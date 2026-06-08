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След 9 години процес Цветан Василев обяви съдията за незаконен

След 9 години процес Цветан Василев обяви съдията за незаконен

8 Юни, 2026 10:24 912 6

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  • фалит

С 5 на 3 гласа Съдийската колегия реши на 2 юни, че Цветан Василев не може да ги сезира

След 9 години процес Цветан Василев обяви съдията за незаконен - 1
Снимка: Архив
СЕГА СЕГА
ФАКТИ огласява журналистически разследвания от различни медии, защото подкрепя свободата на словото.

На деветата година от съдебната фаза на процеса за фалита на КТБ бившият шеф на банката Цветан Василев, който е задочно подсъдим, обяви, че съдебният състав е незаконен. Причината - според защитата на Василев съдията по делото не е командирована по законовите правила.

Делото, което още е доникъде на първа инстанция, беше образувано и тръгна в спецсъда през 2017 г. След закриването му през лятото на 2022 г. делото беше прехвърлено в Софийския градски съд. Законът казва, че съдебният състав, поради принципът на несменяемост, продължава да гледа делото до завършването му, като в случай, че съдията не е назначен в СГС, той се командирова, обяснява адвокатът на Василев Грета Ганева. В случая съдията Виржиния Петрова, която председателства състава, не е назначена в СГС, а в Административен съд София-град, пише "Сега".

От закриването на спецсъда и досега съдия Петрова е командирована със заповеди, издавани от председателя на Върховния административен съд.

Според адвокатката законът не позволява шефът на ВАС да командирова съдии от административните в общите съдилища, какъвто е случаят. И това прави заповедите му нищожни, от което следва, че делото се гледа от незаконен състав.

"Какъв е ефектът, ако срещу вас се води дело от незаконен състав? За правото ще е точно същият, какъвто би бил, ако го гледат съседките от пейките пред блока - никакъв", пише Ганева във Фейсбук.

Тъй като законът предвижда, че Съдийската колегия на ВСС може да установи нарушения на условията и реда при командироване. Затова и казусът е поставен на вниманието на колегията от адвоката.

Ганева твърди още, че справка, поискана от ВСС е показала, че всички наказателни дела от спецсъда, изпратени за довършване от СГС и гледани от командировани административни съдии, командировани от председателя на ВАС. "Това е абсолютно основание за връщане на делото от самото му начало, тъй като постановяване на присъда от незаконен състав се равнява на липса на присъда", казва тя.

Но с 5 на 3 гласа Съдийската колегия реши на 2 юни, че Цветан Василев не може да ги сезира. Това решение предстои да бъде обжалвано пред Върховния административен съд.

Драгомир Кояджиков застъпи тезата, че макар и законът да не казва кой точно има право да сезира ВСС за проблеми в командироването, това могат да правят самият съдия или председателят на съда, от който е командирован съответния съдия.

На мнение, че искането на Цветан Василев трябва да бъде разгледано бяха Атанаска Дишева и Цветинка Пашкунова, разказва "Лекс". Заедно с тях гласува и председателката на Върховния касационен съд Галина Захарова.

"В България ще се върна, ако се гарантира нов обективен процес за КТБ, защото аз нямам намерение да легитимирам мегадело, което е незаконно спрямо мен, защото се гледа незаконно", заяви преди месец в интервю пред БНР Цветан Василев, който сега живее в Сърбия.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    7 0 Отговор
    Щом съдията е жена, значи е предварително командирована с 200.

    10:26 08.06.2026

  • 2 койдазнай

    6 4 Отговор
    Много хубаво крадеше Мустака, много милиарди задигна. Ама в един момент се оказа, че не бил крал за себе си, а за други. И тия други го натириха през девет земи в десета, от където сега мустака риве по загубените милиарди и едвам се утешава с останалите трохи.
    Мъка милионерска!

    Коментиран от #6

    10:32 08.06.2026

  • 3 пеески го обвини как щял да го убива

    4 0 Отговор
    кат алексей и сигурно по най нови версии петроханските будистяги . не е осъден задочно за опити за убийство . и черепа го обвини конкуренцията . и той не е осъден за опити за убийства . остава на ниво клевета само . няма убити . но враговете се дебнат . ще видим .

    10:39 08.06.2026

  • 4 Сиси

    2 2 Отговор
    Ако открадна милиони и аз ще кажа че съдията е незаконен! Да видим дали ще ми мине номерът! Някой хора си мислят, че щом имат пари могат да правят каквото си поискат!

    10:43 08.06.2026

  • 5 бандит методиев борисов-яшаров

    5 1 Отговор
    с красивият феномен го обрахме тоя за милиарди

    10:44 08.06.2026

  • 6 Мъдрец

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "койдазнай":

    Ама всички знаят къде заминаха парите на КТБ. Не всички "лапат карфици".

    11:11 08.06.2026