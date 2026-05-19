Пламен Димитров: Положението с бюджета не изглежда толкова катастрофално

19 Май, 2026 13:11 1 454 27

По отношение на идеята за 10% съкращение на разходите Димитров каза, че дяволът е в детайлите. Ако предложението е за хоризонтално съкращение на всички, сме против

По нашите анализи положението с бюджета не изглежда толкова катастрофално, както беше представено. Това каза пред журналисти президентът на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) Пламен Димитров по повод оповестените вчера от вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев данни и мерки в бюджетната процедура за 2026 г.

По думите му трябва да се получи повече яснота на какво стъпва представеният от правителството анализ.

По отношение на идеята за 10% съкращение на разходите Димитров каза, че дяволът е в детайлите. Ако предложението е за хоризонтално съкращение на всички, сме против, коментира той.

И подчерта, че в някои сфери доходите са близки до минималните и за съкращение на разходите не може да се мисли. Според него има логика да се обсъжда в някои сектори, които, по думите му, са получили повече увеличение на заплатите, като например сектор „сигурност“.

Президентът на КНСБ отново подчерта, че има сектори, които са недофинансирани, като даде пример с публичния транспорт.

Това, че липсват петте процента в политиката по доходите, също е проблем, заяви още Димитров. Той каза, че от КНСБ подкрепят ръст на максималния осигурителен доход.

Според Димитров трябва да има мерки в подкрепа на най-бедните, например субсидия в размер на стойността на малката потребителска кошница за хората с доходи до прага на бедност.

Димитров каза също, че КСНБ ще поиска темата за представените от Гълъб Донев мерки да бъде обсъдена на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) днес следобед, на което предстои социалните партньори да обсъдят два законопроекта, свързани с високите цени на стоки и услуги.

Пламен Димитров откри по-рано днес форума "Макроикономически предизвикателства, фискална политика, секторни трансформации и социална устойчивост в България". Събитието е организирано от синдиката.

Няма драма с дефицита, коментира по време на форума синдикалистът. Проблемите с дефицита не могат да бъдат обяснявани с разходите за заплати и пенсии, добави Димитров, информира БТА.

Според Димитров не е вярно, че заплатите в обществения сектор изпреварват тези в частния. Ако това е вярно за сектор „сигурност“, то не е за целия обществен, посочи той. Синдикатите нямат отношение към заплатите в сектор „сигурност“, коментира Димитров, посочвайки, че това е политическо решение, гласувано в парламента.

По отношение на Брутния вътрешен продукт (БВП), данните на КНСБ сочат, че за периода 2021 – 2025 г. постоянен е делът на потреблението. Частта на брутното образуване на основен капитал и на износа в БВП трябва да бъде повишена, ако искаме да имаме устойчивост, каза още Пламен Димитров.


  • 1 Факти ето истинска новина

    5 4 Отговор
    Жилищна сграда се срути в центъра на германския град Гьорлиц, ранявайки 54 души, съобщава MDR .

    „Полицията все още издирва трима души, с които все още не е осъществен контакт“, съобщиха от полицията.

    Издирват се двама румънски туристи и мъж с немско и българско гражданство, който е бил в града по работа.

    Коментиран от #19

    13:12 19.05.2026

  • 2 Само гледа авантата.

    22 3 Отговор
    Къде да се закачи на хранилка.

    13:13 19.05.2026

  • 3 Радев, връща комунизма за съжаление на

    11 19 Отговор
    българския народ и България, нови милиардни заеми, репресии, вдигане на данъци, май ще се излиза на протести скоро

    Коментиран от #6, #12

    13:13 19.05.2026

  • 4 Дориана

    28 2 Отговор
    Пламен Димитров е патерица на Борисов и Пеевски за това всичките му действия и коментари са в посока на тяхната защита. Този човек трябва да бъде сменен.

    13:14 19.05.2026

  • 5 Въй

    16 1 Отговор
    Абсолютно си е катастрофално! Не изглежда - друг път!

    13:15 19.05.2026

  • 6 Заемите са за путлер и русия

    8 13 Отговор

    До коментар #3 от "Радев, връща комунизма за съжаление на":

    че трябва да се връщат парите от скъпата му предизборна кампания, а и войната с Украйна не им върви

    13:15 19.05.2026

  • 7 Последния Софиянец

    18 2 Отговор
    Заеми има за всички.В Еврозоната така живеят.Докато гръмне балона.

    13:16 19.05.2026

  • 8 Каб

    4 12 Отговор
    Сектор сигурност, удобната дъвка всеки път

    13:18 19.05.2026

  • 9 Ти винаги

    13 0 Отговор
    си с тези , които са на власт и съмнителните бизнесмени !

    13:19 19.05.2026

  • 10 ДрайвингПлежър

    10 2 Отговор
    Не бе - драма няма... то и пари няма!
    Вече 4та- 5та година производството и износа спадат ама кво да му мислим - ще печатаме пари и ще ги раздаваме да ги изнасят чуждите фирми навън...

