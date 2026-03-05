"Путин заплаши, че Русия може незабавно да прекрати доставките на природен газ за Европа"

Руският президент Владимир Путин намекна, че Русия може незабавно да прекрати доставките на природен газ за Европа и да пренасочи износа си към „по-перспективни“ пазари. Изказването идва на фона на рязко поскъпване на енергията, предизвикано от кризата около Иран и блокирането на Ормузкия проток, предаде bTV.
Коментарът беше направен пред журналиста от държавната телевизия Павел Зарубин след среща с унгарския външен министър Петер Сиярто. Междувременно Европейският съюз се готви да наложи пълно ембарго върху руския газ до периода 2027-2028 г.
„Сега се отварят и други пазари. И може би за нас ще е по-изгодно да спрем доставките за европейския пазар още сега и да се насочим към тези нови пазари, за да се установим там“, заяви Путин, цитиран от международни медии. Руският лидер уточни, че това не е окончателно решение, а по-скоро „размисъл на глас“, като добави, че ще възложи на правителството и енергийните компании да анализират ситуацията.
По думите му на пазара са се появили „клиенти премиум клас“, готови да плащат по-високи цени за природния газ заради кризата в Близкия изток. „Появиха се клиенти, които са готови да купуват същия природен газ на по-високи цени – заради събитията в Близкия изток, затварянето на Ормузкия проток и т.н. Няма политически дневен ред, това е просто бизнес“, каза Путин.
Европейският контекст и скокът на цените
Цените на природния газ в Европа рязко се повишиха през тази седмица, като договорите на референтния хъб TTF достигнаха най-високите си нива от януари 2023 г. Причината е напрежението, което засяга износа на енергийни ресурси от Персийския залив.
Според данни, цитирани от Kyiv Independent, през 2025 г. Русия е осигурявала едва 6% от вноса на газ в Европа по тръбопроводи, като основни доставчици са станали Норвегия, САЩ и Алжир. Данни на аналитичния център Bruegel показват, че общият дял на руския газ във вноса на ЕС е бил 12,1% през 2025 г.
Очаква се на 15 април Европейската комисия да представи законодателно предложение за постоянна забрана на вноса на руски петрол, става ясно от документ, видян от Reuters. Ограниченията върху руския газ ще се въвеждат поетапно – забраната за втечнен природен газ по краткосрочни договори влиза в сила на 25 април 2026 г., а тази за дългосрочните договори – на 1 януари 2027 г.
Словакия и Унгария – „надеждни партньори“
Путин подчерта, че Русия ще продължи да доставя енергия на държави, които счита за „надеждни партньори“, като изрично посочи Словакия и Унгария.
„Ще продължим да работим по този начин с партньори, които самите са надеждни партньори“, заяви той.
Специалният представител на Кремъл Кирил Дмитриев отправи още по-остро послание: „Русия може да спре доставките на газ за Европа. Ако има въпроси – обърнете се към Урсула фон дер Лайен, Кая Калас и другите русофоби.“
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #10, #13, #15, #128
19:42 05.03.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 ти гледай да
Коментиран от #44
19:44 05.03.2026
4 хаха
И кинтитИ ще ти вземе бе бункерен гном охвърлян!
Коментиран от #7, #51
19:44 05.03.2026
5 Вова
Коментиран от #85
19:45 05.03.2026
6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
ОБАЧЕ РУСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО ГО ВЗЕ НА СЕРИОЗНО
И ДНЕСКА ПОДГОТВЯТ ПЛАН :)
......
19:45 05.03.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Тиква
19:46 05.03.2026
9 ....
19:47 05.03.2026
10 9998
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Не ти ли е време?
19:48 05.03.2026
11 Орбан изгоря
19:48 05.03.2026
12 Путин заплаши
Коментиран от #20
19:48 05.03.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Лилиана
Коментиран от #29, #31
19:49 05.03.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
И ДА БОМБАНДИРАТ ИРАН
.. ...
