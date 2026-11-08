Последният ледник в Алгойските Алпи загуби статута си, обемът му се е свил наполовина за едно лято

„Шварцмилцфернер“, последният ледник в Алгойските Алпи, е загубил статута си след горещото лято. Дебелината му е намаляла с над четири метра, а обемът на ледената маса се е свил приблизително наполовина.
„Много вероятно е да изчезне напълно до следващото лято“, заяви Кристоф Майер, глациолог от Баварската академия на науките. Изследователят и колегите му наблюдават ледника вече 26 години.
Ледът вече не се движи
Освен дебелината и обема, определящо за статута на един ледник е движението на ледената маса. При „Шварцмилцфернер“ то вече е спряло. Останалото ледено поле се намира близо до границата между Австрия и Германия, на около 2450 метра надморска височина.
От 2016 г. учените регистрират значителни загуби на ледена маса. „Тази тенденция се засили още повече от 2022 г. насам. Оттогава е ясно, че дните на ледника са преброени“, каза Майер.
Според изследователя случаят не е изолиран. Всяка година в Алпите изчезват по няколко малки ледника, а процесът продължава независимо от зимните снеговалежи.
Прогноза за източната част на Алпите
„Дори при обилни снеговалежи през зимата ледените маси бързо се свиват. Лятото вече е прекалено горещо за тях“, посочи Майер.
При запазване на настоящите условия той очаква цялата източна част на Алпите да остане без лед между 2060 и 2070 г. Прогнозата обхваща по-широк регион и не се отнася само до „Шварцмилцфернер“, чието пълно изчезване учените очакват още през следващото лято.
Източник: btvnovinite.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 тиквичка
18:23 08.11.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 След като се стопят ледниците ще почнат
18:28 08.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Ами сега?
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