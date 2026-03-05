Новини
Путин заплаши, че Русия може незабавно да прекрати доставките на природен газ за Европа

5 Март, 2026 19:40

Mоже би за нас ще е по-изгодно да спрем доставките за европейския пазар още сега и да се насочим към нови пазари, каза Путин

Путин заплаши, че Русия може незабавно да прекрати доставките на природен газ за Европа - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Руският президент Владимир Путин намекна, че Русия може незабавно да прекрати доставките на природен газ за Европа и да пренасочи износа си към „по-перспективни“ пазари. Изказването идва на фона на рязко поскъпване на енергията, предизвикано от кризата около Иран и блокирането на Ормузкия проток, предаде bTV.

Коментарът беше направен пред журналиста от държавната телевизия Павел Зарубин след среща с унгарския външен министър Петер Сиярто. Междувременно Европейският съюз се готви да наложи пълно ембарго върху руския газ до периода 2027-2028 г.

Още новини от Украйна

„Сега се отварят и други пазари. И може би за нас ще е по-изгодно да спрем доставките за европейския пазар още сега и да се насочим към тези нови пазари, за да се установим там“, заяви Путин, цитиран от международни медии. Руският лидер уточни, че това не е окончателно решение, а по-скоро „размисъл на глас“, като добави, че ще възложи на правителството и енергийните компании да анализират ситуацията.

По думите му на пазара са се появили „клиенти премиум клас“, готови да плащат по-високи цени за природния газ заради кризата в Близкия изток. „Появиха се клиенти, които са готови да купуват същия природен газ на по-високи цени – заради събитията в Близкия изток, затварянето на Ормузкия проток и т.н. Няма политически дневен ред, това е просто бизнес“, каза Путин.

Европейският контекст и скокът на цените

Цените на природния газ в Европа рязко се повишиха през тази седмица, като договорите на референтния хъб TTF достигнаха най-високите си нива от януари 2023 г. Причината е напрежението, което засяга износа на енергийни ресурси от Персийския залив.

Според данни, цитирани от Kyiv Independent, през 2025 г. Русия е осигурявала едва 6% от вноса на газ в Европа по тръбопроводи, като основни доставчици са станали Норвегия, САЩ и Алжир. Данни на аналитичния център Bruegel показват, че общият дял на руския газ във вноса на ЕС е бил 12,1% през 2025 г.

Очаква се на 15 април Европейската комисия да представи законодателно предложение за постоянна забрана на вноса на руски петрол, става ясно от документ, видян от Reuters. Ограниченията върху руския газ ще се въвеждат поетапно – забраната за втечнен природен газ по краткосрочни договори влиза в сила на 25 април 2026 г., а тази за дългосрочните договори – на 1 януари 2027 г.

Словакия и Унгария – „надеждни партньори“

Путин подчерта, че Русия ще продължи да доставя енергия на държави, които счита за „надеждни партньори“, като изрично посочи Словакия и Унгария.

„Ще продължим да работим по този начин с партньори, които самите са надеждни партньори“, заяви той.

Специалният представител на Кремъл Кирил Дмитриев отправи още по-остро послание: „Русия може да спре доставките на газ за Европа. Ако има въпроси – обърнете се към Урсула фон дер Лайен, Кая Калас и другите русофоби.“


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 63 гласа.
  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    44 79 Отговор
    празноглав лаладжия

    Коментиран от #10, #13, #15, #128

    19:42 05.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ти гледай да

    55 21 Отговор
    пратите по специални железа на персите и не пасувайте като еврейски подлоги

    Коментиран от #44

    19:44 05.03.2026

  • 4 хаха

    40 76 Отговор
    Давай да те видим бе пухло!

    И кинтитИ ще ти вземе бе бункерен гном охвърлян!

    Коментиран от #7, #51

    19:44 05.03.2026

  • 5 Вова

    62 17 Отговор
    Врътни кранчето ,стига заплашва безполезно е , действие се иска ,понякога загубите сега се изплащат дългосрочно напред във времето !

    Коментиран от #85

    19:45 05.03.2026

  • 6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    64 20 Отговор
    ПУТИН ВЧЕРА САМО ИЗКАЗА ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ
    .....
    ОБАЧЕ РУСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО ГО ВЗЕ НА СЕРИОЗНО
    И ДНЕСКА ПОДГОТВЯТ ПЛАН :)
    ......

    19:45 05.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Тиква

    68 28 Отговор
    Браво,на нацистката европа,дърва и слама, слушаме уСрула фон менгеле,и другите измислени "политици"Никакъв газ и петрол.

    19:46 05.03.2026

  • 9 ....

    20 17 Отговор
    На Унгария ли?

