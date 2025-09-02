НАП запорира дружества на Ивелин Михайлов за над 2 милиона лева

Скандалният комплекс "Исторически парк" на лидера на "Величие" Ивелин Михайлов продължава да натрупва финансови проблеми. Само за последната година дружествата, свързани с депутата, са получили запори от НАП за над 2,1 милиона лева, показва разследване на вестник "Капитал".
На 26 март тази година Михайлов прехвърля дружеството си "Задружно" ЕООД на Йорданка Савова, която носи името на неговата майка. Това се случва непосредствено преди фирмата да получи възбрана от НАП, съобщи NOVA.
Паралелно с това между март 2024 година и юли 2025 година НАП наложи общо 323 възбрани върху 137 имота, собственост на съпругата на Михайлов - Вася Михайлова. Двамата са във фиктивен развод от 2015 година, но по документи все още са свързани.
Разследването на "Капитал" разкрива, че част от финансирането на парка се осигурява чрез схема с потребителски кредити. Граждани теглят множество заеми в рамките на две седмици - преди информацията да бъде отразена в Централния кредитен регистър, и предават средствата на ръководството на парка с обещание, че то ще обслужва вноските.
Резултатът са кредити за стотици хиляди левове, които вече са обявени за изискуеми. Сред хората, участвали в схемата, е и Албена Пекова - официален председател на партия "Величие". По данни от имотната ѝ декларация тя няма собствено имущество, но има шест потребителски кредита на стойност над 160 хиляди лева.
Самият Ивелин Михайлов в декларацията си от 25 май 2025 година посочва, че притежава 12 имота, мотоциклет, банкови влогове за 70 хиляди лева, дялове в шест дружества и три кредита. В същото време вложители в "Исторически парк" твърдят, че не могат да получат обратно парите си.
"На хората предложихме активи срещу вложените средства. Те обаче искат пари, а такива в момента не можем да осигурим," обяснява Михайлов във видеоклип, качен в социалните мрежи.
През 2023 година временна парламентарна комисия заключи, че паркът функционира като финансова пирамида. ДАНС и НАП започнаха разследвания, а доклад на агенцията, предоставен на депутатите, съдържа данни за връзки между Михайлов и руски служби.
Докладът беше изпратен към прокуратурата, заедно със засекретена част с информация от ДАНС. Междувременно парламентът беше разпуснат, а "Величие" влезе в настоящото Народно събрание след решение на Конституционния съд.
Докато проверките срещу него продължават, а комплексът запустява, бъдещето на проекта остава неясно - както за инвеститорите, така и за хората, вложили лични средства в него.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гербер
Коментиран от #5
11:40 02.09.2025
2 СЛАМЕНИЯ ЧОВЕК
Коментиран от #6, #17
11:42 02.09.2025
3 Промяна
11:42 02.09.2025
4 Соня
Създадени са за да разрушат държавата...
Коментиран от #8
11:43 02.09.2025
5 честен ционист
До коментар #1 от "Гербер":НАП или сектата, не че и НАП не е секта де..
11:43 02.09.2025
6 Промяна
До коментар #2 от "СЛАМЕНИЯ ЧОВЕК":ПОЛИТИЧЕСКОТО КС РАДЕВИТЕ НАЗНАЧЕНИ И ПРОКОПИЕВИТЕ ГО НАЗНАЧИХА ДА РУШИ ПАРЛАМЕНТА ИЗХВЪРЛИХА ЗАКОННО ИЗБРАНИ ДЕПУТАТИ БЮЛЕТИНИ СКРИХА И ГО НАЗНАЧИХА ТОЗИ ИЗМАМНИК И ВСИЧКО ТОВА БЕЗНАКАЗАНО
11:44 02.09.2025
7 дедо
Коментиран от #28
11:45 02.09.2025
8 честен ционист
До коментар #4 от "Соня":Този е гастърбайтствал в САЩ, а не в Русия. Навярно не може да върже и изречение на руски език. Как реши, че е проруски? Та той би издигнал Том Круз за президент, ако можеше.
11:45 02.09.2025
9 киселяка
Коментиран от #18
11:46 02.09.2025
10 Величие
11:46 02.09.2025
11 Град Симитли
.... Разбира се, как иначе!?
... Истинското му име не е Ивелин, а Йосеб - - на прадедо си! :))
11:48 02.09.2025
12 Трол
11:49 02.09.2025
13 доста пари
11:49 02.09.2025
14 АНТИ-КОМУНИ$Т
11:51 02.09.2025
15 тиквун свиневски
11:52 02.09.2025
16 Пирамида
11:54 02.09.2025
17 Василий
До коментар #2 от "СЛАМЕНИЯ ЧОВЕК":Доверилите се са алчни хора.Вложили са пари срещу едното голо обещание.Това са наивни хора мислещи,че за година-две ще станат милионери.Не са чели дори притчата за ябълката на Рокфелер.Първия факт да не се доверя на това момче е вида и акцента му.Когато го облякоха в костюм и вратовръзка стоеше като рицар в броня взета на заем.Прилича ми на пирамидите във Варна от недалечното минало.Алчността е в основата да ги има такива комбинатори.
11:58 02.09.2025
18 Веселяка
До коментар #9 от "киселяка":А натовците ни не се ли оправиха ? Баце , Пеевски , Киро и Асен ? Де Б илите ?
11:59 02.09.2025
19 Дългият
12:03 02.09.2025
20 Да бе , да ! 😜
12:04 02.09.2025
21 Катя
12:04 02.09.2025
22 Путин
12:13 02.09.2025
23 Селчо
12:15 02.09.2025
24 Важното е
12:21 02.09.2025
25 Анджо
Коментиран от #27
12:21 02.09.2025
26 дон Корлеоне
12:25 02.09.2025
27 Ива
До коментар #25 от "Анджо":А от Борисов става ли !?!
Коментиран от #29
12:25 02.09.2025
28 Що си не гледаш дедовия?
До коментар #7 от "дедо":Имаш договор, спазваш го и точка.
12:27 02.09.2025
29 Анджо
До коментар #27 от "Ива":Щом НАП не му запорира активите значи е по-умен от Ивилин.
12:29 02.09.2025