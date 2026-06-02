Конфискуваха новия джип на шефа на полицията във Враца, бил част от сложна схема за измами с лизингови коли

2 Юни, 2026 14:46 3 249 25

  • полиция-
  • шеф-
  • враца-
  • фолксваген туарег-
  • милен иванов

Снимка: БГНЕС
BulNews Информационна агенция
ФАКТИ огласява журналистически разследвания от различни медии, защото подкрепя свободата на словото.

Преди броени дни е конфискуван новият джип „Фолксваген Туарег“ на началника на районното управление на полицията във Враца Милен Иванов, разкри агенция BulNews.

Сагата с личната кола на висшия полицаи започва в края на 2025 година. Тогава Милен Иванов отива в КАТ да регистрира новата си придобивка. При проверката "на канал" експертите установяват разминаване в рамата и отказват да я регистрират.

По закон още тогава е трябвало колата да бъде конфискувана и прибрана под охрана на паркинга на МВР край село Косталево.

Вместо да се спази законът обаче, на новия му скъп джип са поставени транзитни номера, с които е имал право да се движи 30 дни.

По неведоми пътища той напуска границите на България и се отзовава в съседна Румъния. Там местен жител регистрира проблемния джип, след което той отново се връща в КАТ-Враца, но вече като автомобил от Европейския съюз. Колата успешно е регистрирана и Милен Иванов се вози в нея няколко месеца.

Краят на приказката идва преди няколко дни, когато джипът „Фолксваген Туарег“ все пак е конфискуван и закаран при другите крадени коли край Косталево.

Това става заради разследване на неговите колеги, които установяват, че той е внесен от Африка. На този етап няма публична информация от коя държава е докаран в Европа, но се знае че е част от сложна схема с измами с лизингови автомобили.

По неофициална информация, директорът на полицията във Враца Цветко Нинов е разпоредил да се създаде комисия, която напълно да изясни как скъпото возило е пристигнало във Враца и как неговият подчинен е станал част от престъпната схема.


Враца / България
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 тая палиция участва

    36 1 Отговор
    и във фалирането на страната ни. да им се намалят заплатите до приемливо ниво

    14:51 02.06.2026

  • 2 Василеску

    53 1 Отговор
    Какво има да се разследва - шефовете в МВР и още повече - в КАТ, са от най - големите мошеници в държавата.

    14:52 02.06.2026

  • 3 1488

    28 1 Отговор
    а шефа на полицията във Враца не бил част от сложната схема за измами с лизингови коли ??

    14:52 02.06.2026

  • 4 Мдаа

    51 0 Отговор
    Този не трябва ли да е клиент на прокуратурата? Цели два пъти да се пробва, да регистрира краден автомобил, та даже и румънските власти замесил в схемата. Голяма наглост!

    14:54 02.06.2026

  • 5 А той

    25 3 Отговор
    сигурно дори не е предполагал , че джипа е краден ?

    14:54 02.06.2026

  • 6 пенчо

    24 0 Отговор
    Крадена от Америка. От там на контейнер в Африка. След това ги прехвърлят в Европа.

    14:55 02.06.2026

  • 7 Тома

    35 3 Отговор
    Какво се чудите като боко тиквата назначи всички бандити от сик и вис в мвр.

    15:02 02.06.2026

  • 8 Кой как се уреди

    24 1 Отговор
    И аз гледам, че от скоро автопаркът пред нашето районно доста се обнови. А, после държавата имала дългове, че се налага и нови да взима. Познайте каква кола кара шефът на районното? А, после "родната полиция ни пази".

    15:03 02.06.2026

  • 9 Закривай!

    22 2 Отговор
    Продънена територия!

    15:04 02.06.2026

  • 10 Гост

    21 1 Отговор
    Предлагам заплатите на копоите-престъпници да се вдигнт оещ, за да не им се налага да карат крадени коли!

    15:09 02.06.2026

  • 11 Цвете

    16 0 Отговор
    ТАКОВА ЧУДО. ШЕФ НА ПОЛИЦИЯТА? БИ БИЛО ДОБРЕ ДА ГО ОТСТРАНЯТ ОТ ПОСТА, КОЙТО ЗАЕМА.🤦‍♂️🚔🤦‍♂️🚔🤷‍♀️👨‍🎓

    15:14 02.06.2026

  • 12 трябва

    4 1 Отговор
    2но увеличение на заплатите на колегите на Нотариуса и Пепи еврото.
    и да се наемат още 10000 служителя в системата на МВР

    15:19 02.06.2026

  • 14 в240

    14 0 Отговор
    В Китай ги бесят на площада....

    15:27 02.06.2026

  • 15 Сила

    8 0 Отговор
    С тая минимална заплата човека е принуден да върти сложни кокошкарски схеми за да се сдобие с мечтаната талига ....беднотия - немотия ,не го съдете така строго !!!!

    15:43 02.06.2026

  • 16 Никой

    2 0 Отговор
    Схемата : Този нач. РПУ ще го уволнят, след това той съди МВР, печели делото, обещетение за нараненото му его пред комшиите и го връщат на работа . Вие си чакайте справедливост ! Това са секти , прегрупират се и отново в схемата .

    Коментиран от #20

    15:45 02.06.2026

  • 17 така, така

    7 0 Отговор
    полицаи, прокурори, адвокати, политици...иииии синове, най-голямата престъпна групировка!!!

    15:46 02.06.2026

  • 18 Град София

    5 0 Отговор
    Крадоха.. КРАДАТ ..И ще продължават да крадат!

    15:47 02.06.2026

  • 19 Иван

    5 0 Отговор
    Кое е най-голямото ОПГ? Посочете верния отговор
    1. МВР
    2. МВР

    15:47 02.06.2026

  • 20 Калоян

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Никой":

    Да ама го връщат на работа където има място. Като той е от София и го назначат в Русе или още по далеч става филма

    15:51 02.06.2026

  • 21 Бай Лисан

    1 0 Отговор
    Според статията, началник на РПУ е висш полицейски служител.
    Пита се в задачата, началника на пощенския клон в Сусурлево дали е висш мениджър в далекосъобщенията?

    15:58 02.06.2026

  • 22 Васил

    0 0 Отговор
    Нали и КАТ са в тази схема.

    16:01 02.06.2026

  • 23 Чшшшш

    0 0 Отговор
    Алоууу, Величие! Вижте какви работи ви стават в града, а вие само по сметищата обикаляте

    16:03 02.06.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.