    19:47 05.03.2026

  • 10 9998

    25 5 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Не ти ли е време?

    19:48 05.03.2026

  • 11 Орбан изгоря

    25 30 Отговор
    Фицо Пицооооо

    19:48 05.03.2026

  • 12 Путин заплаши

    34 48 Отговор
    че Русия може незабавно да изплаши гаргите

    Коментиран от #20

    19:48 05.03.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Лилиана

    35 3 Отговор
    Абе, къде е ушатия, не се е появявал доста време?

    Коментиран от #29, #31

    19:49 05.03.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    42 15 Отговор
    ЩОМ ОТ БАКУ МОГАТ ДА ИЗЛИТАТ ЕВРЕЙСКИ ДРОНОВЕ
    И ДА БОМБАНДИРАТ ИРАН
    .. ...
    ЗНАЧИ И ОТ ГРОЗНИ И ЕРЕВАН МОГАТ ДА ИЗЛИТАТ ИРАНСКИ ДРОНОВЕ И
    ДА БОМБАНДИРАТ ГАЗОВИТЕ ПОЛЕТА НА БРИТИШ ПЕТРОЛИУМ В АЗЕРБЕЙДЖАН :)
    .
    НЕ ЧЕ И РУСНАЦИТЕ НЯМАТ ПОВОД ДА СИ ГО ВЪРНАТ НА ГАДНО БРИТАНЦИТЕ:)

    Коментиран от #70

    19:49 05.03.2026

  • 17 На мен какво ми пука

    29 15 Отговор
    Аз съм урсолианска розова евро джендърска овца и рупам само зелена трева и енергия. Че си купим едно конче вихрогонче с едно фургонче и ще си живея на село и няма да ми трябва нито газ нито петрол а една свиня майка кокошчици и ще се къпем с студена вода и ще се греем на дърва и няма да ми пука че ще плащам въглеродни емисии а електричество ще си го набавям от слънцето като се пека на нивата и приемам витамин d като моите славни прародители.
    Какви смешници управляват европейският съюз

    19:50 05.03.2026

  • 18 А у нас

    41 16 Отговор
    Няма гаС, няма ток, няма и бензин. Минаваме на свещи и дърва. Ма то и горите изсякоха.

    19:50 05.03.2026

  • 19 Бай той Толстой

    25 11 Отговор
    Някой ще се спъне в тръбата от Норвегия и тогава ще стане едно.......дано, дано, да оооо.🤗

    19:50 05.03.2026

  • 20 9998

    7 4 Отговор

    До коментар #12 от "Путин заплаши":

    Сиренце обичаш ли?

    19:50 05.03.2026

  • 21 Ами

    25 4 Отговор
    За първи път чувам заплаха която започва с "Може би".
    Явно някой са доста наплашени :)

    19:50 05.03.2026

  • 22 Наближава

    32 13 Отговор
    Авъ Санкциите работят, Европа на няколко скорости. Май ЕС ще хвърля кърпата.

    Коментиран от #48

    19:51 05.03.2026

  • 23 Бесен - Язовец

    30 12 Отговор
    П0длогите на Сорос от Брюксел могат и без газ нали са неандертали в тоя съюз на Европа

    19:51 05.03.2026

  • 24 Крайно време е

    21 32 Отговор
    Тъкмо Унгария и Словакия ще останат без газ. Другите европейски държави и без това не купуват от вас.

    Коментиран от #117

    19:52 05.03.2026

  • 25 Спокойно чеченец,

    13 19 Отговор
    Като свърши Копейката да преговаря с Иран, ще го пратим да преговаря с тебе 😂😂😂
    Само няма да се плашиш. Той обича да "преговаря" с правоверни. Нали си е гагаузин 😂😂😂

    19:52 05.03.2026

  • 26 1488

    16 30 Отговор
    утре радев сопола ще каже че и софия е руска
    ама като гласувате за тоз руzки 60клук така ще е

    Коментиран от #39

    19:52 05.03.2026

  • 27 Европа ще бъде унищожена

    29 15 Отговор
    заради продажните урсули, които заради САЩ, се разделиха с Русия и вкараха Европа в рецесия и самоунищожение!

    19:52 05.03.2026

  • 28 А за САЩ доставките?

    12 7 Отговор
    Тях ще ги спреш ли?

    Коментиран от #58

    19:52 05.03.2026

  • 29 Ааа

    11 0 Отговор

    До коментар #14 от "Лилиана":

    Още се опитват да го изкопат.😂

    19:52 05.03.2026

  • 30 БОБОВАТА РЕКОЛТА ША СПАСИ

    14 8 Отговор
    КРИТЕНИТЕ
    ВАРЯТ ЯДАТ ПЪР....ДЯТ ГОРЯТ ВАРЯТ ЯДАТ И ТАКА
    ДО КАТО СА РАЗЛОПАТ КАТО ВСУ ОТ ПИРИМОГА

    19:52 05.03.2026

  • 31 хаха🤣

    20 9 Отговор

    До коментар #14 от "Лилиана":

    Само ушите останаха от СаттаНяхууу ,щели да ги излагат в музей на холокоста .

