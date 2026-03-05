"Путин заплаши, че Русия може незабавно да прекрати доставките на природен газ за Европа"

Руският президент Владимир Путин намекна, че Русия може незабавно да прекрати доставките на природен газ за Европа и да пренасочи износа си към „по-перспективни“ пазари. Изказването идва на фона на рязко поскъпване на енергията, предизвикано от кризата около Иран и блокирането на Ормузкия проток, предаде bTV.

Коментарът беше направен пред журналиста от държавната телевизия Павел Зарубин след среща с унгарския външен министър Петер Сиярто. Междувременно Европейският съюз се готви да наложи пълно ембарго върху руския газ до периода 2027-2028 г.

Още новини от Украйна

„Сега се отварят и други пазари. И може би за нас ще е по-изгодно да спрем доставките за европейския пазар още сега и да се насочим към тези нови пазари, за да се установим там“, заяви Путин, цитиран от международни медии. Руският лидер уточни, че това не е окончателно решение, а по-скоро „размисъл на глас“, като добави, че ще възложи на правителството и енергийните компании да анализират ситуацията.

По думите му на пазара са се появили „клиенти премиум клас“, готови да плащат по-високи цени за природния газ заради кризата в Близкия изток. „Появиха се клиенти, които са готови да купуват същия природен газ на по-високи цени – заради събитията в Близкия изток, затварянето на Ормузкия проток и т.н. Няма политически дневен ред, това е просто бизнес“, каза Путин.

Европейският контекст и скокът на цените

Цените на природния газ в Европа рязко се повишиха през тази седмица, като договорите на референтния хъб TTF достигнаха най-високите си нива от януари 2023 г. Причината е напрежението, което засяга износа на енергийни ресурси от Персийския залив.

Според данни, цитирани от Kyiv Independent, през 2025 г. Русия е осигурявала едва 6% от вноса на газ в Европа по тръбопроводи, като основни доставчици са станали Норвегия, САЩ и Алжир. Данни на аналитичния център Bruegel показват, че общият дял на руския газ във вноса на ЕС е бил 12,1% през 2025 г.

Очаква се на 15 април Европейската комисия да представи законодателно предложение за постоянна забрана на вноса на руски петрол, става ясно от документ, видян от Reuters. Ограниченията върху руския газ ще се въвеждат поетапно – забраната за втечнен природен газ по краткосрочни договори влиза в сила на 25 април 2026 г., а тази за дългосрочните договори – на 1 януари 2027 г.

Словакия и Унгария – „надеждни партньори“

Путин подчерта, че Русия ще продължи да доставя енергия на държави, които счита за „надеждни партньори“, като изрично посочи Словакия и Унгария.

„Ще продължим да работим по този начин с партньори, които самите са надеждни партньори“, заяви той.

Специалният представител на Кремъл Кирил Дмитриев отправи още по-остро послание: „Русия може да спре доставките на газ за Европа. Ако има въпроси – обърнете се към Урсула фон дер Лайен, Кая Калас и другите русофоби.“