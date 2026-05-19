Анчелоти: Неймар ще бъде важен играч за нас на Мондиал 2026

Селекционерът на националния отбор на Бразилия Карло Анчелоти коментира включването на Неймар в състава за Световното първенство през 2026 година.

34-годишният нападател на Сантос попадна в разширения състав на бразилския отбор за предстоящия Мондиал. Неймар не е играл за националния отбор от 2023 година заради серия от контузии, които го измъчваха.

„Неймар ще бъде важен играч за нас на Световното първенство. Ние анализирахме ситуацията на Неймар през цялата година. Разбрахме, че през този последен период той демонстрира стабилност и беше в добра физическа форма", сподели Анчелоти на специална пресконференция.

Връщането на Неймар в "Селесао" е една от най-коментираните теми, предвид неговата дълга пауза от международния футбол. Очакванията към опитния нападател са високи, като се надява да допринесе със своите качества за представянето на Бразилия на най-големия футболен форум.