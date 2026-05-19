Новини
Спорт »
Световен футбол »
Анчелоти: Неймар ще бъде важен играч за нас на Мондиал 2026

Анчелоти: Неймар ще бъде важен играч за нас на Мондиал 2026

19 Май, 2026 12:58 508 0

  • бразилия-
  • карло анчелоти-
  • неймар-
  • футбол-
  • мондиал 2026-
  • световно първенство

34-годишният нападател на Сантос попадна в разширения състав на бразилския отбор за предстоящия Мондиал

Анчелоти: Неймар ще бъде важен играч за нас на Мондиал 2026 - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Селекционерът на националния отбор на Бразилия Карло Анчелоти коментира включването на Неймар в състава за Световното първенство през 2026 година.

34-годишният нападател на Сантос попадна в разширения състав на бразилския отбор за предстоящия Мондиал. Неймар не е играл за националния отбор от 2023 година заради серия от контузии, които го измъчваха.

„Неймар ще бъде важен играч за нас на Световното първенство. Ние анализирахме ситуацията на Неймар през цялата година. Разбрахме, че през този последен период той демонстрира стабилност и беше в добра физическа форма", сподели Анчелоти на специална пресконференция.

Връщането на Неймар в "Селесао" е една от най-коментираните теми, предвид неговата дълга пауза от международния футбол. Очакванията към опитния нападател са високи, като се надява да допринесе със своите качества за представянето на Бразилия на най-големия футболен форум.


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове