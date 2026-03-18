Президентът на Кипър: Присъствието на британските бази е остатък от колониализма

След края на днешната криза в Близкия изток трябва открито да обсъдим въпроса за британските бази в Кипър с правителството в Лондон, каза днес кипърският президент Никос Христодулидис на среща с журналисти в Брюксел, предаде БТА.
Присъствието на британските бази е остатък от колониализма, коментира той. С днешното правителство в Лондон имаме най-доброто сътрудничество от обявяването на независимостта на Кипър през 1960 г., добави президентът.
По неговите думи ключът за решаването на въпроса с разделението на острова е в ръцете на Турция. Той съобщи, че обмисля да покани турския президент Реджеп Ердоган на насрочената за април среща на лидери на държави от ЕС и от Средиземноморието. Кипърският президент уточни, че е помолил свои колеги в Европейския съвет, които са в добри отношения с Анкара, да проверят предварително настроенията за подобна възможност. Не искам да изпращам покана, която би била отхвърлена, засега отговорите (от Анкара) не са положителни, каза Христодулидис.
Той подчерта, че въпреки инцидента с иранския удар с дрон по британска база в Кипър, островът остава спокойно и сигурно място, а условията за туризъм не са се променили. Кипърците никога няма да забравят съпричастието на Гърция, Франция, Италия, Испания и Нидерландия, които откликнаха веднага на моята молба за съдействие след атаката, добави президентът.
По неговите думи Украйна е най-важният въпрос за ЕС днес, а кризата в Близкия изток създава възможност за постигане на европейска независимост. Кризите не трябва да променят нашата посока, тя трябва да се определя от нас и е ясна - самостоятелен ЕС, открит за света, обобщи Христодулидис.
1 Последния Софиянец
13:53 18.03.2026
2 Защо Бе
3 Европеец
4 ха ха
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Преброй ги....Ти. обичаш да лъжеш като че ли си заченат от циганин
5 дядо Дони
6 факуса
7 лама Щирлиц
8 Историк
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Естествено че ще има в България 7 военни бази, след като 7 от 10 българи ходят за гъби по време на избори.
9 българина
10 За размисъл
11 факуса
До коментар #1 от "Последния Софиянец":наистина са американски,щот не плащат,в другите държави си плащат,и са натовски
12 За един приятел питам
13 а терористите които купиха земя
14 Унизена империя
15 лама Тръмп
До коментар #4 от "ха ха":Софиянеца не може да брои, с летище В. Левски стават осем бази на сащ и нато
16 Димов
17 50% от Кипър е реално окупиран
18 93% от кипърците
20 Сандо
21 Иван
До коментар #18 от "93% от кипърците":Сатанистите Надежда Нейнски и Дейвид Камерън не признават това проучване.
22 Каква е цената която да плащат
До коментар #11 от "факуса":за да си съгласен да си легитимна цел?
23 Чупка
24 Атина Палада
До коментар #16 от "Димов":САЩ имат 800 ( осемстотин) военни бази по света ( извън САЩ)
25 Кипър е в ЕС
26 С какво право Великобритания
27 Иван
До коментар #24 от "Атина Палада":Така се казва, ама май са повече--- около хиляда.......в колониите САЩ не ги обявяват за военни бази, а за учебни центрове.
29 близнаците на Гугъл
До коментар #16 от "Димов":"Към момента САЩ имат присъствие в 19 военни обекта с от 40 000 до 50 000 души персонал, в 10 държави. Катар, Кувейт, Израел, Сирия............"
Поне си забавен.
30 Именно когато пуснаха чуждите бази
До коментар #8 от "Историк":, тогава българите ходеха да гласуват преди години. Затова сега не им се гласува.
32 честен ционист
До коментар #26 от "С какво право Великобритания":Двете британски бази в Кипър са много преди ЕС да се пръкне.
33 Иван
До коментар #32 от "честен ционист":Варварска Англия напада Русия много преди психо овцата Кая Калас да се роди.
34 Факти
36 Някой
37 Някой
До коментар #4 от "ха ха":По комунизма колко съветски бази имаше тук?
38 Амикато
До коментар #30 от "Именно когато пуснаха чуждите бази":всичко се съгласува с посолствоТо и от там , каквото кажат. Не е до гъбите.
40 Датакае
41 Българин
До коментар #37 от "Някой":Николко бази не е имало през комунизма,една голяма НУЛА,ама откъде англосаксонска чистота да знае
42 Турист
43 Българин