ЗНАЧИ И ОТ ГРОЗНИ И ЕРЕВАН МОГАТ ДА ИЗЛИТАТ ИРАНСКИ ДРОНОВЕ И
ДА БОМБАНДИРАТ ГАЗОВИТЕ ПОЛЕТА НА БРИТИШ ПЕТРОЛИУМ В АЗЕРБЕЙДЖАН :)
.
НЕ ЧЕ И РУСНАЦИТЕ НЯМАТ ПОВОД ДА СИ ГО ВЪРНАТ НА ГАДНО БРИТАНЦИТЕ:)
Коментиран от #70
19:49 05.03.2026
17 На мен какво ми пука
Какви смешници управляват европейският съюз
19:50 05.03.2026
18 А у нас
19:50 05.03.2026
19 Бай той Толстой
19:50 05.03.2026
20 9998
До коментар #12 от "Путин заплаши":Сиренце обичаш ли?
19:50 05.03.2026
21 Ами
Явно някой са доста наплашени :)
19:50 05.03.2026
22 Наближава
Коментиран от #48
19:51 05.03.2026
23 Бесен - Язовец
19:51 05.03.2026
24 Крайно време е
Коментиран от #117
19:52 05.03.2026
25 Спокойно чеченец,
Само няма да се плашиш. Той обича да "преговаря" с правоверни. Нали си е гагаузин 😂😂😂
19:52 05.03.2026
26 1488
ама като гласувате за тоз руzки 60клук така ще е
Коментиран от #39
19:52 05.03.2026
27 Европа ще бъде унищожена
19:52 05.03.2026
28 А за САЩ доставките?
Коментиран от #58
19:52 05.03.2026
29 Ааа
До коментар #14 от "Лилиана":Още се опитват да го изкопат.😂
19:52 05.03.2026
30 БОБОВАТА РЕКОЛТА ША СПАСИ
ВАРЯТ ЯДАТ ПЪР....ДЯТ ГОРЯТ ВАРЯТ ЯДАТ И ТАКА
ДО КАТО СА РАЗЛОПАТ КАТО ВСУ ОТ ПИРИМОГА
19:52 05.03.2026
31 хаха🤣
До коментар #14 от "Лилиана":Само ушите останаха от СаттаНяхууу ,щели да ги излагат в музей на холокоста .
Коментиран от #45
19:52 05.03.2026
32 Гуру Гарабед
19:53 05.03.2026
33 Амгъла с ботокс и чамови токчета 47см
19:55 05.03.2026
34 Боташ
Коментиран от #89
19:56 05.03.2026
35 хаха 🤣
19:57 05.03.2026
36 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
......
ДРУГАТА ЗИМА БАБИЧКИТЕ В ЗАПАДНА ЕВРОПА
ЩЕ СПЯТ В ОБЩИ ПОМЕЩЕНИЯ КАТО ПО ВРЕМЕ НА ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА
ПОНЕЖЕ ГАЗОХРАНИЛИЩАТА САМО ИСУС МОЖЕ ДА ГИ НАПЪЛНИ
......
ИЛИ ЩЕ ТРЯБВА ДА ДАДАТ ЦЯЛА УКРАЙНА ОБРАТНО В РФ :)
Коментиран от #42
19:57 05.03.2026
37 Пак у лево
Иначе нищо лично. Просто бизнес би казал някой демократичен либерал.
19:58 05.03.2026
38 Нямат край
19:58 05.03.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
. .....
СКОРО БАБАТА САМУРАЙКА ЩЕ ТРЯБВА ДА СЛАГА КИМОНОТО И ЛИЧНО ДА ПРАВИ МАСАЖ НА
БАТЮШКАТА :)
20:00 05.03.2026
41 Пувтин е гол охлюв
Коментиран от #49
20:00 05.03.2026
42 Ветеринарен врач
До коментар #36 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Кален подстилник,къде избяга бре,трябва да ти отпоря спешно 1000кб транквиланти за доби.Т.ък????!!!!
20:00 05.03.2026
43 Лев Толстой
20:00 05.03.2026
44 Какво да прати
До коментар #3 от "ти гледай да":Русия е шок и ужас от американско/израелската операция. На самата Русия няма кой да й помогне сега, защото Иран им даваше големи количества оръжия.
