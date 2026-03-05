Новини
С два полета от Оман и Дубай връщат днес още 290 български граждани

5 Март, 2026 11:03 846 24

С полетите организирани от държавата през вчерашния ден у нас бяха прибрани 411 човека

С два полета от Оман и Дубай връщат днес още 290 български граждани - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Самолет на авиокомпания „България Еър“ излетя тази сутрин от международното летище „Салала Интернешънъл Еърпорт“ в Оман със 110 пътници на борда. От тях 74 са от чартър на авиокомпанията, а останалите са по списък на МВнР. Очаква се самолетът да кацне днес около 17,30 часа на летище „Васил Левски“ – София.

Втори самолет Airbus A320 на „България Еър“ в момента е на летище „Ал Мактум Интернешънъл“ в Дубай, откъдето 180 пътници, заявили желание да се приберат в България чрез външното ни министерство, ще бъдат транспортирани до София.

Очаква се самолетът да кацне на летището в София около 18,45 часа.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 честен ционист

    29 0 Отговор
    Пратете на силиконовите стерви нападжиите и митничарите да ги посрещнат, да декларират произход на фурмите.

    11:05 05.03.2026

  • 2 Баничка с боза

    13 0 Отговор
    Къде са бабичките, с втора употреба доспехите? Лъщи от чистота на летището.

    11:07 05.03.2026

  • 3 бравУ на правителството

    24 2 Отговор
    Харчат държавна пара за отпускари и хора не плащащи данъци в България, но се сетили за нея като им припарило под трибуквието. Те така се печелят избори, нали гусин Радефф

    Коментиран от #7

    11:10 05.03.2026

  • 4 Боруна Лом

    22 0 Отговор
    ТОВА СА ХАРЕМА НА НАШИТЕ ВИП ПУСТИНЯЦИ

    11:15 05.03.2026

  • 6 Папуц

    16 0 Отговор
    Политическата мумия ( а тя и реално така изглежда) Михайлова-Неински - или както й е последната фамилия, няма ли да им изплати някакви компенсации, на почиващите там?
    Аз ако съм на тях, ще протестирам пред външно - знаете ли колко е страшно да лежиш на плажа ,и да те викат по телефона , да си тръгваш към България???

    11:24 05.03.2026

  • 7 Казваш

    12 0 Отговор

    До коментар #3 от "бравУ на правителството":

    Вместо да ги транспортират,по-добре Де..ля-н да ги приюти в комплекси..те си в Дубай.....по-изгодно,и тъкмо ще гласуват за ГЕПИ и ново..то начало.

    11:25 05.03.2026

  • 8 От Лондон

    18 1 Отговор
    Не е ясно кой поема разходите в случая. Може би държавата, което не е правилно! Кога богатите ще се научат да си плащат изцяло разточителния масраф? Не са нито командировани, нито по обществени задачи! Имали пари, заминали. Ами да си платят и връщането в извънредна ситуация . Тук мой колега трябваше а замине спешно за Австралия. - по лични причини, от там е. И си плати 9000£, по заобиколен маршрут, през Сингапур, вместо през Доха. Билети има, обиколни дестинации има! Но нашите са свикнали-ще забират правителствения самолет да ги прибира. Трагедията на българина е- “моето си е мое, чуждото е общо”.

    Коментиран от #19

    11:27 05.03.2026

  • 9 защо са им дали визи за

    3 0 Отговор
    арабски страни . какво правят там . стотици . и има още . зор за море през февруари ли . могат да се пишат доброволци . воюващите винаги наемат за раздигане на отломки и гасене на пожари . показаха някои от страдащите и останали без превоз заради тръмпи . не изглеждат кат него . на възраст . богати . грешно са преценили . а защо се връщат . да си седят там . явно местните им създават някакви страхове да ги изпъдят . преувеличават . от тях никой не е ранен . това е сто процента . за 5 дена . явно всички са тръмписти и ходят където е арабско .

