Рая Пеева спря коментарите си заради смазващия хейт

Рая Пеева и майка ѝ Красимира Демирова предизвикаха сериозен отзвук в кулинарното шоу „Hell's Kitchen“, където участието им продължава да бъде коментирано активно в социалните мрежи, въпреки финала му.

По време на участието си в предаването майка и дъщеря влизаха в остри конфликти с останалите и си позволиха обиди и остри коментари, най-острите от които бяха отправени към актрисата Диана Димитрова, с която се очаква да стигнат и до съд.

Видеата и снимките от предаването в социалните мрежи бяха заринати с негативни реакции спрямо Рая Пеева и майка ѝ - хиляди коментари осъждащи поведението им.

На фона на това бременната актриса дори предприе мерки в личния си профил и ограничи коментарите под публикациите си, които също бяха заринати от сериозен хейт.

Въпреки критиките актрисата е заявявала, че не се влияе лесно от негативни коментари, макар че активността под публикациите ѝ показва, че темата остава чувствителна.