Русия: Атаката срещу Иран е безпрецедентно пренебрегване на международното право

Русия: Атаката срещу Иран е безпрецедентно пренебрегване на международното право

5 Март, 2026 19:35

Русия обяви по-рано днес, че е евакуирала жените и децата на свои дипломатически служители от посолството в Иран

Русия: Атаката срещу Иран е безпрецедентно пренебрегване на международното право
Снимка: БГНЕС/ EPA
Атаката срещу Иран е безпрецедентно пренебрегване на международното право, заяви секретарят на Съвета за сигурност на Русия Сергей Шойгу, цитиран от ТАСС, предаде БТА.

"Имаме работа с напълно безпрецедентно пренебрегване на цялото международно право", каза Шойгу и отбеляза, че става въпрос за закони, написани въз основа на резултатите от Първата и Втората световна война. "ООН днес няма този глас, който имаше преди 15-20 г.", добави секретарят на Съвета за сигурност на Русия.

"Както вече заявих, главното е, че се разрушава архитектурата на сигурността. При това във всички посоки. Най-вече от онези, които днес започнаха тази напълно необоснована и много опасна война, без да имат ясно разбиране за това до какво може да се стигне", каза още Шойгу. Затварянето на Ормузкия проток всеки ден води до загуби в размер на 7 млрд. долара, посочи руският политик.

"Поддържаме постоянен контакт с Техеран и страните от Персийския залив. Смятаме за абсолютно недопустимо разпространението на конфликта и увеличаването на жертвите. Готови сме да заемем активна позиция в процеса на мирното урегулиране на Близкия изток", подчерта Шойгу.

Русия обяви по-рано днес, че е евакуирала жените и децата на свои дипломатически служители от посолството в Иран, който стана обект на масирани бомбардировки от страна на Израел и САЩ, предаде Франс прес.

"На 3 и 4 март евакуирахме нашите жени и деца от Иран в Русия", съобщи руското дипломатическо представителство в Техеран в приложението "Телеграм".

Основните служители на руската дипломатическата мисия в Иран няма да напускат страната, уточниха от посолството. Заместник министърът на външните работи на Русия Андрей Руденко потвърди тази информация, цитиран от ТАСС, като заяви, че "основната част (от персонала) остава в посолството"

"Пълната евакуация на руското посолство в Иран засега не се планира, всичко ще зависи от по-нататъшното развитие на ситуацията", допълни Руденко.


  • 1 кой му дреме

    34 21 Отговор
    утре радев сопола ще каже че техеран е руски
    ама като гласувате за тоз руzки 60клук така ще е

    Коментиран от #21

    19:37 05.03.2026

  • 2 .....

    52 17 Отговор
    Атаката в Украйна какво е?

    Коментиран от #34

    19:37 05.03.2026

  • 3 Ха ха ха

    48 18 Отговор
    Руснаците да говорят за международно право е абсурдно.

    Коментиран от #32

    19:37 05.03.2026

  • 4 Лицемерни мерзавци

    44 17 Отговор
    А те като нападнаха мирна демокрация какво е??
    Тероризъм на 100%

    Коментиран от #42

    19:37 05.03.2026

  • 5 Путине, Путине...

    30 9 Отговор
    Къде са скри бре...с декларации ли помагаш на аверите си Аятоласи.

    19:37 05.03.2026

  • 6 Това е поредната агресия

    12 32 Отговор
    на двете най вредни държави на света САЩ и Израел!

    Коментиран от #112

    19:38 05.03.2026

  • 7 Бега бе

    14 2 Отговор
    😂🤣😂😅🤣

    19:38 05.03.2026

  • 8 Ще спасят човечеството от терористи

    18 9 Отговор
    Които скоро щяха да имат атомна бомба

    19:38 05.03.2026

  • 9 Румен Потника

    26 10 Отговор
    Абе къде е Путин, бе? Пет аятолаха заминаха на концерт на Кобзон, а той не отива да помогне на Иран. Какво стана с "брат zа брата"? Човек ще си помисли, че е напълнил памперса.

    19:38 05.03.2026

  • 10 хаха

    20 8 Отговор
    Виж ги само как са се окендзали до ушите и само дуднат от землянките си. ХАХАХА
    Като ватнишките подлоги обитаващи Блатото!

    19:38 05.03.2026

  • 11 Хааахахаха

    24 8 Отговор
    Я да помислим всички заедно и да се сетим КОЙ пръв безпрецедентно пренебрегна международното право преди 4 години? ММмм ? :)

    19:39 05.03.2026

  • 12 ДОНЧО бомби Иран и Русия на поразия.

