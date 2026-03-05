Русия: Атаката срещу Иран е безпрецедентно пренебрегване на международното право

Атаката срещу Иран е безпрецедентно пренебрегване на международното право, заяви секретарят на Съвета за сигурност на Русия Сергей Шойгу, цитиран от ТАСС, предаде БТА.
"Имаме работа с напълно безпрецедентно пренебрегване на цялото международно право", каза Шойгу и отбеляза, че става въпрос за закони, написани въз основа на резултатите от Първата и Втората световна война. "ООН днес няма този глас, който имаше преди 15-20 г.", добави секретарят на Съвета за сигурност на Русия.
"Както вече заявих, главното е, че се разрушава архитектурата на сигурността. При това във всички посоки. Най-вече от онези, които днес започнаха тази напълно необоснована и много опасна война, без да имат ясно разбиране за това до какво може да се стигне", каза още Шойгу. Затварянето на Ормузкия проток всеки ден води до загуби в размер на 7 млрд. долара, посочи руският политик.
"Поддържаме постоянен контакт с Техеран и страните от Персийския залив. Смятаме за абсолютно недопустимо разпространението на конфликта и увеличаването на жертвите. Готови сме да заемем активна позиция в процеса на мирното урегулиране на Близкия изток", подчерта Шойгу.
Русия обяви по-рано днес, че е евакуирала жените и децата на свои дипломатически служители от посолството в Иран, който стана обект на масирани бомбардировки от страна на Израел и САЩ, предаде Франс прес.
"На 3 и 4 март евакуирахме нашите жени и деца от Иран в Русия", съобщи руското дипломатическо представителство в Техеран в приложението "Телеграм".
Основните служители на руската дипломатическата мисия в Иран няма да напускат страната, уточниха от посолството. Заместник министърът на външните работи на Русия Андрей Руденко потвърди тази информация, цитиран от ТАСС, като заяви, че "основната част (от персонала) остава в посолството"
"Пълната евакуация на руското посолство в Иран засега не се планира, всичко ще зависи от по-нататъшното развитие на ситуацията", допълни Руденко.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 кой му дреме
ама като гласувате за тоз руzки 60клук така ще е
Коментиран от #21
19:37 05.03.2026
2 .....
Коментиран от #34
19:37 05.03.2026
3 Ха ха ха
Коментиран от #32
19:37 05.03.2026
4 Лицемерни мерзавци
Тероризъм на 100%
Коментиран от #42
19:37 05.03.2026
5 Путине, Путине...
19:37 05.03.2026
6 Това е поредната агресия
Коментиран от #112
19:38 05.03.2026
7 Бега бе
19:38 05.03.2026
8 Ще спасят човечеството от терористи
19:38 05.03.2026
9 Румен Потника
19:38 05.03.2026
10 хаха
Като ватнишките подлоги обитаващи Блатото!
19:38 05.03.2026
11 Хааахахаха
19:39 05.03.2026
12 ДОНЧО бомби Иран и Русия на поразия.
19:39 05.03.2026
13 Слава Украйна Разсипаха Терориста Путин
Коментиран от #18
19:39 05.03.2026
14 ако не им помогнете
19:39 05.03.2026
15 Поне се видя че Русия е Слаба
Уж не били вече съюзници
Коментиран от #121
19:39 05.03.2026
16 МНОГО Е ВАЖНО
Коментиран от #36
19:40 05.03.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Един минус от мен
До коментар #13 от "Слава Украйна Разсипаха Терориста Путин":за славене на терористичният и фашистки режим в Украйна!
Коментиран от #68
19:40 05.03.2026
19 Истината
19:40 05.03.2026
20 Радан-Костовист
19:40 05.03.2026
21 Украинец, ама руснак
До коментар #1 от "кой му дреме":Заместник министърът на външните работи на Русия Андрей Руденко
19:40 05.03.2026
22 Бункерен кенеф
19:40 05.03.2026
23 Путине, Путине...