    Коментиран от #45

    19:52 05.03.2026

  • 32 Гуру Гарабед

    14 23 Отговор
    Плашиш гарги путлер. Европа ще се оправи,жгаз има колкото щеш, гледай си собствената кочина. Изостанал просяк

    19:53 05.03.2026

  • 33 Амгъла с ботокс и чамови токчета 47см

    10 18 Отговор
    Ну это соворшено верна, просия можна торговат блатново газ примерна на Тумбукту или Лесото.....😂😂😂😂😂😂😂

    19:55 05.03.2026

  • 34 Боташ

    11 10 Отговор
    Ние си имаме боташ даму мислят Орбан и фицо

    Коментиран от #89

    19:56 05.03.2026

  • 35 хаха 🤣

    13 11 Отговор
    Ех, Пуся, Пуся така и не се научи как се прави военна операция 🤣 Със спиране на ток и парно и събаряне на къщи, няма да стане, учи се от САЩ как се прави 🤣

    19:57 05.03.2026

  • 36 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    18 7 Отговор
    ЕВРЕИТЕ И САЩ ВЕЧЕ СТОРИХА ЗЛОТО
    ......
    ДРУГАТА ЗИМА БАБИЧКИТЕ В ЗАПАДНА ЕВРОПА
    ЩЕ СПЯТ В ОБЩИ ПОМЕЩЕНИЯ КАТО ПО ВРЕМЕ НА ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА
    ПОНЕЖЕ ГАЗОХРАНИЛИЩАТА САМО ИСУС МОЖЕ ДА ГИ НАПЪЛНИ
    ......
    ИЛИ ЩЕ ТРЯБВА ДА ДАДАТ ЦЯЛА УКРАЙНА ОБРАТНО В РФ :)

    Коментиран от #42

    19:57 05.03.2026

  • 37 Пак у лево

    13 8 Отговор
    Путин не е отправял заплахи. Просто е възложил да се проучи този въпрос, а не да подходи лекомислено като ...
    Иначе нищо лично. Просто бизнес би казал някой демократичен либерал.

    19:58 05.03.2026

  • 38 Нямат край

    12 12 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    19:58 05.03.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    11 5 Отговор
    ДЖАПАНКИТЕ ОТВОРИХА ВЕЧЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЯ РЕЗЕРВ ПО ИСКАНЕ НА КОРПОРАЦИИТЕ
    . .....
    СКОРО БАБАТА САМУРАЙКА ЩЕ ТРЯБВА ДА СЛАГА КИМОНОТО И ЛИЧНО ДА ПРАВИ МАСАЖ НА
    БАТЮШКАТА :)

    20:00 05.03.2026

  • 41 Пувтин е гол охлюв

    11 11 Отговор
    Да седи в бункера и сменя памперса.

    Коментиран от #49

    20:00 05.03.2026

  • 42 Ветеринарен врач

    3 3 Отговор

    До коментар #36 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Кален подстилник,къде избяга бре,трябва да ти отпоря спешно 1000кб транквиланти за доби.Т.ък????!!!!

    20:00 05.03.2026

  • 43 Лев Толстой

    7 6 Отговор
    хайде Вовче, чакаме да видим, твойта семка долна.

    20:00 05.03.2026

  • 44 Какво да прати

    11 17 Отговор

    До коментар #3 от "ти гледай да":

    Русия е шок и ужас от американско/израелската операция. На самата Русия няма кой да й помогне сега, защото Иран им даваше големи количества оръжия.

    20:01 05.03.2026

  • 45 Нямат край

    9 11 Отговор

    До коментар #31 от "хаха🤣":

    русофилската МЪКА и БЕЗСИЛИЕ, нямат...😂

    Коментиран от #60

    20:02 05.03.2026

  • 46 Хейт

    13 5 Отговор
    Спирай всичко! Да се гърчат кучетата!

    Коментиран от #110

    20:03 05.03.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Санкциите работят

    5 13 Отговор

    До коментар #22 от "Наближава":

    безотказно. Русия е доказателството за това. Фалира за по-малко от 4 години.