20:01 05.03.2026
45 Нямат край
До коментар #31 от "хаха🤣":русофилската МЪКА и БЕЗСИЛИЕ, нямат...😂
Коментиран от #60
20:02 05.03.2026
46 Хейт
Коментиран от #110
20:03 05.03.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Санкциите работят
До коментар #22 от "Наближава":безотказно. Русия е доказателството за това. Фалира за по-малко от 4 години.
20:03 05.03.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Хохо Бохо
20:05 05.03.2026
51 Цък
До коментар #4 от "хаха":О пе:дал, нали не искате руски ресурси. От 2027 г спирате да купувате руски газ. Защо се пениш. Имаме мъдри управляващи Акушерката и Кая, те ни водят към светлото бъдеще. Путин няма да спре газа за Европа, а трябва да даде урок. Катср спира газа, ще го пусне най вероятно след войната, но ще му трябват няколко седмици. Днес Иран заплаши Европа кратко ще платите. Няма да се учудя да праснат газопровода за Европа на азерите. Ни най са ми смешни смелчачите от Баку. Переха се на Русия, а след като Иран ги удари и дума не са продумали.
20:06 05.03.2026
52 Госあ
Коментиран от #74
20:06 05.03.2026
53 Пророк
Коментиран от #63
20:07 05.03.2026
54 Сатана Z
Да се оправят със САЩ,които им гарантираха газовите доставки
Коментиран от #61
20:08 05.03.2026
55 Смях!
20:09 05.03.2026
56 "През 2025г. приходите на Русия
20:11 05.03.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Не знам
До коментар #28 от "А за САЩ доставките?":за такива доставки за САЩ , но със сигурност знам , че газодобива в далечния изток е даден на концесия на американците .Гледах едно филмче и много се изненадах , шефът на базата беше руснак и той ги разправяше тези работи . Разказваше , че руснаците са трима , ръководство някакво и всичко друго е американци , както и че , цялата техника е американска включително и камионите .С една дума нищо руско в базата !
20:13 05.03.2026
59 Ура!
20:13 05.03.2026
60 хаха🤣
До коментар #45 от "Нямат край":Мъка ,мъка колко да е мъка ,хапнах добре,пийнах две чаши квалитетно червено винце 🍷 ,довечера ще напъна половинката и т.н. ,абе пълна скука .А пък теб твоят надарен партньор довечера ще ти пррррсне г3000 ,знам че ти е кеф и не го коментирам .Направо искрено ти завиждам ,че никога не страдаш от заа пеккк .
20:14 05.03.2026
61 Ха-ха
До коментар #54 от "Сатана Z":Путин отдавна никой не го бръсне за слива. Единственият губещ е Русия.!
20:14 05.03.2026
62 Голям майтап
20:15 05.03.2026
63 Османагич 🇹🇷
До коментар #53 от "Пророк":Лесно се свиква ,дедите преди стотина години са си честитили банята 5-6 пъти в годината ,но е имало турски бани .
20:16 05.03.2026
64 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.... ВЕТЕРАНИТЕ ОТ СВО ЩЕ ОДЕРАТ 2-3 ОЛИГАРСИ
И ПАРИ В РУСИЯ ЩЕ ИМА :)
20:17 05.03.2026
65 Хаха
20:17 05.03.2026
66 Атанасова
Путин не плашаше Никой.
Каза го в информативна риторика:Газета е моя,-утре няма да я продавал на Европа.
20:18 05.03.2026
67 нннн
Русия ще продава другаде, Урсула, Кая, Рюте, Макрон , Мерц и др. ще наблегнат на бобеца за да пълнят европейските тръби. Те това искаха.
