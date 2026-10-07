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ИПБ поиска договорите за мантинелите на „Хемус“
  Тема: Войната на пътя

ИПБ поиска договорите за мантинелите на „Хемус“

7 Октомври, 2026 11:11 520 3

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  • автомагистрала хемус-
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  • автомагистрали-
  • апи

Институтът настоява да бъдат публикувани проектите, сертификатите и краш тестовете. МРРБ и „Автомагистрали“ твърдят, че съоръжението е сертифицирано

ИПБ поиска договорите за мантинелите на „Хемус“ - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg
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Институтът за пътна безопасност поиска публично да бъдат представени договорите и всички документи за новопоставените мантинели на автомагистрала „Хемус“. Става дума за съоръжението при 36-ия километър, в района на виадукта „Коренишки дол“, където според ИПБ са били установени проблеми при монтажа.

Организацията настоява да бъдат показани договорът за възлагане, единичните цени, проектите, инструкциите за монтаж, сертификатите и документите за проведени краш тестове. „Къде е договорът? Къде са проектите и документите, въз основа на които е извършен монтажът?“, пита ИПБ.

Според института мантинелата е монтирана на 22 септември, а при проверка на 29 септември са установени липсващи болтове, лоши заварки и метални елементи, стърчащи към движението. Председателят на ИПБ Богдан Милчев заяви, че организацията е поискала от „Автомагистрали“ инструкция за монтаж и проект, но не ги е получила. Тези твърдения са позиция на ИПБ и не са установени с влязъл в сила акт на компетентен орган.

Какво отговориха МРРБ и „Автомагистрали“

Министерството на регионалното развитие и благоустройството и държавното дружество „Автомагистрали“ отхвърлиха твърдението за липсващи болтове. Според директора на дирекция „Експлоатация и поддържане“ в дружеството Даниел Джоргов част от болтовете може да не са били затегнати, тъй като монтажът се е извършвал поетапно.

„Липсващи болтове няма, може да има някой недобре затегнат болт, защото това е в процес на работа“, заяви Даниел Джоргов.

МРРБ посочи, че участъкът е бил аварийно обезопасен след катастрофа с тежкотоварен автомобил, а в момента се подменя цялата ограничителна система на виадукта. От ведомството заявиха, че съоръжението е временна едностранна тривълнова система H4b W3, разполага с необходимата документация по европейския стандарт EN 1317 и е сертифицирано за удар от 38-тонен автомобил.

Договорът и по-широкият спор

АПИ е сключила договор с „Автомагистрали“ на 29 септември 2026 г. за възстановяване на компрометирани ограничителни системи по пътната мрежа. Държавното дружество заяви, че разполага с необходимите материали, техника и документи за изпълнението.

До възлагането на дейностите на „Автомагистрали“ се стигна, след като старите договори за мантинели изтекоха през 2025 г., а обществената поръчка за близо 500 млн. евро беше прекратена през юни 2026 г. Планът е дейностите по ограничителните системи да бъдат включени в бъдещите договори за текущ ремонт и поддържане.

ИПБ е сезирало прокуратурата и МВР, като настоява за проверка на монтажа и на документацията. Към момента публично са представени взаимно противоречиви твърдения на организацията и държавните структури, а окончателна оценка за законосъобразността на възлагането и качеството на работата може да бъде дадена след проверка от компетентните органи.

Източници: focus-news.net, economic.bg, bgonair.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Цвете

    4 0 Отговор
    ОТ КОЯ ДЪРЖАВА СА ТЕЗИ МАНТИНЕЛИ ? КОЛКО ФИРМИ УЧАСТВАТ ? ТЕ ЛИ СА СУБСИДИРАЛИ ПОЛЕТИТЕ НА МАГНИТСКИ? ИЛИ НЕГОВИЯ АДВОКАТ? ЗА КОЯ ПОСЛЕДНО ФАМИЛИЯ КОМЕНТИРА МАГНИТСКИ, ЗАЩОТО СЕ ОКАЗА ЧЕ И ДЕСИСЛАВА МАЙ СПАДА КЪМ " ФАМИЛИЯТА "?.

    11:23 07.10.2026

  • 2 Боруна Лом

    1 0 Отговор
    ТЕЗИ КАКВИ СА И КАК ВЗИМАТ УПРАВЛЕНСКИ РЕШЕНИЯ?

    11:44 07.10.2026

  • 3 СЗО

    0 0 Отговор
    Значи днес монтираме мантинелата и слагаме болтовете, а другата седмица ги затягаме.
    ....а иначе договора ще го видим през крив макарон. Ще кажат че е търговска тайна.

    11:59 07.10.2026