    20:03 05.03.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Хохо Бохо

    11 4 Отговор
    Чудесно. Така ще се сбъдне мократа мечта на родните жалкопаветни либе рсти за без руски газ....как беше без газ или без вас - бес газ. Сега ще ядете хурката....цялата дето сами си я надробиха урсулестите аналенни кай

    20:05 05.03.2026

  • 51 Цък

    12 6 Отговор

    До коментар #4 от "хаха":

    О пе:дал, нали не искате руски ресурси. От 2027 г спирате да купувате руски газ. Защо се пениш. Имаме мъдри управляващи Акушерката и Кая, те ни водят към светлото бъдеще. Путин няма да спре газа за Европа, а трябва да даде урок. Катср спира газа, ще го пусне най вероятно след войната, но ще му трябват няколко седмици. Днес Иран заплаши Европа кратко ще платите. Няма да се учудя да праснат газопровода за Европа на азерите. Ни най са ми смешни смелчачите от Баку. Переха се на Русия, а след като Иран ги удари и дума не са продумали.

    20:06 05.03.2026

  • 52 Госあ

    11 4 Отговор
    Южна Корея например отдавна говорят за тръба, а където Южна, там и Северна. Най добре е Путин незабавно да спре доставките на всякакъв газ към Европа ! 😆

    Коментиран от #74

    20:06 05.03.2026

  • 53 Пророк

    7 9 Отговор
    Да не се приспособим да живеем без руски газ и после да няма кой да го купува

    Коментиран от #63

    20:07 05.03.2026

  • 54 Сатана Z

    12 4 Отговор
    Владимир Путин ме е заплашил никого ,а само предложи доставките на газ за Европейският райх да бъдат прекратени сега ,тъй като така или иначе ЕС е решила да ги спре от януари 2027.
    Да се оправят със САЩ,които им гарантираха газовите доставки

    Коментиран от #61

    20:08 05.03.2026

  • 55 Смях!

    8 9 Отговор
    Стара новина.Европа и ес се отказаха от руска газ, а путин заплашва да спре газта на орбан и фицо.

    20:09 05.03.2026

  • 56 "През 2025г. приходите на Русия

    7 8 Отговор
    са се понижили с 55%, а разходите са се увеличили с 65%. Липсата на приходи и наличието на все по-малко партньори поставя Русия в много уязвима позиция пред Китай, който има интерес да запази Русия като източник на суровини. Същевременно Китай иска Русия да бъде отслабена още, за да няма други алтернативи. В Русия се опасяват, че тази икономическата зависимост от Китай се превръща в мощен инструмент за влияние включително и в политически аспект."

    20:11 05.03.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Не знам

    5 9 Отговор

    До коментар #28 от "А за САЩ доставките?":

    за такива доставки за САЩ , но със сигурност знам , че газодобива в далечния изток е даден на концесия на американците .Гледах едно филмче и много се изненадах , шефът на базата беше руснак и той ги разправяше тези работи . Разказваше , че руснаците са трима , ръководство някакво и всичко друго е американци , както и че , цялата техника е американска включително и камионите .С една дума нищо руско в базата !

    20:13 05.03.2026

  • 59 Ура!

    6 6 Отговор
    Орбан да му мисли.

    20:13 05.03.2026

  • 60 хаха🤣

    5 3 Отговор

    До коментар #45 от "Нямат край":

    Мъка ,мъка колко да е мъка ,хапнах добре,пийнах две чаши квалитетно червено винце 🍷 ,довечера ще напъна половинката и т.н. ,абе пълна скука .А пък теб твоят надарен партньор довечера ще ти пррррсне г3000 ,знам че ти е кеф и не го коментирам .Направо искрено ти завиждам ,че никога не страдаш от заа пеккк .

    20:14 05.03.2026

  • 61 Ха-ха

    6 9 Отговор

    До коментар #54 от "Сатана Z":

    Путин отдавна никой не го бръсне за слива. Единственият губещ е Русия.!

    20:14 05.03.2026

  • 62 Голям майтап

    4 7 Отговор
    Kakво правихте досега, защо не блокирахте тази руска гадост вовреме, досега войната да е свършила 100 пъти.

    20:15 05.03.2026

  • 63 Османагич 🇹🇷

    3 3 Отговор

    До коментар #53 от "Пророк":

    Лесно се свиква ,дедите преди стотина години са си честитили банята 5-6 пъти в годината ,но е имало турски бани .

    20:16 05.03.2026

  • 64 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 2 Отговор
    СПОКОЙНИ ДА СТЕ
    .... ВЕТЕРАНИТЕ ОТ СВО ЩЕ ОДЕРАТ 2-3 ОЛИГАРСИ
    И ПАРИ В РУСИЯ ЩЕ ИМА :)

    20:17 05.03.2026

  • 65 Хаха

    6 4 Отговор
    Путин съвсем изтрещя.