20:19 05.03.2026
68 ЦИРК
Путин не "заплаши", няма кого да плаши, та самия ЕС под вещото ръководство на урсулянците се мъчат да прокарат пълно ембарго и за газ и за петрол. Путин заяви че е добре русия да се възползва от ситуацията и да пренасочи доставките към по-платежоспособни клиенти - Япония (доста тежко и се отрязява войната в залива, а и са по-богати от ЕС), Китай (също страда от спрените петрол и газ от залива и е по-богат и плаща повече от ЕС), и Индия (3 руски танкера натоварени с нефт още във вторник смениха курса на там). И да руснаците ще отрежат ЕС от енергоресурси, освен ако американците не почнат да купуват и препродават на ЕС.
Най-тежко ще пострада Германия, каквото и да разправят дойчовците, голяма част от газа им идва от Русия през посредници, а след тази студена зима резервите са им под критичния задължителен минимум наложен от Брюксел. С петрола няма да е чак толкова голяма драмата, още 10-тина долара отгоре и Тръмп ще разблокира резерва на САЩ и ще почне да продава. Не че след Байпън остана кой знае колко, а и не успяха да го попълнят особенно много за година. Дори и при по-продължителна блокада в залива петролът над 100 долара сигурно няма да се вдигне, поне не и в следващите 6 месеца, освен ако Венецуела не направи изненада и не удари през ръцете САЩ (малко вероятно ако не я подкрепят някои големи), е тогава ще стане наистина мазало. А ако резерва на САЩ отънее под 100 милиона барела (сега е към 400), па
20:19 05.03.2026
69 Нямаме бъдеще в ес
Коментиран от #72, #113
20:21 05.03.2026
70 Това ли ти е алтернативата за България
До коментар #16 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":с Путин?
Ти нормален ли си? Все едно агитираш да се гласува за Румен Радев???? Не, не, благодаря!
Коментиран от #75
20:21 05.03.2026
71 селяк
20:23 05.03.2026
72 Руските боклуци
До коментар #69 от "Нямаме бъдеще в ес":нямате бъдеще сред хората в цивилизована Европа... стойте си в Русия, гроздето е кисело, нали така?
20:24 05.03.2026
73 А Какво Стана
Бре ?
Изоставихте ли го
Кремълски Циреи?
Унгария и Словакия били
Надеждни Партньори .
Хахахахаха хахахахаха хахахахаха
20:24 05.03.2026
74 Отдавна
До коментар #52 от "Госあ":Газпром фалира. Тези думи на Путин са пропаганда за местното население. Те нямат представа какво се случва.
20:25 05.03.2026
75 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #70 от "Това ли ти е алтернативата за България":АЛТЕРНАТИВАТА НА РУСИЯ
Е ДА СИ РОБ НА ОСМАНЛИИТЕ :)
......
ЕВРОПАТА НЯМА КАК ДА ТИ ПОМОГНЕ ПОНЕЖЕ
МЮСЮЛМАНИТЕ ТАМ ЩЕ ГЛАСУВАТ НА МЕСТНИТЕ ИЗБОРИ ЗА МЮСЮЛМАНИ:)
Коментиран от #116
20:26 05.03.2026
76 Тимур
20:26 05.03.2026
77 Антикомуне
20:26 05.03.2026
78 Тимур
Коментиран от #83
20:26 05.03.2026
79 БУНКЕРНИЯ КАШИК
Ей така да вдъхне Малко Смелост
На Русофилките .
Держитесъ
Обосрахме се .
20:27 05.03.2026
80 А ГДЕ
Коментиран от #87, #99
20:27 05.03.2026
81 Колективен руски крепостен
20:27 05.03.2026
82 Многоходовото
Коментиран от #90
20:28 05.03.2026
83 Кер Естетто
До коментар #78 от "Тимур":Еееех Тимур ,Тимур ,пак ще уап паш моя надда ренн ...р ...
Коментиран от #92
20:28 05.03.2026
84 Ицо
Коментиран от #88, #105
20:30 05.03.2026
85 хаха 🤣
До коментар #5 от "Вова":направи го 🤣 дядо Вовчик спря кранчето на приходите в Рашка и сега с бодра крачка отива към севернокорейски модел на развитие 🤣 🤣 э
20:30 05.03.2026
86 Мишел
Коментиран от #97, #109
20:31 05.03.2026
87 да питам
До коментар #80 от "А ГДЕ":верно ли Русия започнала да разпродава всичко в държавата на половин цена, -50% промоция ?
