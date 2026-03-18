Президентът на Кипър: Присъствието на британските бази е остатък от колониализма

18 Март, 2026 13:48 1 453 43

Кипър иска преосмисляне на съществуването на британски военни бази на острова

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

След края на днешната криза в Близкия изток трябва открито да обсъдим въпроса за британските бази в Кипър с правителството в Лондон, каза днес кипърският президент Никос Христодулидис на среща с журналисти в Брюксел, предаде БТА.

Присъствието на британските бази е остатък от колониализма, коментира той. С днешното правителство в Лондон имаме най-доброто сътрудничество от обявяването на независимостта на Кипър през 1960 г., добави президентът.

По неговите думи ключът за решаването на въпроса с разделението на острова е в ръцете на Турция. Той съобщи, че обмисля да покани турския президент Реджеп Ердоган на насрочената за април среща на лидери на държави от ЕС и от Средиземноморието. Кипърският президент уточни, че е помолил свои колеги в Европейския съвет, които са в добри отношения с Анкара, да проверят предварително настроенията за подобна възможност. Не искам да изпращам покана, която би била отхвърлена, засега отговорите (от Анкара) не са положителни, каза Христодулидис.

Той подчерта, че въпреки инцидента с иранския удар с дрон по британска база в Кипър, островът остава спокойно и сигурно място, а условията за туризъм не са се променили. Кипърците никога няма да забравят съпричастието на Гърция, Франция, Италия, Испания и Нидерландия, които откликнаха веднага на моята молба за съдействие след атаката, добави президентът.

По неговите думи Украйна е най-важният въпрос за ЕС днес, а кризата в Близкия изток създава възможност за постигане на европейска независимост. Кризите не трябва да променят нашата посока, тя трябва да се определя от нас и е ясна - самостоятелен ЕС, открит за света, обобщи Христодулидис.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    30 5 Отговор
    В България има 7 американски бази.

    Коментиран от #4, #8, #11

    13:53 18.03.2026

  • 2 Защо Бе

    24 0 Отговор
    Те нали по новините казват че иранците стрелят по Кипър. С това ваше искане ще развалите демокрацията и накърните името на свободните медии....тъкмо хората бяха повярвали

    13:53 18.03.2026

  • 3 Европеец

    35 1 Отговор
    Заглавието е вярно..... Видяхме арабските монархии където има американски бази какво стана.... Кипърците да се оправят..... Интересно ние какво ще правим с американските бази, ще има ли смели политици да кажат нещо по въпроса, ще тия бази са опасни и с нищо не гарантират сигурността на бг територията....

    13:54 18.03.2026

  • 4 ха ха

    7 15 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Преброй ги....Ти. обичаш да лъжеш като че ли си заченат от циганин

    Коментиран от #15, #37

    13:55 18.03.2026

  • 5 дядо Дони

    9 1 Отговор
    Ще преместим всичките си бази при Запрянката при него в колонията няма не!Дори и жена ми понякога отказва пи него само докато му мигна и свалил шортите.

    13:55 18.03.2026

  • 6 факуса

    11 2 Отговор
    ами да го бехте махнали тоз остатък,и на вас ви е мъчно кат на нас дет още не си махаме турските названия от територията

    13:57 18.03.2026

  • 7 лама Щирлиц

    20 2 Отговор
    а българската колония кога ще се освободим от метрополията нато и сащ

    13:58 18.03.2026

  • 8 Историк

    17 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Естествено че ще има в България 7 военни бази, след като 7 от 10 българи ходят за гъби по време на избори.

    Коментиран от #30

    13:58 18.03.2026

  • 9 българина

    17 1 Отговор
    Алелуя!!! да видим кога ще се сетят в Бл Изток и в скапания ЕС! а тук тепърва ги пускаме

    13:58 18.03.2026

  • 10 За размисъл

    10 0 Отговор
    Сетила се Мара да се .....

    13:58 18.03.2026

  • 11 факуса

    16 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    наистина са американски,щот не плащат,в другите държави си плащат,и са натовски

    Коментиран от #22

    13:59 18.03.2026

  • 12 За един приятел питам

    8 9 Отговор
    А Искаш ли Ердоган да възроди колониализма в Кипър и да говориш на Турски ?

    13:59 18.03.2026

  • 13 а терористите които купиха земя

    6 6 Отговор
    и се настаниха какво ще ги правите бе глупаци. Ще станете втора палестина много глупав народ са това ...

    14:00 18.03.2026

  • 14 Унизена империя

    14 1 Отговор
    Изгонете крадливите англосаксонци.

    14:00 18.03.2026

  • 15 лама Тръмп

    10 1 Отговор

    До коментар #4 от "ха ха":

    Софиянеца не може да брои, с летище В. Левски стават осем бази на сащ и нато

    14:01 18.03.2026

  • 16 Димов

    1 11 Отговор
    Американски бази имат само 4 държави в целия свят, ти къде изкара само 8 в България?

    Коментиран от #24, #29

    14:11 18.03.2026

  • 17 50% от Кипър е реално окупиран

    9 1 Отговор
    и тези британски бази са абсолютно незаконни там

    14:12 18.03.2026

  • 18 93% от кипърците

    13 1 Отговор
    Искат Великобритания моментално да си убират крушите! 93%! ....