    20:17 05.03.2026

  • 66 Атанасова

    6 3 Отговор
    Мадам,имаш нужда от лечение!
    Путин не плашаше Никой.
    Каза го в информативна риторика:Газета е моя,-утре няма да я продавал на Европа.

    20:18 05.03.2026

  • 67 нннн

    7 3 Отговор
    Европа не иска да получава руски газ, Русия не иска да дава. Разбраха се, значи.
    Русия ще продава другаде, Урсула, Кая, Рюте, Макрон , Мерц и др. ще наблегнат на бобеца за да пълнят европейските тръби. Те това искаха.

    20:19 05.03.2026

  • 68 ЦИРК

    5 4 Отговор
    Слаба статия, манипулативна, неточна и подвеждаща.

    Путин не "заплаши", няма кого да плаши, та самия ЕС под вещото ръководство на урсулянците се мъчат да прокарат пълно ембарго и за газ и за петрол. Путин заяви че е добре русия да се възползва от ситуацията и да пренасочи доставките към по-платежоспособни клиенти - Япония (доста тежко и се отрязява войната в залива, а и са по-богати от ЕС), Китай (също страда от спрените петрол и газ от залива и е по-богат и плаща повече от ЕС), и Индия (3 руски танкера натоварени с нефт още във вторник смениха курса на там). И да руснаците ще отрежат ЕС от енергоресурси, освен ако американците не почнат да купуват и препродават на ЕС.
    Най-тежко ще пострада Германия, каквото и да разправят дойчовците, голяма част от газа им идва от Русия през посредници, а след тази студена зима резервите са им под критичния задължителен минимум наложен от Брюксел. С петрола няма да е чак толкова голяма драмата, още 10-тина долара отгоре и Тръмп ще разблокира резерва на САЩ и ще почне да продава. Не че след Байпън остана кой знае колко, а и не успяха да го попълнят особенно много за година. Дори и при по-продължителна блокада в залива петролът над 100 долара сигурно няма да се вдигне, поне не и в следващите 6 месеца, освен ако Венецуела не направи изненада и не удари през ръцете САЩ (малко вероятно ако не я подкрепят някои големи), е тогава ще стане наистина мазало. А ако резерва на САЩ отънее под 100 милиона барела (сега е към 400), па

    20:19 05.03.2026

  • 69 Нямаме бъдеще в ес

    3 5 Отговор
    И правилно ще направи, предвидих го преди много време. Само през руски посредници за много пари, това е единственият език, който Европа разбира. Да видиш как Европа сам ще ремонтира всички нефто и газопроводи. А американците да влачат петрол от Венецуела, Сирия, Ирак, Иран. България ще си остане със зелената сделка и дървата за огрев.

    Коментиран от #72, #113

    20:21 05.03.2026

  • 70 Това ли ти е алтернативата за България

    3 5 Отговор

    До коментар #16 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    с Путин?
    Ти нормален ли си? Все едно агитираш да се гласува за Румен Радев???? Не, не, благодаря!

    Коментиран от #75

    20:21 05.03.2026

  • 71 селяк

    3 2 Отговор
    Спирай го баце смело и безотговорно!

    20:23 05.03.2026

  • 72 Руските боклуци

    5 2 Отговор

    До коментар #69 от "Нямаме бъдеще в ес":

    нямате бъдеще сред хората в цивилизована Европа... стойте си в Русия, гроздето е кисело, нали така?

    20:24 05.03.2026

  • 73 А Какво Стана

    6 3 Отговор
    С Партньора ви Аятолаха

    Бре ?

    Изоставихте ли го

    Кремълски Циреи?

    Унгария и Словакия били

    Надеждни Партньори .

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    20:24 05.03.2026

  • 74 Отдавна

    4 2 Отговор

    До коментар #52 от "Госあ":

    Газпром фалира. Тези думи на Путин са пропаганда за местното население. Те нямат представа какво се случва.

    20:25 05.03.2026

  • 75 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 3 Отговор

    До коментар #70 от "Това ли ти е алтернативата за България":

    АЛТЕРНАТИВАТА НА РУСИЯ
    Е ДА СИ РОБ НА ОСМАНЛИИТЕ :)
    ......
    ЕВРОПАТА НЯМА КАК ДА ТИ ПОМОГНЕ ПОНЕЖЕ
    МЮСЮЛМАНИТЕ ТАМ ЩЕ ГЛАСУВАТ НА МЕСТНИТЕ ИЗБОРИ ЗА МЮСЮЛМАНИ:)

    Коментиран от #116

    20:26 05.03.2026

  • 76 Тимур

    4 2 Отговор
    Чудесно престъпнико Петин! Спри газта и я пий сутрин и вечер. Ние ще се оправим, ние сме Европа убиецо!

