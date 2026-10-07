ИПБ поиска договорите за мантинелите на „Хемус“

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Институтът за пътна безопасност поиска публично да бъдат представени договорите и всички документи за новопоставените мантинели на автомагистрала „Хемус“. Става дума за съоръжението при 36-ия километър, в района на виадукта „Коренишки дол“, където според ИПБ са били установени проблеми при монтажа.

Организацията настоява да бъдат показани договорът за възлагане, единичните цени, проектите, инструкциите за монтаж, сертификатите и документите за проведени краш тестове. „Къде е договорът? Къде са проектите и документите, въз основа на които е извършен монтажът?“, пита ИПБ.

Според института мантинелата е монтирана на 22 септември, а при проверка на 29 септември са установени липсващи болтове, лоши заварки и метални елементи, стърчащи към движението. Председателят на ИПБ Богдан Милчев заяви, че организацията е поискала от „Автомагистрали“ инструкция за монтаж и проект, но не ги е получила. Тези твърдения са позиция на ИПБ и не са установени с влязъл в сила акт на компетентен орган.

Какво отговориха МРРБ и „Автомагистрали“

Министерството на регионалното развитие и благоустройството и държавното дружество „Автомагистрали“ отхвърлиха твърдението за липсващи болтове. Според директора на дирекция „Експлоатация и поддържане“ в дружеството Даниел Джоргов част от болтовете може да не са били затегнати, тъй като монтажът се е извършвал поетапно.

„Липсващи болтове няма, може да има някой недобре затегнат болт, защото това е в процес на работа“, заяви Даниел Джоргов.

МРРБ посочи, че участъкът е бил аварийно обезопасен след катастрофа с тежкотоварен автомобил, а в момента се подменя цялата ограничителна система на виадукта. От ведомството заявиха, че съоръжението е временна едностранна тривълнова система H4b W3, разполага с необходимата документация по европейския стандарт EN 1317 и е сертифицирано за удар от 38-тонен автомобил.

Договорът и по-широкият спор

АПИ е сключила договор с „Автомагистрали“ на 29 септември 2026 г. за възстановяване на компрометирани ограничителни системи по пътната мрежа. Държавното дружество заяви, че разполага с необходимите материали, техника и документи за изпълнението.

До възлагането на дейностите на „Автомагистрали“ се стигна, след като старите договори за мантинели изтекоха през 2025 г., а обществената поръчка за близо 500 млн. евро беше прекратена през юни 2026 г. Планът е дейностите по ограничителните системи да бъдат включени в бъдещите договори за текущ ремонт и поддържане.

ИПБ е сезирало прокуратурата и МВР, като настоява за проверка на монтажа и на документацията. Към момента публично са представени взаимно противоречиви твърдения на организацията и държавните структури, а окончателна оценка за законосъобразността на възлагането и качеството на работата може да бъде дадена след проверка от компетентните органи.

Източници: focus-news.net, economic.bg, bgonair.bg