    Коментиран от #21

    14:13 18.03.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Сандо

    9 1 Отговор
    А пък наличието на американски бази е проява на съвременен колониализъм.Та така - България какво е?

    14:17 18.03.2026

  • 21 Иван

    7 1 Отговор

    До коментар #18 от "93% от кипърците":

    Сатанистите Надежда Нейнски и Дейвид Камерън не признават това проучване.

    14:19 18.03.2026

  • 22 Каква е цената която да плащат

    6 0 Отговор

    До коментар #11 от "факуса":

    за да си съгласен да си легитимна цел?

    14:19 18.03.2026

  • 23 Чупка

    11 0 Отговор
    от Кипър ! Хората това скандират от месеци

    14:20 18.03.2026

  • 24 Атина Палада

    9 0 Отговор

    До коментар #16 от "Димов":

    САЩ имат 800 ( осемстотин) военни бази по света ( извън САЩ)

    Коментиран от #27

    14:21 18.03.2026

  • 25 Кипър е в ЕС

    7 0 Отговор
    А Великобритания няма право военни бази да има в ЕС

    14:21 18.03.2026

  • 26 С какво право Великобритания

    10 0 Отговор
    са окупирали част от ЕС? А?

    Коментиран от #32

    14:22 18.03.2026

  • 27 Иван

    8 1 Отговор

    До коментар #24 от "Атина Палада":

    Така се казва, ама май са повече--- около хиляда.......в колониите САЩ не ги обявяват за военни бази, а за учебни центрове.

    14:25 18.03.2026

  • 28 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 1 Отговор
    КИПЪР Е ОСТРОВ КОЙТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ БОМБАНДИРАН ДО СКАЛА
    И СЛЕД ТОВА ДА БЪДЕ ПОСТРОЕН НАНОВО С НОВИ ХОРА :)
    ..... ПРИМЕР - ЕДИН И СЪЩИ КИПЪРСКИ АДВОКАТ Е НАМАГНИТЕН ЗАРАДИ ФИРМИТЕ НА РОМАН ЕВРЕВИЧ АБРАМОВИЧ ,
    А ДЪРЖИ ОФШОРКИ НА СИК :)

    14:26 18.03.2026

  • 29 близнаците на Гугъл

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Димов":

    "Към момента САЩ имат присъствие в 19 военни обекта с от 40 000 до 50 000 души персонал, в 10 държави. Катар, Кувейт, Израел, Сирия............"
    Поне си забавен.

    14:26 18.03.2026

  • 30 Именно когато пуснаха чуждите бази

    7 0 Отговор

    До коментар #8 от "Историк":

    , тогава българите ходеха да гласуват преди години. Затова сега не им се гласува.

    Коментиран от #38

    14:26 18.03.2026

  • 31 АЛТЕРНАТИВИ ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 1 Отговор
    ТУРСКАТА МАФИЯ И ЗЕТЯ НА ЕРДОГАН
    СИ ДЪРЖАТ ПАРИТЕ В ОФШОРКИ В ГРЪЦКАТА ЧАСТ :)
    ......
    КИПРИОТ = МАФИОТ :)

    14:28 18.03.2026

  • 32 честен ционист

    1 3 Отговор

    До коментар #26 от "С какво право Великобритания":

    Двете британски бази в Кипър са много преди ЕС да се пръкне.

    Коментиран от #33

    14:30 18.03.2026

  • 33 Иван

    3 0 Отговор

    До коментар #32 от "честен ционист":

    Варварска Англия напада Русия много преди психо овцата Кая Калас да се роди.

    14:33 18.03.2026

  • 34 Факти

    0 1 Отговор
    Присъствието на гърци и турци на острова също е остатък от колониализма...

    14:38 18.03.2026

  • 35 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 1 Отговор
    БАЗИТЕ ПАЗЯТ ОФШОРКИТЕ НА ЦЯЛАТА СГАН
    .....
    ГЪРЦИ, ТУРЦИ, ЕВРЕИ , АРАБСКИ ТЕРОРИСТИ - РОДНИНИ НА РОТШИЛДИТЕ :)

    14:41 18.03.2026

  • 36 Някой

    1 0 Отговор
    На 42 държави национален празник е независимост от Великобритания - включително на САЩ. На част е мешано и с от на Франция едновременно. Виждат сметката на Палестина с цвъкнатият Израел отгоре. Държат още някъде 6 държави.

    14:44 18.03.2026

  • 37 Някой

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "ха ха":

    По комунизма колко съветски бази имаше тук?

    Коментиран от #41

    14:47 18.03.2026

  • 38 Амикато

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Именно когато пуснаха чуждите бази":

    всичко се съгласува с посолствоТо и от там , каквото кажат. Не е до гъбите.

    Коментиран от #39

    14:47 18.03.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Датакае

    0 0 Отговор
    Истината не е приятна на някои...............

    14:53 18.03.2026

  • 41 Българин

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "Някой":

    Николко бази не е имало през комунизма,една голяма НУЛА,ама откъде англосаксонска чистота да знае

    14:58 18.03.2026

  • 42 Турист

    0 1 Отговор
    Кипър е опасно място за туристите, твърде много слънце а сега и дронове и ракети. Не благодаря!

    14:59 18.03.2026

  • 43 Българин

    0 0 Отговор
    Англосаксонска чутора,и не ми поправяйте коментара

    15:01 18.03.2026

