старта със 7:6(2), 6:0 Володимир Якубенко (Украйна). Срещата продължи 1 час и 43 минути.

Българинът навакса на три пъти пробив пасив в първия сет, който беше решен след тайбрек. В него Нестеров поведе с 6:2 точки и от първия си сетбол затвори частта. Националът доминира изцяло във втория сет и без да загуби гейм се класира за втория кръг. Там съперник на Нестеров ще бъде №7 в схемата – Лука Потенца (Италия).


Българинът ще участва и в надпреварата на двойки в тандем с Олександър Овчаренко (Украйна). Двамата ще започнат срещу американците Алекс Джоунс и Майлс Джоунс.


Антъни Генов също ще играе в турнира на двойки. Генов и Джайлс Хъси (Великобритания), поставени под №1, ще стартират срещу италианците Фаусто Табако и Джорджо Табако.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

