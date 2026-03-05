Русия: Атаката срещу Иран е безпрецедентно пренебрегване на международното право

Атаката срещу Иран е безпрецедентно пренебрегване на международното право, заяви секретарят на Съвета за сигурност на Русия Сергей Шойгу, цитиран от ТАСС, предаде БТА.

"Имаме работа с напълно безпрецедентно пренебрегване на цялото международно право", каза Шойгу и отбеляза, че става въпрос за закони, написани въз основа на резултатите от Първата и Втората световна война. "ООН днес няма този глас, който имаше преди 15-20 г.", добави секретарят на Съвета за сигурност на Русия.

"Както вече заявих, главното е, че се разрушава архитектурата на сигурността. При това във всички посоки. Най-вече от онези, които днес започнаха тази напълно необоснована и много опасна война, без да имат ясно разбиране за това до какво може да се стигне", каза още Шойгу. Затварянето на Ормузкия проток всеки ден води до загуби в размер на 7 млрд. долара, посочи руският политик.

"Поддържаме постоянен контакт с Техеран и страните от Персийския залив. Смятаме за абсолютно недопустимо разпространението на конфликта и увеличаването на жертвите. Готови сме да заемем активна позиция в процеса на мирното урегулиране на Близкия изток", подчерта Шойгу.

Русия обяви по-рано днес, че е евакуирала жените и децата на свои дипломатически служители от посолството в Иран, който стана обект на масирани бомбардировки от страна на Израел и САЩ, предаде Франс прес.

"На 3 и 4 март евакуирахме нашите жени и деца от Иран в Русия", съобщи руското дипломатическо представителство в Техеран в приложението "Телеграм".

Основните служители на руската дипломатическата мисия в Иран няма да напускат страната, уточниха от посолството. Заместник министърът на външните работи на Русия Андрей Руденко потвърди тази информация, цитиран от ТАСС, като заяви, че "основната част (от персонала) остава в посолството"

"Пълната евакуация на руското посолство в Иран засега не се планира, всичко ще зависи от по-нататъшното развитие на ситуацията", допълни Руденко.