    13 5 Отговор
    Кой как го нареди в тоя живот.....

    19:39 05.03.2026

  • 13 Слава Украйна Разсипаха Терориста Путин

    23 9 Отговор
    Само Лаенето им остана на лъжливите Русня

    Коментиран от #18

    19:39 05.03.2026

  • 14 ако не им помогнете

    6 1 Отговор
    считам, че сте под еврейско управление.... срам и позор

    19:39 05.03.2026

  • 15 Поне се видя че Русия е Слаба

    21 6 Отговор
    Изостави и Иран
    Уж не били вече съюзници

    Коментиран от #121

    19:39 05.03.2026

  • 16 МНОГО Е ВАЖНО

    12 3 Отговор
    Да се проведе ДЕНАЦИФИКАЦИЯ на територията.

    Коментиран от #36

    19:40 05.03.2026

  • 18 Един минус от мен

    5 17 Отговор

    До коментар #13 от "Слава Украйна Разсипаха Терориста Путин":

    за славене на терористичният и фашистки режим в Украйна!

    Коментиран от #68

    19:40 05.03.2026

  • 19 Истината

    18 8 Отговор
    Дончо гледа и копира от Путин. Руснаците нямат право да се възмущават.

    19:40 05.03.2026

  • 20 Радан-Костовист

    18 7 Отговор
    Крадеца вика дръжте крадеца!

    19:40 05.03.2026

  • 21 Украинец, ама руснак

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "кой му дреме":

    Заместник министърът на външните работи на Русия Андрей Руденко

    19:40 05.03.2026

  • 22 Бункерен кенеф

    15 6 Отговор
    То той цивилни бомби във Украйна а сега се прави на цивреща мома

    19:40 05.03.2026

  • 23 Путине, Путине...

    12 3 Отговор
    Бомбят Русия са натовско оръжие.....унижение за теб, големо унижение

    19:41 05.03.2026

  • 24 Цвете

    19 7 Отговор
    А НЕ Е ЛИ БЕЗПРЕЦЕДЕНТ НАХЛУВАНЕТО ВИ НА 24 ФЕВРУАРИ 2022 ГОДИНА В УКРАЙНА? КОЙ ЩЕ ОТГОВОРИ? 🙄🙃🤔

    19:41 05.03.2026

  • 25 Знаете ли защо ми изтриха коментара

    5 12 Отговор
    Защото исках да обясня че ако Путин беше на мястото на нетаняху в този момент Украйна щеше да прилича на газа.

    Коментиран от #38, #119

    19:41 05.03.2026

  • 26 Русия:

    16 6 Отговор
    Атаката срещу Иран е безпрецедентно пренебрегване на международното право, за разлика от атаката ни срещу Украина. Много сме нагли да знаете.

    19:41 05.03.2026

  • 27 То Путин. Цето за Руският народ

    9 2 Отговор
    Не се интересува тръгнал да лае

    Слава Украйна

    Мачкайте Пияните Вти мръсни

    Коментиран от #33

    19:41 05.03.2026

  • 28 Абе

    11 5 Отговор
    Иран и Русия да говорят за международно право щеше да бъде много смешно ако не беше толкова цинично

    19:41 05.03.2026

  • 29 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 7 Отговор
    АЗЕРБАЙДЖАНЦИТЕ ТРЯБВА МНОГО ДА ВНИМАВАТ
    СЛЕД КАТО ЗАТВОРИХА ЗА ТИРОВЕ ГРАНИЦАТА И КОРИДОРА РУСИЯ - ИРАН
    ......
    ЧЕ АРМЕНЦИТЕ И РУСКИ КАВКАЗ ХИЧ НЕ ГИ ОБИЧАТ , А СА И МАЙСТОРИ НА ЗАДНИТЕ ПРАШКИ :)

    19:41 05.03.2026

  • 30 Цвете

    9 4 Отговор
    А НЕ Е ЛИ БЕЗПРЕЦЕДЕНТ НАХЛУВАНЕТО ВИ НА 24 ФЕВРУАРИ 2022 ГОДИНА В УКРАЙНА? КОЙ ЩЕ ОТГОВОРИ? 🙄🙃🤔

    19:42 05.03.2026

  • 31 УДРИ С ЛОПАТАТА

    4 7 Отговор
    По главите фашистики бандерски. УДРИИИИИ.

    19:42 05.03.2026

  • 32 Руденко ли, не е ли украинец?