19:41 05.03.2026
24 Цвете
19:41 05.03.2026
25 Знаете ли защо ми изтриха коментара
Коментиран от #38, #119
19:41 05.03.2026
26 Русия:
19:41 05.03.2026
27 То Путин. Цето за Руският народ
Слава Украйна
Мачкайте Пияните Вти мръсни
Коментиран от #33
19:41 05.03.2026
28 Абе
19:41 05.03.2026
29 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
СЛЕД КАТО ЗАТВОРИХА ЗА ТИРОВЕ ГРАНИЦАТА И КОРИДОРА РУСИЯ - ИРАН
......
ЧЕ АРМЕНЦИТЕ И РУСКИ КАВКАЗ ХИЧ НЕ ГИ ОБИЧАТ , А СА И МАЙСТОРИ НА ЗАДНИТЕ ПРАШКИ :)
19:41 05.03.2026
30 Цвете
19:42 05.03.2026
31 УДРИ С ЛОПАТАТА
19:42 05.03.2026
32 Руденко ли, не е ли украинец?
До коментар #3 от "Ха ха ха":Заместник министърът на външните работи на Русия Андрей Руденко
19:42 05.03.2026
33 Един минус от мен
До коментар #27 от "То Путин. Цето за Руският народ":за славене на фашисткият и терористичен режим в Украйна!
19:42 05.03.2026
34 Какво ли?
До коментар #2 от ".....":Американците принудиха брат срещу брата воюва.
Коментиран от #39
19:44 05.03.2026
35 койдазнай
19:44 05.03.2026
36 Я пъ тоа
До коментар #16 от "МНОГО Е ВАЖНО":По-важно е ДЕПУТИНИЗАЦИЯТА на Путин...
19:44 05.03.2026
37 Разликата
САЩ първо да направят референдум, че иранците не искат този режим,хпа тогава да освобождават !
Ама сега се сетих, че нямат общи граници - язък ! 😀
Ама нищо - удри, да не си мислите, че е заради петрола и Китай !
Аааааа, не е ! 😀
Коментиран от #43, #59
19:44 05.03.2026
38 Ами
До коментар #25 от "Знаете ли защо ми изтриха коментара":То всичко окопирано от Русия изглежда мого по-зле от газа
Коментиран от #44, #46
19:44 05.03.2026
39 Байдън разпореди война в Украйна
До коментар #34 от "Какво ли?":Путин са ПОДЧИНИ ЧИННО.....голем смех.
Коментиран от #50
19:45 05.03.2026
40 ДЕНАЦИФИКАЦИЯТА
Коментиран от #48
19:46 05.03.2026
41 ЧАЛМосана копейка
19:46 05.03.2026
42 Няма що, мирна
До коментар #4 от "Лицемерни мерзавци":Те ако бяха мирни, нямаше да се разрастне войната, а щеше да приключи с преговори. Там мног8 не се искаше - автономия, руски език, права за вярващите.
Коментиран от #64
19:46 05.03.2026
43 Голем смех
До коментар #37 от "Разликата":Къв референдум бре....с пушка в гърба
Коментиран от #49
19:46 05.03.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Бесен - Язовец
19:47 05.03.2026
46 Само дето
До коментар #38 от "Ами":за месец и половина, в Гааза бяха убити повече от колкото в Украйна за 3 години! Дреме ти на теб!
Коментиран от #63
19:47 05.03.2026
47 А ГДЕ
Коментиран от #51
19:47 05.03.2026
48 ДЕПУТИНИЗАЦИЯТА
До коментар #40 от "ДЕНАЦИФИКАЦИЯТА":Е по важна да е тук......
Коментиран от #57
19:48 05.03.2026
49 Пропагандата
До коментар #43 от "Голем смех":винаги има за цел глупака!
19:48 05.03.2026
50 Къде е смешното?
До коментар #39 от "Байдън разпореди война в Украйна":Точно така стана, след провалените преговори и предвид заплаха от страна на Украйна, на Путин какво му оставаше, да чака като Иран ли?