Коментиран от #95, #100
20:31 05.03.2026
88 да питам
До коментар #84 от "Ицо":А верно ли не само САЩ, но и Белгия, Испания, Франция, Гърция и Италия, конфискуват руски петролни танкерчета ?
20:32 05.03.2026
89 Голям майтап
До коментар #34 от "Боташ":Имаме... Румен Радев - "Боташ" ефенди... и чеп, за каца не става от това безмозъчно човече.
20:32 05.03.2026
90 Тимур
До коментар #82 от "Многоходовото":Безпорно е така! Но мизерниците му се кланят! Всеки прави свой избор!
20:32 05.03.2026
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 да питам
До коментар #83 от "Кер Естетто":А верно ли Пуся ще спаси приятелите си Мадуро, Мигел и Аятолаха ?
Коментиран от #122
20:33 05.03.2026
93 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
20:33 05.03.2026
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 А ГДЕ
До коментар #87 от "да питам":СаттаНяхуу ?Само ушите му били останали ,за музея на холокоста .
20:34 05.03.2026
96 Копейки
20:34 05.03.2026
97 ...
До коментар #86 от "Мишел":Путин действа като агент на МИ6 или ЦРУ, върши перфектно работата врага по разграбването и фалирането на Русия и унищожаването на руския народ.
20:35 05.03.2026
98 Тимур
Коментиран от #106, #111
20:35 05.03.2026
99 Ма къде
До коментар #80 от "А ГДЕ":Си продават газта бе в Сърбия Словакия и Унгария.Ма боли ме курта.А на тебе ще ти го намаам до картофите.Ей и нас ни плашиха ,че ще умреме без руската газ.Я се перете бре ватенки кир ли ви.
Коментиран от #102
20:35 05.03.2026
100 да питам
До коментар #87 от "да питам":А ти що се е....бш в г3ааа и го приемаш за нормално. 😂😂😂 ?
20:35 05.03.2026
101 Световните медии
20:36 05.03.2026
102 ХА ХА
До коментар #99 от "Ма къде":Лап Пай УЙоттт, бре хъесоссс намотвач😂😂😂
20:37 05.03.2026
103 Разпорвам Русофилски
Коментиран от #108
20:37 05.03.2026
104 Име
20:38 05.03.2026
105 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф
До коментар #84 от "Ицо":И ние искаме на купон🥳
20:38 05.03.2026
106 Леонсио Парчето
До коментар #98 от "Тимур":Еееех Тимур ,Тимур пак лап пашш моя сирре нясссъл у...й .
20:39 05.03.2026
107 паси идиота с трабанта .
20:39 05.03.2026
108 ХА ХА
До коментар #103 от "Разпорвам Русофилски":Почно от ба щасси бе пед далл активен,да му излекуваш и май сълла и простатата 🍌 .
20:40 05.03.2026
109 Голям прас
До коментар #86 от "Мишел":Докато едните руснаци се молят да купуваме, другите се правят на бабаити и заплашват, че няма... а в този сектор с горивата няма вакуум, веднага изплуват 100 алтернативи на руския газ и Русия е аут от играта, ако ще и без пари да го дава, ако ще и да плаща, за да го ползваме не бива да се подлъгваме, това е чистото зло на сатаната-Русия и Путин... да гният в мизерия руските орки, докато не се сетят, че всъщност проблема им е един и се нарича Путин... Все някога на руснаците ще им доде до гуша от путинския рай и ще го самоубият скоропостижно.
Коментиран от #114
20:40 05.03.2026
110 Отдавна е спряно
До коментар #46 от "Хейт":Затова Русия се гърчи, а европейците си пият коктейлите, ходят на ски и си гледат живота.
20:42 05.03.2026
111 Леонсио Парчето
До коментар #98 от "Тимур":Еееех Тимур ,Тимур пак лап пашш моя сирре нясссъл k.... р .