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ха ха ха":

    Заместник министърът на външните работи на Русия Андрей Руденко

    19:42 05.03.2026

  • 33 Един минус от мен

    2 8 Отговор

    До коментар #27 от "То Путин. Цето за Руският народ":

    за славене на фашисткият и терористичен режим в Украйна!

    19:42 05.03.2026

  • 34 Какво ли?

    4 10 Отговор

    До коментар #2 от ".....":

    Американците принудиха брат срещу брата воюва.

    Коментиран от #39

    19:44 05.03.2026

  • 35 койдазнай

    2 4 Отговор
    Хората отдавна са забравили какво е война. Мнозина си мислят , че лесно могат да спечелят и да си решат проблемите с някоя "малка победоносна война". Сега обаче, нещата се закучват, но никой не може да се откаже. Залозите растат и ще растат още.И така ще е, докато всички се наиграят и си седнат на задните части. Но за да ни уврат главите, ще трябва да преживеем това, което са преживели нашите дядовци и баби.

    19:44 05.03.2026

  • 36 Я пъ тоа

    8 2 Отговор

    До коментар #16 от "МНОГО Е ВАЖНО":

    По-важно е ДЕПУТИНИЗАЦИЯТА на Путин...

    19:44 05.03.2026

  • 37 Разликата

    4 7 Отговор
    Русия си иска територии, които присъедини с референдум.
    САЩ първо да направят референдум, че иранците не искат този режим,хпа тогава да освобождават !
    Ама сега се сетих, че нямат общи граници - язък ! 😀
    Ама нищо - удри, да не си мислите, че е заради петрола и Китай !
    Аааааа, не е ! 😀

    Коментиран от #43, #59

    19:44 05.03.2026

  • 38 Ами

    7 2 Отговор

    До коментар #25 от "Знаете ли защо ми изтриха коментара":

    То всичко окопирано от Русия изглежда мого по-зле от газа

    Коментиран от #44, #46

    19:44 05.03.2026

  • 39 Байдън разпореди война в Украйна

    8 2 Отговор

    До коментар #34 от "Какво ли?":

    Путин са ПОДЧИНИ ЧИННО.....голем смех.

    Коментиран от #50

    19:45 05.03.2026

  • 40 ДЕНАЦИФИКАЦИЯТА

    4 6 Отговор
    Важна е да дойде и тука.

    Коментиран от #48

    19:46 05.03.2026

  • 41 ЧАЛМосана копейка

    9 2 Отговор
    Рашките даже на смеят да

    19:46 05.03.2026

  • 42 Няма що, мирна

    4 7 Отговор

    До коментар #4 от "Лицемерни мерзавци":

    Те ако бяха мирни, нямаше да се разрастне войната, а щеше да приключи с преговори. Там мног8 не се искаше - автономия, руски език, права за вярващите.

    Коментиран от #64

    19:46 05.03.2026

  • 43 Голем смех

    7 3 Отговор

    До коментар #37 от "Разликата":

    Къв референдум бре....с пушка в гърба

    Коментиран от #49

    19:46 05.03.2026

  • 45 Бесен - Язовец

    4 8 Отговор
    Фашистката секта ционистка дойде от др край на света да избива де.цата на Иран

    19:47 05.03.2026

  • 46 Само дето

    4 5 Отговор

    До коментар #38 от "Ами":

    за месец и половина, в Гааза бяха убити повече от колкото в Украйна за 3 години! Дреме ти на теб!

    Коментиран от #63

    19:47 05.03.2026

  • 47 А ГДЕ

    3 6 Отговор
    Кая Калас?? Какво казва този еврогений.

    Коментиран от #51

    19:47 05.03.2026

  • 48 ДЕПУТИНИЗАЦИЯТА

    5 1 Отговор

    До коментар #40 от "ДЕНАЦИФИКАЦИЯТА":

    Е по важна да е тук......

    Коментиран от #57

    19:48 05.03.2026

  • 49 Пропагандата

    6 2 Отговор

    До коментар #43 от "Голем смех":

    винаги има за цел глупака!

    19:48 05.03.2026

  • 50 Къде е смешното?

    4 10 Отговор

    До коментар #39 от "Байдън разпореди война в Украйна":

    Точно така стана, след провалените преговори и предвид заплаха от страна на Украйна, на Путин какво му оставаше, да чака като Иран ли?