Коментиран от #53, #54
19:48 05.03.2026
51 Кая Калас външен комисар на ЕС
До коментар #47 от "А ГДЕ":Готви нови планове за бомбене на Путин....
Коментиран от #60
19:49 05.03.2026
52 ЧАЛМосана копейка
19:50 05.03.2026
53 Голем смех.....
До коментар #50 от "Къде е смешното?":Путин са ПОДЧИНИ НА БАЙДЪН и прати над 1,2 милиона руснаци на заколение.....не знам Украйна да се е готвила за атака срещу Русия....
Коментиран от #65, #82
19:50 05.03.2026
54 Руската пропаганда
До коментар #50 от "Къде е смешното?":Има за цел глупаците.
Коментиран от #61
19:51 05.03.2026
55 Кривоверен алкаш
Коментиран от #80
19:51 05.03.2026
56 Милен
Коментиран от #62
19:52 05.03.2026
57 ПО-ВАЖНО Е ДЕНАЦИФИКАЦИЯТА
До коментар #48 от "ДЕПУТИНИЗАЦИЯТА":Много е важно.
Коментиран от #116
19:52 05.03.2026
58 РУСКО ДРОГИРАНО ЗОМБИ
Сега кво да викаме....
19:53 05.03.2026
59 Иран
До коментар #37 от "Разликата":Този режим е незаконен.
19:53 05.03.2026
60 КАЯ КАЛАС
До коментар #51 от "Кая Калас външен комисар на ЕС":Трудно ходи права. Дано да ти стане шефка.
Коментиран от #66
19:54 05.03.2026
61 Така е
До коментар #54 от "Руската пропаганда":Затова пропадналият и залят от фашизъм запад, уцели точно глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия!
19:54 05.03.2026
62 Я пъ тоа
До коментар #56 от "Милен":Тва е нещо нормално...но НАТОВСКО ОРЪЖИЕ да громи военни обекти в Русия....е огромен срам за Путин...
19:54 05.03.2026
63 Така
До коментар #46 от "Само дето":И защо бяха избити? Защото тамощното местно терористично прокси на теристичния режим на аятоласите в Иран ги принуждава да стоят там за да ги ползват като жив щитит обричаки ги на мизерия глад и смърт.
Коментиран от #71, #86
19:54 05.03.2026
64 Затова ли избиха 500 000+
До коментар #42 от "Няма що, мирна":За малки искания?
19:55 05.03.2026
65 Пропагандата
До коментар #53 от "Голем смех.....":винаги има за цел глупака!
Коментиран от #70
19:55 05.03.2026
66 Я пъ тоа
До коментар #60 от "КАЯ КАЛАС":Не е важно как ходи КАЯ...важно е че осигурява оръжия за бомбене на Путин.....
19:55 05.03.2026
67 Мамин сладък
Ами войната на Московията в Украйна? Там всичко е ажур, нали? Кремълският военнопрестъпник Шойгу плаче с крокодилски сълзи на гроба на международното право, който сам изкопа заедно със съучастниците си от Кремъл!
19:55 05.03.2026
68 Хахахаха
До коментар #18 от "Един минус от мен":И от каква база изскочи за "терористичен и нацистки режим в Киев"? От руската теуевизия ли?
Коментиран от #78
19:56 05.03.2026
69 СВО Иран
Коментиран от #73
19:56 05.03.2026
70 Руската ПРОПАГАНДА
До коментар #65 от "Пропагандата":Има за цел глупака
Коментиран от #74
19:56 05.03.2026
71 Защото
До коментар #63 от "Така":насилието поражда насилие! Сега като в Гааза загинаха толкова народ, утре какво мислиш ще се случва?
Коментиран от #83
19:57 05.03.2026
72 Путине
19:57 05.03.2026
73 Фарфалюлю
До коментар #69 от "СВО Иран":Добре казано. И напълно вярно.
19:57 05.03.2026
74 Така е
До коментар #70 от "Руската ПРОПАГАНДА":Затова пропадналият и залят от фашизъм запад, уцели точно глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия!