    20:26 05.03.2026

  • 77 Антикомуне

    2 1 Отговор
    Това им е целта на Путин и Тръмп, да направят васал, отново, Но мили ми сладури, минаха 81 години от края на войната. Окупационните договори вече нямат сила, така, че взимате си парцали те и по къщите. Европа е независима!!!

    20:26 05.03.2026

  • 78 Тимур

    6 2 Отговор
    Чудесно престъпнико Путин! Спри газта и я пий сутрин и вечер. Ние ще се оправим, ние сме Европа убиецо!

    Коментиран от #83

    20:26 05.03.2026

  • 79 БУНКЕРНИЯ КАШИК

    7 1 Отговор
    Отдавна не е обличал КАМУФЛАЖА.

    Ей така да вдъхне Малко Смелост

    На Русофилките .

    Держитесъ

    Обосрахме се .

    20:27 05.03.2026

  • 80 А ГДЕ

    3 4 Отговор
    МърсУлата ?А где Кая Калас постната балтийска шпрота ?

    Коментиран от #87, #99

    20:27 05.03.2026

  • 81 Колективен руски крепостен

    5 1 Отговор
    А защо живеем по-зле от Папуа Нова Гвинея?

    20:27 05.03.2026

  • 82 Многоходовото

    7 2 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    Коментиран от #90

    20:28 05.03.2026

  • 83 Кер Естетто

    2 1 Отговор

    До коментар #78 от "Тимур":

    Еееех Тимур ,Тимур ,пак ще уап паш моя надда ренн ...р ...

    Коментиран от #92

    20:28 05.03.2026

  • 84 Ицо

    2 3 Отговор
    Има ли недоръъъгани козяци ?Започнати и недовършени ?

    Коментиран от #88, #105

    20:30 05.03.2026

  • 85 хаха 🤣

    4 3 Отговор

    До коментар #5 от "Вова":

    направи го 🤣 дядо Вовчик спря кранчето на приходите в Рашка и сега с бодра крачка отива към севернокорейски модел на развитие 🤣 🤣 э

    20:30 05.03.2026

  • 86 Мишел

    4 2 Отговор
    Путин обеща да реализира мечтата на ЕС - Европа без руски газ..

    Коментиран от #97, #109

    20:31 05.03.2026

  • 87 да питам

    4 4 Отговор

    До коментар #80 от "А ГДЕ":

    верно ли Русия започнала да разпродава всичко в държавата на половин цена, -50% промоция ?

    Коментиран от #95, #100

    20:31 05.03.2026

  • 88 да питам

    3 3 Отговор

    До коментар #84 от "Ицо":

    А верно ли не само САЩ, но и Белгия, Испания, Франция, Гърция и Италия, конфискуват руски петролни танкерчета ?

    20:32 05.03.2026

  • 89 Голям майтап

    3 2 Отговор

    До коментар #34 от "Боташ":

    Имаме... Румен Радев - "Боташ" ефенди... и чеп, за каца не става от това безмозъчно човече.

    20:32 05.03.2026

  • 90 Тимур

    4 2 Отговор

    До коментар #82 от "Многоходовото":

    Безпорно е така! Но мизерниците му се кланят! Всеки прави свой избор!

    20:32 05.03.2026

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 да питам

    4 5 Отговор

    До коментар #83 от "Кер Естетто":

    А верно ли Пуся ще спаси приятелите си Мадуро, Мигел и Аятолаха ?

    Коментиран от #122

    20:33 05.03.2026

  • 93 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    1 2 Отговор
    Клепар.

    20:33 05.03.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 А ГДЕ

    3 3 Отговор

    До коментар #87 от "да питам":

    СаттаНяхуу ?Само ушите му били останали ,за музея на холокоста .

    20:34 05.03.2026

  • 96 Копейки

    6 2 Отговор
    Няма да се притеснявате. Всичко е по план. До 1 седмица Путин ще спаси Венецуела, Сирия, Куба и Иран, до 2 месеца - ще превземе Киев, до 3 месеца - ще превземе Европа. До 1 година е възможно да превземе и САЩ, няма да е лесно, но не е невъзможно. Не губете надежда.

    20:34 05.03.2026

  • 97 ...

    5 5 Отговор

    До коментар #86 от "Мишел":

    Путин действа като агент на МИ6 или ЦРУ, върши перфектно работата врага по разграбването и фалирането на Русия и унищожаването на руския народ.

    20:35 05.03.2026

  • 98 Тимур

    4 2 Отговор
    Ще повторя! Факти се оформя форум на копеи, които не са спечелели зелена карта. Така е пичове оставате си мизерници!