    Коментиран от #53, #54

    19:48 05.03.2026

  • 51 Кая Калас външен комисар на ЕС

    8 2 Отговор

    До коментар #47 от "А ГДЕ":

    Готви нови планове за бомбене на Путин....

    Коментиран от #60

    19:49 05.03.2026

  • 52 ЧАЛМосана копейка

    10 3 Отговор
    Рашките даже не смеят да произнесат имената на Тръмп и Натаняху..

    19:50 05.03.2026

  • 53 Голем смех.....

    11 3 Отговор

    До коментар #50 от "Къде е смешното?":

    Путин са ПОДЧИНИ НА БАЙДЪН и прати над 1,2 милиона руснаци на заколение.....не знам Украйна да се е готвила за атака срещу Русия....

    Коментиран от #65, #82

    19:50 05.03.2026

  • 54 Руската пропаганда

    10 3 Отговор

    До коментар #50 от "Къде е смешното?":

    Има за цел глупаците.

    Коментиран от #61

    19:51 05.03.2026

  • 55 Кривоверен алкаш

    9 4 Отговор
    Атаката на Русия над Украйна....какво е....

    Коментиран от #80

    19:51 05.03.2026

  • 56 Милен

    9 6 Отговор
    А ударите наРусия су Украйна е нищо?

    Коментиран от #62

    19:52 05.03.2026

  • 57 ПО-ВАЖНО Е ДЕНАЦИФИКАЦИЯТА

    0 7 Отговор

    До коментар #48 от "ДЕПУТИНИЗАЦИЯТА":

    Много е важно.

    Коментиран от #116

    19:52 05.03.2026

  • 58 РУСКО ДРОГИРАНО ЗОМБИ

    7 2 Отговор
    Преди виках е ...Тръмп наш...
    Сега кво да викаме....

    19:53 05.03.2026

  • 59 Иран

    6 1 Отговор

    До коментар #37 от "Разликата":

    Този режим е незаконен.

    19:53 05.03.2026

  • 60 КАЯ КАЛАС

    1 6 Отговор

    До коментар #51 от "Кая Калас външен комисар на ЕС":

    Трудно ходи права. Дано да ти стане шефка.

    Коментиран от #66

    19:54 05.03.2026

  • 61 Така е

    1 8 Отговор

    До коментар #54 от "Руската пропаганда":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад, уцели точно глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия!

    19:54 05.03.2026

  • 62 Я пъ тоа

    7 1 Отговор

    До коментар #56 от "Милен":

    Тва е нещо нормално...но НАТОВСКО ОРЪЖИЕ да громи военни обекти в Русия....е огромен срам за Путин...

    19:54 05.03.2026

  • 63 Така

    6 2 Отговор

    До коментар #46 от "Само дето":

    И защо бяха избити? Защото тамощното местно терористично прокси на теристичния режим на аятоласите в Иран ги принуждава да стоят там за да ги ползват като жив щитит обричаки ги на мизерия глад и смърт.

    Коментиран от #71, #86

    19:54 05.03.2026

  • 64 Затова ли избиха 500 000+

    3 2 Отговор

    До коментар #42 от "Няма що, мирна":

    За малки искания?

    19:55 05.03.2026

  • 65 Пропагандата

    4 4 Отговор

    До коментар #53 от "Голем смех.....":

    винаги има за цел глупака!

    Коментиран от #70

    19:55 05.03.2026

  • 66 Я пъ тоа

    8 1 Отговор

    До коментар #60 от "КАЯ КАЛАС":

    Не е важно как ходи КАЯ...важно е че осигурява оръжия за бомбене на Путин.....

    19:55 05.03.2026

  • 67 Мамин сладък

    7 2 Отговор
    "Атаката срещу Иран е безпрецедентно пренебрегване на международното право, заяви секретарят на Съвета за сигурност на Русия Сергей Шойгу, цитиран от ТАСС, предаде БТА."

    Ами войната на Московията в Украйна? Там всичко е ажур, нали? Кремълският военнопрестъпник Шойгу плаче с крокодилски сълзи на гроба на международното право, който сам изкопа заедно със съучастниците си от Кремъл!

    19:55 05.03.2026

  • 68 Хахахаха

    6 1 Отговор

    До коментар #18 от "Един минус от мен":

    И от каква база изскочи за "терористичен и нацистки режим в Киев"? От руската теуевизия ли?

    Коментиран от #78

    19:56 05.03.2026

  • 69 СВО Иран

    7 2 Отговор
    Тече Специална Военна Операция по денацификация и демилитаризация на нацисткия режим на аятоласите, завзели власття с незаконен Майдан през 1979.