    11:27 05.03.2026

  • 10 Грешка в броенето

    7 0 Отговор
    А повече са Има и бременни от камили и шейхове

    11:31 05.03.2026

  • 11 Данко Харсъзина

    6 1 Отговор
    Кифлитте заминават празни, а се завръщат пълни с арабски и всякакви други семена. Генна модификация на нацията.

    11:37 05.03.2026

  • 12 Софийски селянин,

    4 1 Отговор
    Да си стояха там и да се кефят на фоерверките зарята там...

    12:01 05.03.2026

  • 13 Косьо

    1 0 Отговор
    Кой плаща ?

    12:03 05.03.2026

  • 14 Първи Избягаха

    0 3 Отговор
    Руските Пияндурници.

    Големите ПУТРИОТИ

    Ревяха :

    Тавариш Путин

    Памагите

    Нас Кинули .

    12:05 05.03.2026

  • 15 ООрана държава

    5 0 Отговор
    Прибрахме ли всички чалгарки?

    12:11 05.03.2026

  • 16 Кочо простия чизмар

    4 0 Отговор
    Ако плаща масрафа на кифлите и айлякчиите тулупи и лапачи на рушвети?! Някоя баба от външно ще обяснили на работливия народ, който освен да плаща данъци, няма време и пари да хайлязува по лъскавите дестинации?! Ама СДСарко, ние не искаме да даваме и стотинка за тия хедонисти.

    12:16 05.03.2026

  • 17 Чичо Али Хаменей

    3 0 Отговор
    Най бедните били в ЕС, но измета на цялата страна е масово при Арабите. Константин Папазов и, Спецовци, Бакаловица, Иисус от Славия, Силвени Роу и още знайни и незнайни мързели и лентяй. Ало , Спецов, за теб работен ден ли е, или ти работиш виртуално от Дубай. За това ли вземаш държавна заплата?

    Коментиран от #21

    12:28 05.03.2026

  • 18 Реалист

    1 2 Отговор
    Що рИнете така завистливо и злобно, драги сънародници?! Ами нали са българи хората, граждани на България?! Трябва да получат защита. Или само защото те имат пари да си позволят върпросните дестинации, а вие сте жалки панелни плъхове, дай да ги хейтим...повечето са работещи хора и обикновени туристи, а не мутри и крадци, спрете се!

    12:29 05.03.2026

  • 19 Дядо Гъдю

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "От Лондон":

    Много правилно.
    Когато прави акция ПСС или вдигнат медицински хеликоптер за спасяване на пострадали , всевъзможни политици вдигат олелия до небето,че струвало скъпо,а сега айлякчии,без никакъв зор ,ще ги прибираме с цветя и рози.

    12:33 05.03.2026

  • 20 Тц тц

    1 1 Отговор
    Нелегално е да се зачене там. Нелегално е да се забременее извън брак. Говорите си, колкото да не заспите. Хората тр да знаят, че е нелегално.

    12:33 05.03.2026

  • 21 Пропуснал си

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Чичо Али Хаменей":

    ,,Иконостасът"...- ДЖИЗЪСЪ...

    Коментиран от #24

    12:36 05.03.2026

  • 22 ИВАН

    2 0 Отговор
    Не връщат българи, а утайката от българското общество и най гнусните създания, без тях ще сме си много по добре.

    12:37 05.03.2026

  • 23 Дубай

    1 0 Отговор
    Адски са прости мацките там дето се показват голи и не спазват местните норми. Адски са неуважителни да снимат местните по бурки и да им навлизат под полите от снимки. Аз съм против развратните българки в Дубай. Дръжте се прилично, селтачки.

    12:38 05.03.2026

  • 24 Чичо Али Хаменей

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Пропуснал си":

    Не съм. Споменат е като Иисус от Славия. Прочети пак.

    12:40 05.03.2026

