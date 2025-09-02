Новини
Разследвания »
НАП запорира дружества на Ивелин Михайлов за над 2 милиона лева

НАП запорира дружества на Ивелин Михайлов за над 2 милиона лева

2 Септември, 2025 11:43 1 072 29

  • ивелин михайлов-
  • величие-
  • исторически парк-
  • нап-
  • запор

Самият Ивелин Михайлов в декларацията си от 25 май 2025 година посочва, че притежава 12 имота, мотоциклет, банкови влогове за 70 хиляди лева, дялове в шест дружества и три кредита

НАП запорира дружества на Ивелин Михайлов за над 2 милиона лева - 1
Снимка: бТВ
Капитал Капитал
ФАКТИ огласява журналистически разследвания от различни медии, защото подкрепя свободата на словото.

Скандалният комплекс "Исторически парк" на лидера на "Величие" Ивелин Михайлов продължава да натрупва финансови проблеми. Само за последната година дружествата, свързани с депутата, са получили запори от НАП за над 2,1 милиона лева, показва разследване на вестник "Капитал".

На 26 март тази година Михайлов прехвърля дружеството си "Задружно" ЕООД на Йорданка Савова, която носи името на неговата майка. Това се случва непосредствено преди фирмата да получи възбрана от НАП, съобщи NOVA.

Паралелно с това между март 2024 година и юли 2025 година НАП наложи общо 323 възбрани върху 137 имота, собственост на съпругата на Михайлов - Вася Михайлова. Двамата са във фиктивен развод от 2015 година, но по документи все още са свързани.

Разследването на "Капитал" разкрива, че част от финансирането на парка се осигурява чрез схема с потребителски кредити. Граждани теглят множество заеми в рамките на две седмици - преди информацията да бъде отразена в Централния кредитен регистър, и предават средствата на ръководството на парка с обещание, че то ще обслужва вноските.

Резултатът са кредити за стотици хиляди левове, които вече са обявени за изискуеми. Сред хората, участвали в схемата, е и Албена Пекова - официален председател на партия "Величие". По данни от имотната ѝ декларация тя няма собствено имущество, но има шест потребителски кредита на стойност над 160 хиляди лева.

Самият Ивелин Михайлов в декларацията си от 25 май 2025 година посочва, че притежава 12 имота, мотоциклет, банкови влогове за 70 хиляди лева, дялове в шест дружества и три кредита. В същото време вложители в "Исторически парк" твърдят, че не могат да получат обратно парите си.

"На хората предложихме активи срещу вложените средства. Те обаче искат пари, а такива в момента не можем да осигурим," обяснява Михайлов във видеоклип, качен в социалните мрежи.

През 2023 година временна парламентарна комисия заключи, че паркът функционира като финансова пирамида. ДАНС и НАП започнаха разследвания, а доклад на агенцията, предоставен на депутатите, съдържа данни за връзки между Михайлов и руски служби.

Докладът беше изпратен към прокуратурата, заедно със засекретена част с информация от ДАНС. Междувременно парламентът беше разпуснат, а "Величие" влезе в настоящото Народно събрание след решение на Конституционния съд.

Докато проверките срещу него продължават, а комплексът запустява, бъдещето на проекта остава неясно - както за инвеститорите, така и за хората, вложили лични средства в него.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гербер

    20 9 Отговор
    Това е една престъпна организация!

    Коментиран от #5

    11:40 02.09.2025

  • 2 СЛАМЕНИЯ ЧОВЕК

    18 7 Отговор
    Отече в реката жалко за наивниците които му се довериха.

    Коментиран от #6, #17

    11:42 02.09.2025

  • 3 Промяна

    11 6 Отговор
    ХАХАХАХА ПОЛИТИЧЕСКОТО КС ГО НАЗНАЧИ ТОЗИ МОШЕНИК ДА РУШИ БЪЛГАРИЯ ЛЕЛЕЛЕЛЕЛЕ КАК СЕ НАРИЧА ТОВА БЕЗОБРАЗИЕ

    11:42 02.09.2025

  • 4 Соня

    14 17 Отговор
    “Величие“ и останалите проруски матрьошки нямат място в България.
    Създадени са за да разрушат държавата...

    Коментиран от #8

    11:43 02.09.2025

  • 5 честен ционист

    7 3 Отговор

    До коментар #1 от "Гербер":

    НАП или сектата, не че и НАП не е секта де..

    11:43 02.09.2025

  • 6 Промяна

    9 6 Отговор

    До коментар #2 от "СЛАМЕНИЯ ЧОВЕК":

    ПОЛИТИЧЕСКОТО КС РАДЕВИТЕ НАЗНАЧЕНИ И ПРОКОПИЕВИТЕ ГО НАЗНАЧИХА ДА РУШИ ПАРЛАМЕНТА ИЗХВЪРЛИХА ЗАКОННО ИЗБРАНИ ДЕПУТАТИ БЮЛЕТИНИ СКРИХА И ГО НАЗНАЧИХА ТОЗИ ИЗМАМНИК И ВСИЧКО ТОВА БЕЗНАКАЗАНО

    11:44 02.09.2025

  • 7 дедо

    5 3 Отговор
    Това е капитализъм, господа-другари. Той върви ръка за ръка с демокрацията и пазарната икономика. Не може да вложиш пари, за да спечелиш, а после да кажеш, върни ми парите, ти си бил пирамида.