    Коментиран от #106, #111

    20:35 05.03.2026

  • 99 Ма къде

    3 3 Отговор

    До коментар #80 от "А ГДЕ":

    Си продават газта бе в Сърбия Словакия и Унгария.Ма боли ме курта.А на тебе ще ти го намаам до картофите.Ей и нас ни плашиха ,че ще умреме без руската газ.Я се перете бре ватенки кир ли ви.

    Коментиран от #102

    20:35 05.03.2026

  • 100 да питам

    1 2 Отговор

    До коментар #87 от "да питам":

    А ти що се е....бш в г3ааа и го приемаш за нормално. 😂😂😂 ?

    20:35 05.03.2026

  • 101 Световните медии

    6 5 Отговор
    "Санкциите на Доналд Тръмп удариха Русия по-силно от всяка украинска ракета."

    20:36 05.03.2026

  • 102 ХА ХА

    1 1 Отговор

    До коментар #99 от "Ма къде":

    Лап Пай УЙоттт, бре хъесоссс намотвач😂😂😂

    20:37 05.03.2026

  • 103 Разпорвам Русофилски

    2 5 Отговор
    Ауспуси безплатно.Не се бутайте едногънковите русофилчета ще има за всички.

    Коментиран от #108

    20:37 05.03.2026

  • 104 Име

    0 0 Отговор
    ,🤣🤣🤣

    20:38 05.03.2026

  • 105 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф

    2 3 Отговор

    До коментар #84 от "Ицо":

    И ние искаме на купон🥳

    20:38 05.03.2026

  • 106 Леонсио Парчето

    1 2 Отговор

    До коментар #98 от "Тимур":

    Еееех Тимур ,Тимур пак лап пашш моя сирре нясссъл у...й .

    20:39 05.03.2026

  • 107 паси идиота с трабанта .

    2 4 Отговор
    Путин как така ти възпитаният , културният , интелигентният в най -трудният момент за демократична и цивилизована Европа да мислиш да правиш нещо подобно и то срещу колегите , партньорите си .? Това което го каза го чух но не повярвах на ушите си и си казах ----Така ми се е сторило . Винаги си ги уважавал каквото и да направят даже да ти свалят от зад...ника гащите ти пак няма да им кажеш нещо лошо-- Най - много - " колеги това не е възпитано и културно " можеш да им кажеш . Изведнъж с такъв тон откъде тая смелост6889 и решителност в теб не разбрах и за да разбера ще минат дни и месеци сигурно.

    20:39 05.03.2026

  • 108 ХА ХА

    1 2 Отговор

    До коментар #103 от "Разпорвам Русофилски":

    Почно от ба щасси бе пед далл активен,да му излекуваш и май сълла и простатата 🍌 .

    20:40 05.03.2026

  • 109 Голям прас

    3 2 Отговор

    До коментар #86 от "Мишел":

    Докато едните руснаци се молят да купуваме, другите се правят на бабаити и заплашват, че няма... а в този сектор с горивата няма вакуум, веднага изплуват 100 алтернативи на руския газ и Русия е аут от играта, ако ще и без пари да го дава, ако ще и да плаща, за да го ползваме не бива да се подлъгваме, това е чистото зло на сатаната-Русия и Путин... да гният в мизерия руските орки, докато не се сетят, че всъщност проблема им е един и се нарича Путин... Все някога на руснаците ще им доде до гуша от путинския рай и ще го самоубият скоропостижно.

    Коментиран от #114

    20:40 05.03.2026

  • 110 Отдавна е спряно

    4 2 Отговор

    До коментар #46 от "Хейт":

    Затова Русия се гърчи, а европейците си пият коктейлите, ходят на ски и си гледат живота.

    20:42 05.03.2026

  • 111 Леонсио Парчето

    1 3 Отговор

    До коментар #98 от "Тимур":

    Еееех Тимур ,Тимур пак лап пашш моя сирре нясссъл k.... р .

    20:42 05.03.2026

  • 112 Владо

    2 1 Отговор
    Сбърканяка откачи .

    Коментиран от #115

    20:44 05.03.2026

  • 113 А тогава

    2 1 Отговор

    До коментар #69 от "Нямаме бъдеще в ес":

    Какво да кажат бедните и изолирани държави като Северна Корея и Русия. Направо да ги закриваме:)))

    20:44 05.03.2026

  • 114 Дядо Ванго

    1 2 Отговор

    До коментар #109 от "Голям прас":

    Моето момиче ,няма да го дочакаш ,купи си нова рокля и картонени обувки за пред хората и задели някой лев за паметник ,че времето летииии .

    20:45 05.03.2026

  • 115 Пламен

    1 1 Отговор

    До коментар #112 от "Владо":

    Владко смууу чи ми х..уяя за натурална хималайска сол ,собствено производство .Хем е Био ,хем Еко !

