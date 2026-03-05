С два полета от Оман и Дубай връщат днес още 290 български граждани

Самолет на авиокомпания „България Еър“ излетя тази сутрин от международното летище „Салала Интернешънъл Еърпорт“ в Оман със 110 пътници на борда. От тях 74 са от чартър на авиокомпанията, а останалите са по списък на МВнР. Очаква се самолетът да кацне днес около 17,30 часа на летище „Васил Левски“ – София.
Втори самолет Airbus A320 на „България Еър“ в момента е на летище „Ал Мактум Интернешънъл“ в Дубай, откъдето 180 пътници, заявили желание да се приберат в България чрез външното ни министерство, ще бъдат транспортирани до София.
Очаква се самолетът да кацне на летището в София около 18,45 часа.
Поставете оценка:
Оценка 1 от 9 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
11:05 05.03.2026
2 Баничка с боза
11:07 05.03.2026
3 бравУ на правителството
Коментиран от #7
11:10 05.03.2026
4 Боруна Лом
11:15 05.03.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Папуц
Аз ако съм на тях, ще протестирам пред външно - знаете ли колко е страшно да лежиш на плажа ,и да те викат по телефона , да си тръгваш към България???
11:24 05.03.2026
7 Казваш
До коментар #3 от "бравУ на правителството":Вместо да ги транспортират,по-добре Де..ля-н да ги приюти в комплекси..те си в Дубай.....по-изгодно,и тъкмо ще гласуват за ГЕПИ и ново..то начало.
11:25 05.03.2026
8 От Лондон
Коментиран от #19
11:27 05.03.2026
9 защо са им дали визи за
11:27 05.03.2026
10 Грешка в броенето
11:31 05.03.2026
11 Данко Харсъзина
11:37 05.03.2026
12 Софийски селянин,
12:01 05.03.2026
13 Косьо
12:03 05.03.2026
14 Първи Избягаха
Големите ПУТРИОТИ
Ревяха :
Тавариш Путин
Памагите
Нас Кинули .
12:05 05.03.2026
15 ООрана държава
12:11 05.03.2026
16 Кочо простия чизмар
12:16 05.03.2026
17 Чичо Али Хаменей
Коментиран от #21
12:28 05.03.2026
18 Реалист
12:29 05.03.2026
19 Дядо Гъдю
До коментар #8 от "От Лондон":Много правилно.
Когато прави акция ПСС или вдигнат медицински хеликоптер за спасяване на пострадали , всевъзможни политици вдигат олелия до небето,че струвало скъпо,а сега айлякчии,без никакъв зор ,ще ги прибираме с цветя и рози.
12:33 05.03.2026
20 Тц тц
12:33 05.03.2026
21 Пропуснал си
До коментар #17 от "Чичо Али Хаменей":,,Иконостасът"...- ДЖИЗЪСЪ...
Коментиран от #24
12:36 05.03.2026
22 ИВАН
12:37 05.03.2026
23 Дубай
12:38 05.03.2026
24 Чичо Али Хаменей
До коментар #21 от "Пропуснал си":Не съм. Споменат е като Иисус от Славия. Прочети пак.
12:40 05.03.2026