    Коментиран от #28

    11:45 02.09.2025

  • 8 честен ционист

    7 4 Отговор

    До коментар #4 от "Соня":

    Този е гастърбайтствал в САЩ, а не в Русия. Навярно не може да върже и изречение на руски език. Как реши, че е проруски? Та той би издигнал Том Круз за президент, ако можеше.

    11:45 02.09.2025

  • 9 киселяка

    6 4 Отговор
    Защо така бе това сериозно момче му правят номера.Крайно време е всички избиратели да разберат че всички които дойдоха да ни оправят се оправиха.Справка ИТН Величие Възраждане и Руди гела

    Коментиран от #18

    11:46 02.09.2025

  • 10 Величие

    7 14 Отговор
    Долу лапите от Ивелин, фашистииииии

    11:46 02.09.2025

  • 11 Град Симитли

    2 1 Отговор
    ".... ДАНС и НАП започнаха разследвания, а доклад на агенцията, предоставен на депутатите, съдържа данни за връзки между Михайлов и руски служби...."
    .... Разбира се, как иначе!?
    ... Истинското му име не е Ивелин, а Йосеб - - на прадедо си! :))

    11:48 02.09.2025

  • 12 Трол

    9 0 Отговор
    НАП обсадиха замъка на този велик рицар-благородник.

    11:49 02.09.2025

  • 13 доста пари

    2 0 Отговор
    за какво са му . може да се кандидатира за президент . като трактора . тогава като тръмпи ще дръпне напред . инвестициите според финансистите е редно да са в инвестиционно злато . помаците не са виждали . дали нещо е нарушил . божанеца го няма да лобира . пепи еврото избяга . не го съдят .

    11:49 02.09.2025

  • 14 АНТИ-КОМУНИ$Т

    5 3 Отговор
    НАП- НА П€€в$ки!

    11:51 02.09.2025

  • 15 тиквун свиневски

    8 2 Отговор
    аз и момчето ще се окажеме най бедни

    11:52 02.09.2025

  • 16 Пирамида

    6 5 Отговор
    Този корумпиран руски агент със странно и подозрително мекото гласче колко ли хора са излъгали да инвестират пари в сектата му. Поредния бизнес шарлатанин, редом до герб БСП ДПС, итн възраждане и други ОПГ-та. Няма ли в тази държава свестни хора, които почтено да са си изкарали парите. Имотни измамници с хотели.

    11:54 02.09.2025

  • 17 Василий

    7 1 Отговор

    До коментар #2 от "СЛАМЕНИЯ ЧОВЕК":

    Доверилите се са алчни хора.Вложили са пари срещу едното голо обещание.Това са наивни хора мислещи,че за година-две ще станат милионери.Не са чели дори притчата за ябълката на Рокфелер.Първия факт да не се доверя на това момче е вида и акцента му.Когато го облякоха в костюм и вратовръзка стоеше като рицар в броня взета на заем.Прилича ми на пирамидите във Варна от недалечното минало.Алчността е в основата да ги има такива комбинатори.

    11:58 02.09.2025

  • 18 Веселяка

    5 3 Отговор

    До коментар #9 от "киселяка":

    А натовците ни не се ли оправиха ? Баце , Пеевски , Киро и Асен ? Де Б илите ?

    11:59 02.09.2025

  • 19 Дългият

    8 3 Отговор
    Този е за затвора,не за НС...

    12:03 02.09.2025

  • 20 Да бе , да ! 😜

    0 3 Отговор
    И да не е било пирамида , след този натиск от страна на политици-конкуренти , и техните съд и прокуратура , проекта залезе . Вложителите изгарят .

    12:04 02.09.2025

  • 21 Катя

    5 0 Отговор
    О...ВЕЛИКИ ФАРАОНЕ..

    12:04 02.09.2025

  • 22 Путин

    0 0 Отговор
    Вся власть СОВЕТОМ господапидали

    12:13 02.09.2025

  • 23 Селчо

    1 0 Отговор
    лимонка !

    12:15 02.09.2025

  • 24 Важното е

    1 0 Отговор
    Че Баце и Шиши са чисти и нямат проблеми с НАП, както и с никоя друга държавна структура!

    12:21 02.09.2025

  • 25 Анджо

    2 0 Отговор
    Сега някой да обясни как и защо гласуват за такива . Няколко пъти писах ,че от тоя нищо не става. Когато в България е много шумна рекламата това значи има нещо не е така. Тоя мислеше като влезне в парламента някой ще му позволи да кара кон и ще влезне от магарето.

    Коментиран от #27

    12:21 02.09.2025

  • 26 дон Корлеоне

    1 0 Отговор
    Ако работех в България никога нямаше да ме вкарат в затвора. Щях да основа популистка партия и да получа имунитет. Това там всеки циганин може да го направи.

    12:25 02.09.2025

  • 27 Ива

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Анджо":

    А от Борисов става ли !?!

    Коментиран от #29

    12:25 02.09.2025

  • 28 Що си не гледаш дедовия?

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "дедо":

    Имаш договор, спазваш го и точка.

    12:27 02.09.2025

  • 29 Анджо

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Ива":

    Щом НАП не му запорира активите значи е по-умен от Ивилин.

    12:29 02.09.2025