    20:47 05.03.2026

  • 116 Много кофти

    1 2 Отговор

    До коментар #75 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    е да си захлюпен русофил с изпран и изгладен мозък, който мисли каквото му заповядат от Москва да мисли...в името на народа.

    Коментиран от #127

    20:47 05.03.2026

  • 117 Инна

    1 2 Отговор

    До коментар #24 от "Крайно време е":

    Соху (Китай)

    Путин не действа от гняв, а от пълна увереност, защото знае, че няма да загуби. Европа е безсилна тук.

    Войната в Близкия изток ескалира рязко, корабоплаването в Ормузкия проток е блокирано, а най-големият износител на втечнен природен газ в света, Катар, който представлява приблизително 20% от всички доставки, спря дейността си след удар по неговите съоръжения. В резултат на това фючърсните цени на природния газ в Европа скочиха с 60% за два дни, достигайки тригодишен връх.

    Путин застрахова залозите си, като заяви, че Русия ще продължи да доставя петрол и газ на надеждни партньори като Унгария и Словакия. По този начин той допълнително задълбочи разрива в ЕС – страните от Централна и Източна Европа, които се противопоставят на забраната за руски енергийни доставки, сега ще имат повече основания да противоречат на политиката на ЕС.

    Европа, която се бореше през зимата, сега се връща в ледена бездна. Намерението на Путин шокира ЕС, който вече е на ръба на енергийна криза. През февруари 2026 г. запасите от природен газ в Европа паднаха под 30,9%, а в шест държави членки на ЕС - под критичната граница от 25%. Скоро доставките ще трябва да бъдат попълнени отново, но почти всички алтернативни източници на газ са блокирани. Заводът за втечнен природен газ (LNG) в Катар не работи, корабоплаването през Ормузкия проток е затворено, а САЩ пренасочват част от доставките на втечнен природен газ към по-скъпи азиатски пазари.

    Съобщението на Пут

    Коментиран от #119

    20:47 05.03.2026

  • 118 Пора

    1 1 Отговор
    Както и да го върти и суче путинова русия умря.

    Коментиран от #121

    20:50 05.03.2026

  • 119 Руската пропаганда

    1 0 Отговор

    До коментар #117 от "Инна":

    Има за цел глупака.

    Коментиран от #120

    20:51 05.03.2026

  • 120 Така е

    0 1 Отговор

    До коментар #119 от "Руската пропаганда":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад, уцели точно глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия!

    20:52 05.03.2026

  • 121 И опряха

    1 0 Отговор

    До коментар #118 от "Пора":

    да извадят евтин глупак, да го каже. Голямо прецакване! 😄

    20:53 05.03.2026

  • 122 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 123 ха, ха, ха...

    0 1 Отговор
    "Путин заплаши, че Русия може незабавно да прекрати доставките на природен газ за Европа"

    Заплаши кого? Европа или руснаците? Защо това представлява много по голяма заплаха за руската икономика и приходи в бюджета, отколкото за Европа. През 2025 г. според официалната статистика Европа е закупила едва 12% газ от Русия и това са точно руските марионетки като Орбан, Фицо и Вучич (Сърбия също е Европа нищо, че не е в ЕС)

    20:56 05.03.2026

  • 124 Иванушка🇺🇸

    1 1 Отговор
    Руските фашисти и убийци имат наглостта да заплашват ЕС. Никой не им иска нито газта нито петрола. Психопата Путин вече е доволен че успя да разпали трета световна. Използва арабските терористи да воюват с Щатите а той да се крие в дупката си. Но не се знае покрай Иран и Украйна дали няма да изгори и Москва.

    20:57 05.03.2026

  • 125 Путин заплаши

    1 1 Отговор
    че Русия може незабавно да се гръмне в главата

    21:01 05.03.2026

  • 126 Димитър Георгиев- ДиДи

    1 0 Отговор
    Лично бих дууу халлл на всеки ,без значение на народност ,религия ,възраст ,политическа пристрастност и т.н. за 20 €вро на сеанс !Цялата спечелена сума ще бъде дарена на Украйна ! В момента това е което мога да направя за тази звещенна кауза !

    21:01 05.03.2026

  • 127 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 128 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 129 СЛОНА

    0 0 Отговор
    НЕКА!!!
    ЩЕ СЕ ЗАРАДВАМ!!!

    21:03 05.03.2026

  • 130 НЕ ГОВОРИ , А ГО НАПРАВИ НЕМЕДЛЕННО !

    0 0 Отговор
    СЛЫШИШ ЗАЯЦ !

    21:04 05.03.2026

  • 131 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 132 Путин

    0 0 Отговор
    е най-големия производител на метан!

    21:05 05.03.2026