    Коментиран от #73

    19:56 05.03.2026

  • 70 Руската ПРОПАГАНДА

    7 2 Отговор

    До коментар #65 от "Пропагандата":

    Има за цел глупака

    Коментиран от #74

    19:56 05.03.2026

  • 71 Защото

    4 3 Отговор

    До коментар #63 от "Така":

    насилието поражда насилие! Сега като в Гааза загинаха толкова народ, утре какво мислиш ще се случва?

    Коментиран от #83

    19:57 05.03.2026

  • 72 Путине

    8 2 Отговор
    Пращай самолетоносач да спасява аятоласите, че САЩ яко са ги попукали....

    19:57 05.03.2026

  • 73 Фарфалюлю

    6 1 Отговор

    До коментар #69 от "СВО Иран":

    Добре казано. И напълно вярно.

    19:57 05.03.2026

  • 74 Така е

    1 6 Отговор

    До коментар #70 от "Руската ПРОПАГАНДА":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад, уцели точно глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия!

    Коментиран от #81

    19:58 05.03.2026

  • 75 Банго Ранга

    9 1 Отговор
    Само с приказки подкрепят нуждаещият се от дела Иран. А това, че в русия ядат шопската салата без краставици и лук заради драстичното поскъпване на тези продукти, премълчават! Даже и жулят самогон на сухо!

    Коментиран от #122

    19:59 05.03.2026

  • 76 Путине

    7 0 Отговор
    Дека го БРИКС бре, Тръмп да спре, аятоласите да отърве, мир да възцари....

    20:00 05.03.2026

  • 77 Мунчовист

    8 0 Отговор
    Иран не трябваше да започва тази война.Няма карти.

    20:00 05.03.2026

  • 78 Трябва ли ти телевизия

    0 7 Отговор

    До коментар #68 от "Хахахаха":

    за да виждаш терористичните атаки на фашисткият режим в Украйна? Къде ви намират толкова полирани да тролите?

    20:00 05.03.2026

  • 79 А50

    1 5 Отговор
    Владимире спирай газта на ЕС както обеща от понеделник, за да им изпълниш 21вия пакет санкции. С тия преговори не се водят, докато не започнат да пълзят

    20:00 05.03.2026

  • 80 Няма

    0 9 Отговор

    До коментар #55 от "Кривоверен алкаш":

    атака на Русия над Украйна. През 2022г. руската армия навлезе на териториите на двете автономни републики - Донецката и Луганската. Тези две републики бяха под юрисдикцията на местните власти там, не под украинска. Правителството на Украйна не контролираше тези територии от далечната 2015 година.
    Руската федерация призна международната правосубектност на тези две нови държави и в съответствие с Устава на ООН прие молбата на тези републики за оказване на защита от атаките на украинската армия.

    Коментиран от #85, #100

    20:01 05.03.2026

  • 81 Питане

    5 0 Отговор

    До коментар #74 от "Така е":

    Мачкат Иран, мачкат аятоласите. Нема Шахеди путине, нема....

    Коментиран от #97

    20:01 05.03.2026

  • 82 Драги ми смехурко

    3 1 Отговор

    До коментар #53 от "Голем смех.....":

    Не видяли какво стана с Газа?
    Това ли трябваше да чака Путин?
    Дай Боже по-скоро мир!

    Коментиран от #90

    20:02 05.03.2026

  • 83 Ами

    6 0 Отговор

    До коментар #71 от "Защото":

    Точно за да няма режима на аятоласите в Иран непременно трява да бъде заличен заедно със всички негови поксита и в момета се дайства по въпроса. Само това е начина за да има мир. Докато има терористи изасящи тероризам никога няма да спренасилито и смърта

    Коментиран от #101

    20:02 05.03.2026

  • 84 Първанов

    9 1 Отговор
    Русия да си посипе с пепел глвата и да се извини на целия свят за злодеянията си, както и Путин час по- скоро да бъде отведен в Хага и да отговаря за престъпленията си

    20:02 05.03.2026

  • 85 Я пъ тоа

    8 1 Отговор

    До коментар #80 от "Няма":

    Що.преди 2014 г Донбас и Крим беха украински...после дойдоха паравоенните на...Путин и патакламата стана

    Коментиран от #95

    20:03 05.03.2026

  • 86 Ей смешник

    1 7 Отговор

    До коментар #63 от "Така":

    На мен се опитваш да ми отговаряш и ако Путин реши ще направи Украйна до полската граница на руска салата. Ако Путин беше като не те някой щеше да разбереш и никой нищо нямаше да му направи защото ти си въобразяваш че може някой да му се противопостави. Смешник сега Путин като не ти пусне газ и Петрол и Европа умира смешник.

