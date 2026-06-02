Конфискуваха новия джип на шефа на полицията във Враца, бил част от сложна схема за измами с лизингови коли

Преди броени дни е конфискуван новият джип „Фолксваген Туарег“ на началника на районното управление на полицията във Враца Милен Иванов, разкри агенция BulNews.

Сагата с личната кола на висшия полицаи започва в края на 2025 година. Тогава Милен Иванов отива в КАТ да регистрира новата си придобивка. При проверката "на канал" експертите установяват разминаване в рамата и отказват да я регистрират.

По закон още тогава е трябвало колата да бъде конфискувана и прибрана под охрана на паркинга на МВР край село Косталево.

Вместо да се спази законът обаче, на новия му скъп джип са поставени транзитни номера, с които е имал право да се движи 30 дни.

По неведоми пътища той напуска границите на България и се отзовава в съседна Румъния. Там местен жител регистрира проблемния джип, след което той отново се връща в КАТ-Враца, но вече като автомобил от Европейския съюз. Колата успешно е регистрирана и Милен Иванов се вози в нея няколко месеца.

Краят на приказката идва преди няколко дни, когато джипът „Фолксваген Туарег“ все пак е конфискуван и закаран при другите крадени коли край Косталево.

Това става заради разследване на неговите колеги, които установяват, че той е внесен от Африка. На този етап няма публична информация от коя държава е докаран в Европа, но се знае че е част от сложна схема с измами с лизингови автомобили.

По неофициална информация, директорът на полицията във Враца Цветко Нинов е разпоредил да се създаде комисия, която напълно да изясни как скъпото возило е пристигнало във Враца и как неговият подчинен е станал част от престъпната схема.