Коментиран от #81
19:58 05.03.2026
75 Банго Ранга
Коментиран от #122
19:59 05.03.2026
76 Путине
20:00 05.03.2026
77 Мунчовист
20:00 05.03.2026
78 Трябва ли ти телевизия
До коментар #68 от "Хахахаха":за да виждаш терористичните атаки на фашисткият режим в Украйна? Къде ви намират толкова полирани да тролите?
20:00 05.03.2026
79 А50
20:00 05.03.2026
80 Няма
До коментар #55 от "Кривоверен алкаш":атака на Русия над Украйна. През 2022г. руската армия навлезе на териториите на двете автономни републики - Донецката и Луганската. Тези две републики бяха под юрисдикцията на местните власти там, не под украинска. Правителството на Украйна не контролираше тези територии от далечната 2015 година.
Руската федерация призна международната правосубектност на тези две нови държави и в съответствие с Устава на ООН прие молбата на тези републики за оказване на защита от атаките на украинската армия.
Коментиран от #85, #100
20:01 05.03.2026
81 Питане
До коментар #74 от "Така е":Мачкат Иран, мачкат аятоласите. Нема Шахеди путине, нема....
Коментиран от #97
20:01 05.03.2026
82 Драги ми смехурко
До коментар #53 от "Голем смех.....":Не видяли какво стана с Газа?
Това ли трябваше да чака Путин?
Дай Боже по-скоро мир!
Коментиран от #90
20:02 05.03.2026
83 Ами
До коментар #71 от "Защото":Точно за да няма режима на аятоласите в Иран непременно трява да бъде заличен заедно със всички негови поксита и в момета се дайства по въпроса. Само това е начина за да има мир. Докато има терористи изасящи тероризам никога няма да спренасилито и смърта
Коментиран от #101
20:02 05.03.2026
84 Първанов
20:02 05.03.2026
85 Я пъ тоа
До коментар #80 от "Няма":Що.преди 2014 г Донбас и Крим беха украински...после дойдоха паравоенните на...Путин и патакламата стана
Коментиран от #95
20:03 05.03.2026
86 Ей смешник
До коментар #63 от "Така":На мен се опитваш да ми отговаряш и ако Путин реши ще направи Украйна до полската граница на руска салата. Ако Путин беше като не те някой щеше да разбереш и никой нищо нямаше да му направи защото ти си въобразяваш че може някой да му се противопостави. Смешник сега Путин като не ти пусне газ и Петрол и Европа умира смешник.
Коментиран от #103, #104, #111
20:04 05.03.2026
87 Да им
Какво има да се церемонят с лудите джендърляци.
20:04 05.03.2026
88 Герги
20:04 05.03.2026
89 Е нема дргуарки и другари
20:05 05.03.2026
90 Голем смех
До коментар #82 от "Драги ми смехурко":Путин ИЗБИ НАД ДВА МИЛИОНА СЛАВЯНИ, ти за ГАЗА ми говориш.....
Коментиран от #91
20:05 05.03.2026
91 Пропагандата
До коментар #90 от "Голем смех":винаги има за цел глупака!
Коментиран от #93
20:06 05.03.2026
92 Ко стаа бе руски боклуци?
20:06 05.03.2026
93 Така е
До коментар #91 от "Пропагандата":Руската пропаганда има за цел глупака.
Коментиран от #98
20:07 05.03.2026
94 Путин БЕЗАНАЛОГОВИЯ
Разбрал е ква участ очаква Аятоласите.
20:07 05.03.2026
95 "Беха"
До коментар #85 от "Я пъ тоа":Обаче към 2015г. вече не "беха". Това ти е написал човека. Към 2015г. тези две нови републики имаха собствени държавни институции, парламенти и правителства. И бяха дефакто независими републики.
Коментиран от #106, #133
20:07 05.03.2026
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 Така е
До коментар #81 от "Питане":Затова пропадналият и залят от фашизъм запад, уцели точно глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия!
