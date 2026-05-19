Пламен Димитров: Положението с бюджета не изглежда толкова катастрофално

По нашите анализи положението с бюджета не изглежда толкова катастрофално, както беше представено. Това каза пред журналисти президентът на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) Пламен Димитров по повод оповестените вчера от вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев данни и мерки в бюджетната процедура за 2026 г.
По думите му трябва да се получи повече яснота на какво стъпва представеният от правителството анализ.
По отношение на идеята за 10% съкращение на разходите Димитров каза, че дяволът е в детайлите. Ако предложението е за хоризонтално съкращение на всички, сме против, коментира той.
И подчерта, че в някои сфери доходите са близки до минималните и за съкращение на разходите не може да се мисли. Според него има логика да се обсъжда в някои сектори, които, по думите му, са получили повече увеличение на заплатите, като например сектор „сигурност“.
Президентът на КНСБ отново подчерта, че има сектори, които са недофинансирани, като даде пример с публичния транспорт.
Това, че липсват петте процента в политиката по доходите, също е проблем, заяви още Димитров. Той каза, че от КНСБ подкрепят ръст на максималния осигурителен доход.
Според Димитров трябва да има мерки в подкрепа на най-бедните, например субсидия в размер на стойността на малката потребителска кошница за хората с доходи до прага на бедност.
Димитров каза също, че КСНБ ще поиска темата за представените от Гълъб Донев мерки да бъде обсъдена на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) днес следобед, на което предстои социалните партньори да обсъдят два законопроекта, свързани с високите цени на стоки и услуги.
Пламен Димитров откри по-рано днес форума "Макроикономически предизвикателства, фискална политика, секторни трансформации и социална устойчивост в България". Събитието е организирано от синдиката.
Няма драма с дефицита, коментира по време на форума синдикалистът. Проблемите с дефицита не могат да бъдат обяснявани с разходите за заплати и пенсии, добави Димитров, информира БТА.
Според Димитров не е вярно, че заплатите в обществения сектор изпреварват тези в частния. Ако това е вярно за сектор „сигурност“, то не е за целия обществен, посочи той. Синдикатите нямат отношение към заплатите в сектор „сигурност“, коментира Димитров, посочвайки, че това е политическо решение, гласувано в парламента.
По отношение на Брутния вътрешен продукт (БВП), данните на КНСБ сочат, че за периода 2021 – 2025 г. постоянен е делът на потреблението. Частта на брутното образуване на основен капитал и на износа в БВП трябва да бъде повишена, ако искаме да имаме устойчивост, каза още Пламен Димитров.
Факти ето истинска новина
Вече 4та- 5та година производството и износа спадат ама кво да му мислим - ще печатаме пари и ще ги раздаваме да ги изнасят чуждите фирми навън...
