Президентът на Кипър: Присъствието на британските бази е остатък от колониализма

След края на днешната криза в Близкия изток трябва открито да обсъдим въпроса за британските бази в Кипър с правителството в Лондон, каза днес кипърският президент Никос Христодулидис на среща с журналисти в Брюксел, предаде БТА.

Присъствието на британските бази е остатък от колониализма, коментира той. С днешното правителство в Лондон имаме най-доброто сътрудничество от обявяването на независимостта на Кипър през 1960 г., добави президентът.

По неговите думи ключът за решаването на въпроса с разделението на острова е в ръцете на Турция. Той съобщи, че обмисля да покани турския президент Реджеп Ердоган на насрочената за април среща на лидери на държави от ЕС и от Средиземноморието. Кипърският президент уточни, че е помолил свои колеги в Европейския съвет, които са в добри отношения с Анкара, да проверят предварително настроенията за подобна възможност. Не искам да изпращам покана, която би била отхвърлена, засега отговорите (от Анкара) не са положителни, каза Христодулидис.

Той подчерта, че въпреки инцидента с иранския удар с дрон по британска база в Кипър, островът остава спокойно и сигурно място, а условията за туризъм не са се променили. Кипърците никога няма да забравят съпричастието на Гърция, Франция, Италия, Испания и Нидерландия, които откликнаха веднага на моята молба за съдействие след атаката, добави президентът.

По неговите думи Украйна е най-важният въпрос за ЕС днес, а кризата в Близкия изток създава възможност за постигане на европейска независимост. Кризите не трябва да променят нашата посока, тя трябва да се определя от нас и е ясна - самостоятелен ЕС, открит за света, обобщи Христодулидис.