20:07 05.03.2026
98 Така е
До коментар #93 от "Така е":Затова пропадналият и залят от фашизъм запад, уцели точно глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия!
20:08 05.03.2026
99 ЕДГАР КЕЙСИ
20:08 05.03.2026
100 Кривоверен алкаш
До коментар #80 от "Няма":Много си зле друже,хич няма да те апострофирам..
20:09 05.03.2026
101 Този коментар е премахнат от модератор.
102 В Студиото на Соловьов
ИРАН НЕ Е НАШ СЪЮЗНИК.
САМО СТРАТЕГИЧЕСКИ ПАРТНЬОР .
ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
ПЕСКОВ И ТОЙ
ТОВА НЕ НАША ВОЙНА .
Ще се Помъчим да ИЗКАРАМЕ
Някакви ПОЛЗИ от това
Хахахахаха хахахахаха хахахахаха
КАКВО СТАНА
КРЕМЪЛСКИ ЦИРЕИ,
СВОИХ НЕ БРОСАЕМ
ИЛИ ?
Коментиран от #141
20:10 05.03.2026
103 Смешник
До коментар #86 от "Ей смешник":От 200 години руснаците драпат със зъби и нокти да има къде да си продават петрола,за да има кво да ядат.Преди това продадоха Аляска,ама парите ги изпиха.
Коментиран от #108
20:10 05.03.2026
104 Ако
До коментар #86 от "Ей смешник":Можеше щеще, но неможе и точно затова превзема села 4 години превзема села на по-малко от 100км от международно призтите и граници. Който го може го може, а който не става за посмешище факт.
Коментиран от #113
20:11 05.03.2026
105 Банго Ранга
20:11 05.03.2026
106 Така де
До коментар #95 от ""Беха"":ПАРАВОЕНИТЕ на Путин дойдоха.....ама нещо не им стана удобно в Донбас и Крим..ако в някоя област в БГ нахлуят "паравоенни" и искат да я откъснат от нас, как ли ша реагираш....
Коментиран от #127
20:11 05.03.2026
107 П0мияр,
До коментар #101 от "Е що не заличим":Бъди възпитан.
Коментиран от #110
20:12 05.03.2026
108 Пропагандата
До коментар #103 от "Смешник":винаги има за цел глупака!
20:12 05.03.2026
109 Путине
20:12 05.03.2026
110 Та не разбрах
До коментар #107 от "П0мияр,":защо си невъзпитан и най вредните страни на света САЩ и Израел те ползват за евтин глупак?
20:13 05.03.2026
111 Първанов
До коментар #86 от "Ей смешник":Е,бая се посмяхме на тъпотиите ти.
20:13 05.03.2026
112 Този коментар е премахнат от модератор.
113 Пропагандата
До коментар #104 от "Ако":винаги се цели в глупака!
20:14 05.03.2026
114 Демократ
20:14 05.03.2026
115 Путине, Путине...
20:14 05.03.2026
116 Куфарче тоалетна
До коментар #57 от "ПО-ВАЖНО Е ДЕНАЦИФИКАЦИЯТА":Безанологовия многоходов движуха се оказа обикновен НЕМОЖАЧчччччВместо денацификацияя настана деНефтефикация деолимпиядизация демъдуризация и сега
деиранизация
20:14 05.03.2026
117 Лама Шойгу, Лама Пусин и Лама Лавров😂
20:15 05.03.2026
118 Това е поредната агресия
До коментар #112 от "Сондьор":на двете най вредни страни на света САЩ и Израел. Гадно за глупаците, но факт!