    Коментиран от #103, #104, #111

    20:04 05.03.2026

  • 87 Да им

    0 6 Отговор
    спира газа на ЕС час по-скоро Путин и после бай Дончо ще се оправя с тях. Газ на справедливи цени срещу Гренландия. Това са условията.
    Какво има да се церемонят с лудите джендърляци.

    20:04 05.03.2026

  • 88 Герги

    6 0 Отговор
    Егати и мизерната нация...кой го казва...

    20:04 05.03.2026

  • 89 Е нема дргуарки и другари

    6 0 Отговор
    Многополюсният свят се отлага със стотина години.😁🤣

    20:05 05.03.2026

  • 90 Голем смех

    6 1 Отговор

    До коментар #82 от "Драги ми смехурко":

    Путин ИЗБИ НАД ДВА МИЛИОНА СЛАВЯНИ, ти за ГАЗА ми говориш.....

    Коментиран от #91

    20:05 05.03.2026

  • 91 Пропагандата

    2 3 Отговор

    До коментар #90 от "Голем смех":

    винаги има за цел глупака!

    Коментиран от #93

    20:06 05.03.2026

  • 92 Ко стаа бе руски боклуци?

    6 1 Отговор
    Превзехте ли тоя Киев че ми омръзнА тая работа?

    20:06 05.03.2026

  • 93 Така е

    6 1 Отговор

    До коментар #91 от "Пропагандата":

    Руската пропаганда има за цел глупака.

    Коментиран от #98

    20:07 05.03.2026

  • 94 Путин БЕЗАНАЛОГОВИЯ

    6 1 Отговор
    Изтегля руснаците от посолството в Иран.....
    Разбрал е ква участ очаква Аятоласите.

    20:07 05.03.2026

  • 95 "Беха"

    0 4 Отговор

    До коментар #85 от "Я пъ тоа":

    Обаче към 2015г. вече не "беха". Това ти е написал човека. Към 2015г. тези две нови републики имаха собствени държавни институции, парламенти и правителства. И бяха дефакто независими републики.

    Коментиран от #106, #133

    20:07 05.03.2026

  • 97 Така е

    0 4 Отговор

    До коментар #81 от "Питане":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад, уцели точно глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия!

    20:07 05.03.2026

  • 98 Така е

    0 4 Отговор

    До коментар #93 от "Така е":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад, уцели точно глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия!

    20:08 05.03.2026

  • 99 ЕДГАР КЕЙСИ

    5 0 Отговор
    ВАШАТА "АТАКА" ДРУГАРЮ ПУТЛЕР ......................... ВЕЧЕ ЧЕТИРИ ГОДИНИ СРЕЩУ УКРАЙНА ............................ НЕ Е ЛИ "БЕZПРЕЦЕДЕНТНО ПРЕНЕБРЕГВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ? ? ? ....................... РУСКИ УБИЙЦИ ........................

    20:08 05.03.2026

  • 100 Кривоверен алкаш

    3 0 Отговор

    До коментар #80 от "Няма":

    Много си зле друже,хич няма да те апострофирам..

    20:09 05.03.2026

  • 102 В Студиото на Соловьов

    6 0 Отговор
    Лаладжиите вече реват :


    ИРАН НЕ Е НАШ СЪЮЗНИК.

    САМО СТРАТЕГИЧЕСКИ ПАРТНЬОР .

    ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    ПЕСКОВ И ТОЙ

    ТОВА НЕ НАША ВОЙНА .

    Ще се Помъчим да ИЗКАРАМЕ
    Някакви ПОЛЗИ от това

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    КАКВО СТАНА

    КРЕМЪЛСКИ ЦИРЕИ,

    СВОИХ НЕ БРОСАЕМ

    ИЛИ ?

    Коментиран от #141

    20:10 05.03.2026

  • 103 Смешник

    9 0 Отговор

    До коментар #86 от "Ей смешник":

    От 200 години руснаците драпат със зъби и нокти да има къде да си продават петрола,за да има кво да ядат.Преди това продадоха Аляска,ама парите ги изпиха.

    Коментиран от #108

    20:10 05.03.2026

  • 104 Ако

    6 1 Отговор

    До коментар #86 от "Ей смешник":

    Можеше щеще, но неможе и точно затова превзема села 4 години превзема села на по-малко от 100км от международно призтите и граници. Който го може го може, а който не става за посмешище факт.