20:42 05.03.2026
112 Владо
Коментиран от #115
20:44 05.03.2026
113 А тогава
До коментар #69 от "Нямаме бъдеще в ес":Какво да кажат бедните и изолирани държави като Северна Корея и Русия. Направо да ги закриваме:)))
20:44 05.03.2026
114 Дядо Ванго
До коментар #109 от "Голям прас":Моето момиче ,няма да го дочакаш ,купи си нова рокля и картонени обувки за пред хората и задели някой лев за паметник ,че времето летииии .
20:45 05.03.2026
115 Пламен
До коментар #112 от "Владо":Владко смууу чи ми х..уяя за натурална хималайска сол ,собствено производство .Хем е Био ,хем Еко !
20:47 05.03.2026
116 Много кофти
До коментар #75 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":е да си захлюпен русофил с изпран и изгладен мозък, който мисли каквото му заповядат от Москва да мисли...в името на народа.
Коментиран от #127
20:47 05.03.2026
117 Инна
До коментар #24 от "Крайно време е":Соху (Китай)
Путин не действа от гняв, а от пълна увереност, защото знае, че няма да загуби. Европа е безсилна тук.
Войната в Близкия изток ескалира рязко, корабоплаването в Ормузкия проток е блокирано, а най-големият износител на втечнен природен газ в света, Катар, който представлява приблизително 20% от всички доставки, спря дейността си след удар по неговите съоръжения. В резултат на това фючърсните цени на природния газ в Европа скочиха с 60% за два дни, достигайки тригодишен връх.
Путин застрахова залозите си, като заяви, че Русия ще продължи да доставя петрол и газ на надеждни партньори като Унгария и Словакия. По този начин той допълнително задълбочи разрива в ЕС – страните от Централна и Източна Европа, които се противопоставят на забраната за руски енергийни доставки, сега ще имат повече основания да противоречат на политиката на ЕС.
Европа, която се бореше през зимата, сега се връща в ледена бездна. Намерението на Путин шокира ЕС, който вече е на ръба на енергийна криза. През февруари 2026 г. запасите от природен газ в Европа паднаха под 30,9%, а в шест държави членки на ЕС - под критичната граница от 25%. Скоро доставките ще трябва да бъдат попълнени отново, но почти всички алтернативни източници на газ са блокирани. Заводът за втечнен природен газ (LNG) в Катар не работи, корабоплаването през Ормузкия проток е затворено, а САЩ пренасочват част от доставките на втечнен природен газ към по-скъпи азиатски пазари.
Съобщението на Пут
Коментиран от #119
20:47 05.03.2026
118 Пора
Коментиран от #121
20:50 05.03.2026
119 Руската пропаганда
До коментар #117 от "Инна":Има за цел глупака.
Коментиран от #120
20:51 05.03.2026
120 Така е
До коментар #119 от "Руската пропаганда":Затова пропадналият и залят от фашизъм запад, уцели точно глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия!
20:52 05.03.2026
121 И опряха
До коментар #118 от "Пора":да извадят евтин глупак, да го каже. Голямо прецакване! 😄
20:53 05.03.2026
122 Този коментар е премахнат от модератор.
123 ха, ха, ха...
Заплаши кого? Европа или руснаците? Защо това представлява много по голяма заплаха за руската икономика и приходи в бюджета, отколкото за Европа. През 2025 г. според официалната статистика Европа е закупила едва 12% газ от Русия и това са точно руските марионетки като Орбан, Фицо и Вучич (Сърбия също е Европа нищо, че не е в ЕС)
20:56 05.03.2026
124 Иванушка🇺🇸
20:57 05.03.2026
125 Путин заплаши
21:01 05.03.2026
126 Димитър Георгиев- ДиДи
21:01 05.03.2026
127 Този коментар е премахнат от модератор.
128 Този коментар е премахнат от модератор.
129 СЛОНА
ЩЕ СЕ ЗАРАДВАМ!!!
21:03 05.03.2026
130 НЕ ГОВОРИ , А ГО НАПРАВИ НЕМЕДЛЕННО !
21:04 05.03.2026
131 Този коментар е премахнат от модератор.
132 Путин
21:05 05.03.2026