Коментиран от #126
20:15 05.03.2026
119 МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК
До коментар #25 от "Знаете ли защо ми изтриха коментара":Колега,май бая си болнав,тя и ако баба ти беше мъшка, нямаше да и трябва дедо......😂😂😂😂😂
20:15 05.03.2026
120 Жиката
Коментиран от #132
20:15 05.03.2026
121 "Руски Z-блогъри
До коментар #15 от "Поне се видя че Русия е Слаба":- Русия е много слаба и не може без промяна. Четири години война са чудовищно дълго и обезсърчително време. Тези резултати са крайно разочароващи и унизителни- за четири години загубихме страната си и сега живеем в друга, която все още се казва Русия, разположена на същото място, но... е различна страна". Тези думи са на Никита Третяков - един от т.нар. Z-военни кореспонденти, който е мобилизиран като десантчик в руските ВВС и участва във войната в Украйна. "Нашата страна е, преди всичко, образ, който пазим в главите и сърцата си, но няма нищо общо с това, което ни предствят и което е реално. Русия вече не може да съществува в този й вид, трябва фундаментална промяна. "
Коментиран от #125
20:16 05.03.2026
122 Крепостен на Хартиената мечка
До коментар #75 от "Банго Ранга":Защо живеем по Zле от Папуа Нова Гвинея???
20:16 05.03.2026
123 Зеленски бомби Путин
20:16 05.03.2026
124 Ами
До коментар #101 от "Е що не заличим":Не САЩ унищожават сртани или народи, а само управляващите ги режими. Разликата е огромна. Не са тези които завземат с армия и окопират територи на други държави
Коментиран от #128
20:17 05.03.2026
125 Пропагандата
До коментар #121 от ""Руски Z-блогъри":винаги се цели в глупака!
20:17 05.03.2026
126 ООН
До коментар #118 от "Това е поредната агресия":По принцип е доказано,че няма по неумно "създание" от блатната подлога в целия свят,дори бабуна и гривестия макак са преди нея !!!
Коментиран от #129
20:18 05.03.2026
127 Банго Ранга
До коментар #106 от "Така де":Кви са тея руски паравоенни бря? Да не би да са инвалидите от СВО дето ги връщат обратно на фронтя за да ги ползват максимално?
20:18 05.03.2026
128 Верно ли
До коментар #124 от "Ами":Ти мислиш ли, че всички са евтини и глупави, че се опитваш с детски интелект да правиш пропаганда? 😄 Няма по голямо злоо от САЩ. Ти си живото доказателство!
Коментиран от #134
20:19 05.03.2026
129 Така е
До коментар #126 от "ООН":Затова и не знае ко чете глупака. Но аз съм услужлив и ще му го набивам в манерката. 😄
Това е поредната агресия на двете най вредни страни на света САЩ и Израел. Гадно за глупаците, но факт!
20:21 05.03.2026
130 А нападението над Украйна
20:21 05.03.2026
131 Тити
20:22 05.03.2026
132 Генерал Колев
До коментар #120 от "Жиката":Слугите на калния нуЖжникъ просията ще стават на слънчоглед или рана за свинитата!!!
Коментиран от #135
20:22 05.03.2026
133 Дългият
До коментар #95 от ""Беха"":Само в твоята глава стават така нещата...и в на Путин...двама сте..
20:27 05.03.2026
134 Ами
До коментар #128 от "Верно ли":Не по-голямо зло от Русия няма история го доказва. В сички кравопролитя през последните 100 години винаги има неина заслуга
Коментиран от #136, #137
20:28 05.03.2026
135 Жиката
До коментар #132 от "Генерал Колев":Дръж вибратора и мирувай.
20:29 05.03.2026
136 Виждаме злоото САЩ и Израел
До коментар #134 от "Ами":Ти си живото доказателство как унищожават и глупака, освен агресията им, войните им и т.н.
20:30 05.03.2026
137 Чичо
До коментар #134 от "Ами":Няма по- голямо зло от жида.
20:30 05.03.2026
138 Жълтопаветник
20:31 05.03.2026
139 Чичо Джо каза
20:32 05.03.2026
140 Тавариши и Таварашутки
И колко време ще носи Титлата
2-3 ДНЯ?
20:34 05.03.2026
141 Пуратино 🤥🤥
До коментар #102 от "В Студиото на Соловьов":Всеки път когато иzлъже za нещо му порастват токчетата
20:53 05.03.2026