    Коментиран от #113

    20:11 05.03.2026

  • 105 Банго Ранга

    8 0 Отговор
    Ами вие като смятате че не пренебрегвате международното право, защо лъгахте и криехте от света че ще нахлуете в братската страна? Дали защото бяхте гузни?

    20:11 05.03.2026

  • 106 Така де

    7 0 Отговор

    До коментар #95 от ""Беха"":

    ПАРАВОЕНИТЕ на Путин дойдоха.....ама нещо не им стана удобно в Донбас и Крим..ако в някоя област в БГ нахлуят "паравоенни" и искат да я откъснат от нас, как ли ша реагираш....

    Коментиран от #127

    20:11 05.03.2026

  • 107 П0мияр,

    0 1 Отговор

    До коментар #101 от "Е що не заличим":

    Бъди възпитан.

    Коментиран от #110

    20:12 05.03.2026

  • 108 Пропагандата

    3 1 Отговор

    До коментар #103 от "Смешник":

    винаги има за цел глупака!

    20:12 05.03.2026

  • 109 Путине

    3 0 Отговор
    Що руското оръжие в Иран не защото аятоласите бре....

    20:12 05.03.2026

  • 110 Та не разбрах

    0 4 Отговор

    До коментар #107 от "П0мияр,":

    защо си невъзпитан и най вредните страни на света САЩ и Израел те ползват за евтин глупак?

    20:13 05.03.2026

  • 111 Първанов

    3 0 Отговор

    До коментар #86 от "Ей смешник":

    Е,бая се посмяхме на тъпотиите ти.

    20:13 05.03.2026

  • 113 Пропагандата

    2 2 Отговор

    До коментар #104 от "Ако":

    винаги се цели в глупака!

    20:14 05.03.2026

  • 114 Демократ

    7 0 Отговор
    Основна човешка ценност е да се считат руснаците и русофилите за иzроди.

    20:14 05.03.2026

  • 115 Путине, Путине...

    6 0 Отговор
    Взеха ти Сирия, Венецуела, сега и Иран, следва Куба, а после може и да си ти.

    20:14 05.03.2026

  • 116 Куфарче тоалетна

    4 0 Отговор

    До коментар #57 от "ПО-ВАЖНО Е ДЕНАЦИФИКАЦИЯТА":

    Безанологовия многоходов движуха се оказа обикновен НЕМОЖАЧчччччВместо денацификацияя настана деНефтефикация деолимпиядизация демъдуризация и сега

    деиранизация

    20:14 05.03.2026

  • 117 Лама Шойгу, Лама Пусин и Лама Лавров😂

    4 0 Отговор
    Отчаяни сме, правим магии за късмет и успех на СВО, но отгоре ни се казва, че нямало шанс 😂

    20:15 05.03.2026

  • 118 Това е поредната агресия

    0 5 Отговор

    До коментар #112 от "Сондьор":

    на двете най вредни страни на света САЩ и Израел. Гадно за глупаците, но факт!

    Коментиран от #126

    20:15 05.03.2026

  • 119 МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Знаете ли защо ми изтриха коментара":

    Колега,май бая си болнав,тя и ако баба ти беше мъшка, нямаше да и трябва дедо......😂😂😂😂😂

    20:15 05.03.2026

  • 120 Жиката

    1 7 Отговор
    Слугите на Урсула ще висят на бесилото.

    Коментиран от #132

    20:15 05.03.2026

  • 121 "Руски Z-блогъри

    6 0 Отговор

    До коментар #15 от "Поне се видя че Русия е Слаба":

    - Русия е много слаба и не може без промяна. Четири години война са чудовищно дълго и обезсърчително време. Тези резултати са крайно разочароващи и унизителни- за четири години загубихме страната си и сега живеем в друга, която все още се казва Русия, разположена на същото място, но... е различна страна". Тези думи са на Никита Третяков - един от т.нар. Z-военни кореспонденти, който е мобилизиран като десантчик в руските ВВС и участва във войната в Украйна. "Нашата страна е, преди всичко, образ, който пазим в главите и сърцата си, но няма нищо общо с това, което ни предствят и което е реално. Русия вече не може да съществува в този й вид, трябва фундаментална промяна. "

    Коментиран от #125

    20:16 05.03.2026

  • 122 Крепостен на Хартиената мечка

    5 2 Отговор

    До коментар #75 от "Банго Ранга":

    Защо живеем по Zле от Папуа Нова Гвинея???

