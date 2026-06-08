След 9 години процес Цветан Василев обяви съдията за незаконен

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На деветата година от съдебната фаза на процеса за фалита на КТБ бившият шеф на банката Цветан Василев, който е задочно подсъдим, обяви, че съдебният състав е незаконен. Причината - според защитата на Василев съдията по делото не е командирована по законовите правила.

Делото, което още е доникъде на първа инстанция, беше образувано и тръгна в спецсъда през 2017 г. След закриването му през лятото на 2022 г. делото беше прехвърлено в Софийския градски съд. Законът казва, че съдебният състав, поради принципът на несменяемост, продължава да гледа делото до завършването му, като в случай, че съдията не е назначен в СГС, той се командирова, обяснява адвокатът на Василев Грета Ганева. В случая съдията Виржиния Петрова, която председателства състава, не е назначена в СГС, а в Административен съд София-град, пише "Сега".

От закриването на спецсъда и досега съдия Петрова е командирована със заповеди, издавани от председателя на Върховния административен съд.

Според адвокатката законът не позволява шефът на ВАС да командирова съдии от административните в общите съдилища, какъвто е случаят. И това прави заповедите му нищожни, от което следва, че делото се гледа от незаконен състав.

"Какъв е ефектът, ако срещу вас се води дело от незаконен състав? За правото ще е точно същият, какъвто би бил, ако го гледат съседките от пейките пред блока - никакъв", пише Ганева във Фейсбук.

Тъй като законът предвижда, че Съдийската колегия на ВСС може да установи нарушения на условията и реда при командироване. Затова и казусът е поставен на вниманието на колегията от адвоката.

Ганева твърди още, че справка, поискана от ВСС е показала, че всички наказателни дела от спецсъда, изпратени за довършване от СГС и гледани от командировани административни съдии, командировани от председателя на ВАС. "Това е абсолютно основание за връщане на делото от самото му начало, тъй като постановяване на присъда от незаконен състав се равнява на липса на присъда", казва тя.

Но с 5 на 3 гласа Съдийската колегия реши на 2 юни, че Цветан Василев не може да ги сезира. Това решение предстои да бъде обжалвано пред Върховния административен съд.

Драгомир Кояджиков застъпи тезата, че макар и законът да не казва кой точно има право да сезира ВСС за проблеми в командироването, това могат да правят самият съдия или председателят на съда, от който е командирован съответния съдия.

На мнение, че искането на Цветан Василев трябва да бъде разгледано бяха Атанаска Дишева и Цветинка Пашкунова, разказва "Лекс". Заедно с тях гласува и председателката на Върховния касационен съд Галина Захарова.

"В България ще се върна, ако се гарантира нов обективен процес за КТБ, защото аз нямам намерение да легитимирам мегадело, което е незаконно спрямо мен, защото се гледа незаконно", заяви преди месец в интервю пред БНР Цветан Василев, който сега живее в Сърбия.