    13:30 19.05.2026

  • 11 пропазарно нАРОДА РЕШАВА

    4 2 Отговор
    Може да има сайт и приложение, за потребителите. Потребителите да гласуват с СМС - SMS, за най добър производител с качество и цена, за най-добър търговец с качество и цена. И всяка седмица всички пари от есемес да отиват за награда на един търговец и един производител. Който има информация за цените преди търговец на дребно да ги публикува. Държавата да дава субсидия на търговец и на производител който се съобразява с надценка до 10%. КОЙ ПСИХО ПАЗАРНИК - ЩЕ КВИЧИ СРЕЩУ ТОВА?

    13:36 19.05.2026

  • 12 оня с коня

    6 2 Отговор

    До коментар #3 от "Радев, връща комунизма за съжаление на":

    тии дори ник нямаш какви протести ще правиш?

    я си кажи егн-то и къде живееш да ти дойдем нагости

    Коментиран от #23

    13:39 19.05.2026

  • 13 Доктор

    4 2 Отговор
    Ще останете много разочаровани, но това е ниско диференциран военен.

    13:39 19.05.2026

  • 14 КОГАТО

    18 1 Отговор
    СЕ СЪКРАТЯТ И СИНДИКАТИТЕ,
    ХАЗНАТА ЩЕ СЕ НАПЪЛНИ.

    Коментиран от #26

    13:40 19.05.2026

  • 15 Нали

    8 1 Отговор
    нямаше да дигат данъците? За сметка на това вдигат максималния осигурителен доход, което си е по-висок данък, за да храним малцинствата. А за КНСБ като структура са си едни държавни рекетьори - ако не им минат исканията и веднага стачки и т.н.

    13:51 19.05.2026

  • 16 Анонимен

    5 0 Отговор
    Добре че дойдоха други да управляват ти се изказва но преди беше послушко

    13:57 19.05.2026

  • 17 АГАТ а Кристи

    6 0 Отговор
    Не е нужно да имаш акъла на този комунистически "капацитет", за да ти светне, че яко е застанал на хранилката, а гушата му се пълни като на пеликан

    13:57 19.05.2026

  • 18 Пачи ги разбира тия работи...

    2 0 Отговор
    Да вземе да ги разясни на финмина...

    14:03 19.05.2026

  • 19 Собственика на "Факти"

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Факти ето истинска новина":

    Вече си назначен за главен редактор, след като пръв съобщи за водещата световна новина, изпреварвайки дори CNN.
    Назначих ти и секретарка, която да се грижи за потребностите ти !

    14:03 19.05.2026

  • 20 ССС

    2 0 Отговор
    Вие синдикалистите, колко сте удобни, когато трябва.

    14:04 19.05.2026

  • 21 Град Козлодуй

    5 0 Отговор
    Скрий се бе гербав хрантутник.Преди месец ревеше,че бюджета е зле.Сега не е чак толкова зле.Вие сте хрантутници дето нищо не вършите.Само пари крадете.

    14:04 19.05.2026

  • 22 Тачо

    5 0 Отговор
    Фурнаджийска лопата.От теб нищо не става.

    14:05 19.05.2026

  • 23 Последния Софиянец

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "оня с коня":

    Абе ти ди вчера защитаваше Тиквата като Матросов на амбразурата-днес гледам май си влязъл в час или още те е яд,че кон ти умря заедно с Тиквата на изборите и сега си само-оня без коня.И ти си като тоя на снимката.

    14:09 19.05.2026

  • 24 Горски

    4 0 Отговор
    Всяка година увеличението на МОД ми яде мижавото вдигане на заплатата с по 2-4% на година. Точно колкото да покрие увеличаването на осигуровките за моя сметка. От 5 години реално увеличение не сме виждали тия със заплати около 3500-3800лв(нето). Работя, за да издържам крадливата администрация. Редно е депутатската заплата да е колкото две минимални заплати на робите, все пак роба живеее само със една , значи на депутата ще му са достатъчни две за по охолен живот

    14:12 19.05.2026

  • 25 Троянец

    4 0 Отговор
    Тоя от колко години е "шеф" на КНС еб ето?!Тоя е с всяка власт.Удобен е на всички власимащи щото е на вечна хранилка.До вчера лаеше това,което му наредеше Бойко......днес обърна лопатата.Синдикати в БГ никога не е имало.Има удобни на властта лапачи.

    14:17 19.05.2026

  • 26 Хазната ще се напълни когато вместо

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "КОГАТО":

    пари започнат да раздават тояги!

    14:54 19.05.2026

  • 27 Чепо дъ инфлуенсър

    0 0 Отговор
    Това звучи като покана за бонуси колеги , другари и другарки!

    15:34 19.05.2026