    20:16 05.03.2026

  • 123 Зеленски бомби Путин

    2 2 Отговор
    Я....зеленски станал агресор...

    20:16 05.03.2026

  • 124 Ами

    4 1 Отговор

    До коментар #101 от "Е що не заличим":

    Не САЩ унищожават сртани или народи, а само управляващите ги режими. Разликата е огромна. Не са тези които завземат с армия и окопират територи на други държави

    Коментиран от #128

    20:17 05.03.2026

  • 125 Пропагандата

    2 2 Отговор

    До коментар #121 от ""Руски Z-блогъри":

    винаги се цели в глупака!

    20:17 05.03.2026

  • 126 ООН

    4 0 Отговор

    До коментар #118 от "Това е поредната агресия":

    По принцип е доказано,че няма по неумно "създание" от блатната подлога в целия свят,дори бабуна и гривестия макак са преди нея !!!

    Коментиран от #129

    20:18 05.03.2026

  • 127 Банго Ранга

    6 0 Отговор

    До коментар #106 от "Така де":

    Кви са тея руски паравоенни бря? Да не би да са инвалидите от СВО дето ги връщат обратно на фронтя за да ги ползват максимално?

    20:18 05.03.2026

  • 128 Верно ли

    1 5 Отговор

    До коментар #124 от "Ами":

    Ти мислиш ли, че всички са евтини и глупави, че се опитваш с детски интелект да правиш пропаганда? 😄 Няма по голямо злоо от САЩ. Ти си живото доказателство!

    Коментиран от #134

    20:19 05.03.2026

  • 129 Така е

    0 4 Отговор

    До коментар #126 от "ООН":

    Затова и не знае ко чете глупака. Но аз съм услужлив и ще му го набивам в манерката. 😄

    Това е поредната агресия на двете най вредни страни на света САЩ и Израел. Гадно за глупаците, но факт!

    20:21 05.03.2026

  • 130 А нападението над Украйна

    6 0 Отговор
    е в законови рамки? Тея не чуват вече какво ги ръсят.

    20:21 05.03.2026

  • 131 Тити

    3 0 Отговор
    Календара на Тръмп Януари Мадуро Февруари Хаменей Март Путлер.

    20:22 05.03.2026

  • 132 Генерал Колев

    1 1 Отговор

    До коментар #120 от "Жиката":

    Слугите на калния нуЖжникъ просията ще стават на слънчоглед или рана за свинитата!!!

    Коментиран от #135

    20:22 05.03.2026

  • 133 Дългият

    1 0 Отговор

    До коментар #95 от ""Беха"":

    Само в твоята глава стават така нещата...и в на Путин...двама сте..

    20:27 05.03.2026

  • 134 Ами

    3 0 Отговор

    До коментар #128 от "Верно ли":

    Не по-голямо зло от Русия няма история го доказва. В сички кравопролитя през последните 100 години винаги има неина заслуга

    Коментиран от #136, #137

    20:28 05.03.2026

  • 135 Жиката

    1 0 Отговор

    До коментар #132 от "Генерал Колев":

    Дръж вибратора и мирувай.

    20:29 05.03.2026

  • 136 Виждаме злоото САЩ и Израел

    0 2 Отговор

    До коментар #134 от "Ами":

    Ти си живото доказателство как унищожават и глупака, освен агресията им, войните им и т.н.

    20:30 05.03.2026

  • 137 Чичо

    0 0 Отговор

    До коментар #134 от "Ами":

    Няма по- голямо зло от жида.

    20:30 05.03.2026

  • 138 Жълтопаветник

    1 0 Отговор
    Тея ора от тундрата поради липса на аргументи редовно изтупват торбата с прocтотиите! Най ми е забавен Митята! Що га нема? Дан му е изсъхнало лозето?

    20:31 05.03.2026

  • 139 Чичо Джо каза

    0 1 Отговор
    Много крави отидоха зян.Повечето се разбягаха.

    20:32 05.03.2026

  • 140 Тавариши и Таварашутки

    0 0 Отговор
    Кой ще бъде новия Върховен Лидер?

    И колко време ще носи Титлата

    2-3 ДНЯ?

    20:34 05.03.2026

  • 141 Пуратино 🤥🤥

    1 0 Отговор

    До коментар #102 от "В Студиото на Соловьов":

    Всеки път когато иzлъже za нещо му порастват токчетата

    20:53 05.03.2026

