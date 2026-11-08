Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Любопитно »
Последният ледник в Алгойските Алпи загуби статута си, обемът му се е свил наполовина за едно лято

Последният ледник в Алгойските Алпи загуби статута си, обемът му се е свил наполовина за едно лято

8 Ноември, 2026 18:16 541 7

  • ледници-
  • алпи-
  • климатични промени-
  • австрия-
  • глобално затопляне

„Шварцмилцфернер“ е намалял с над четири метра

Последният ледник в Алгойските Алпи загуби статута си, обемът му се е свил наполовина за едно лято - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

„Шварцмилцфернер“, последният ледник в Алгойските Алпи, е загубил статута си след горещото лято. Дебелината му е намаляла с над четири метра, а обемът на ледената маса се е свил приблизително наполовина.

„Много вероятно е да изчезне напълно до следващото лято“, заяви Кристоф Майер, глациолог от Баварската академия на науките. Изследователят и колегите му наблюдават ледника вече 26 години.

Ледът вече не се движи

Освен дебелината и обема, определящо за статута на един ледник е движението на ледената маса. При „Шварцмилцфернер“ то вече е спряло. Останалото ледено поле се намира близо до границата между Австрия и Германия, на около 2450 метра надморска височина.

От 2016 г. учените регистрират значителни загуби на ледена маса. „Тази тенденция се засили още повече от 2022 г. насам. Оттогава е ясно, че дните на ледника са преброени“, каза Майер.

Според изследователя случаят не е изолиран. Всяка година в Алпите изчезват по няколко малки ледника, а процесът продължава независимо от зимните снеговалежи.

Прогноза за източната част на Алпите

„Дори при обилни снеговалежи през зимата ледените маси бързо се свиват. Лятото вече е прекалено горещо за тях“, посочи Майер.

При запазване на настоящите условия той очаква цялата източна част на Алпите да остане без лед между 2060 и 2070 г. Прогнозата обхваща по-широк регион и не се отнася само до „Шварцмилцфернер“, чието пълно изчезване учените очакват още през следващото лято.

Източник: btvnovinite.bg


Австрия
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 тиквичка

    1 1 Отговор
    Как може такова нещо? Скърбя за този ледник. Светът вече не е същият.

    18:23 08.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 След като се стопят ледниците ще почнат

    1 0 Отговор
    Да падат камъни

    18:28 08.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Ами сега?

    1 0 Отговор
    Севрния полюс май се мести в Китай.
    ФАКТИ 7 Ноември, 2026 "Учени откриха необичайно натрупване на лед в Тибет... Въпреки глобалното затопляне подземните ледени пластове в части от Тибетското плато се увеличават"

    18:37 08.11.2026