Кой е Еюп Темиз – турският бизнесмен, обвинен за убийството на Слави Бинев?

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Турският бизнесмен Еюп Темиз, обвинен за убийството на бившия евродепутат и бизнесмен Слави Бинев, се оказва фигура с бизнес интереси от двете страни на българо-турската граница. Макар в Турция да не е сред широко разпознаваемите обществени и политически личности, името му присъства в ръководните структури на турската федерация по таекуондо, а бизнесът на семейството му в България го свързва с инвестиционни проекти, строителство и сделки за прехвърляне на фирмени дялове.

Турското икономическо издание Patronlar Dünyası публикува на 29 октомври разследване, в което проследява корпоративните отношения около съпругата му Ния Стоянова Темиз и открива договорености за прехвърляне на дялове в седем компании. Публикацията поставя нови въпроси за бизнес отношенията, които са в основата на конфликта между семейството на Темиз и Слави Бинев.

Кой е Еюп Темиз?

Еюп Темиз е роден на 15 май 1973 г. в Истанбул. Той е турски гражданин, на 53 години, със средно образование и статут на пребиваване в България. Според информацията, представена в съдебното заседание в София, управлява дружества както в Турция, така и в България.

Съпругата му е Ния Стоянова Темиз, архитект, която има бизнес интереси в областта на строителството и недвижимите имоти. Двамата имат три деца и семейни и делови отношения в България.

Въпреки че името на Темиз не е сред най-известните в турския обществен живот, той има една конкретна позиция, която заслужава внимание – фигурира като резервен член на Управителния съвет на Турската федерация по таекуондо.

Федерацията е ръководена от Бахри Танрикулу – бивш световен и европейски шампион и сребърен олимпийски медалист от Атина 2004. Танрикулу е избран за председател през октомври 2024 г.

Така Темиз има достъп до официалните спортни среди в Турция, макар позицията му да е на резервен, а не на основен член на управителния съвет. Не са установени публични данни той да е заемал политическа длъжност или да е бил сред водещите фигури в турския бизнес елит.

Бизнесът на семейството – от благородни метали до индустриални паркове

По-интересната част от публичния профил на Темиз е свързана с бизнес интересите на семейството му в България.

Една от компаниите, в които участва заедно със съпругата си, е „Поланта“ ООД. Според данни от Търговския регистър дружеството е свързано с търговия с благородни метали и скъпоценни камъни.

Ния Темиз има и участие в строителни и инвестиционни проекти. Името ѝ се свързва с индустриалните паркове в Цалапица и Стряма край Пловдив.

Според информацията, цитирана от турското издание Patronlar Dünyası, планираните инвестиции в двата проекта са съответно около 160,4 млн. евро и 110,2 млн. евро. Общата им прогнозна стойност достига приблизително 270,6 млн. евро.

Тези суми представляват обявени инвестиционни намерения, а не доказателство за реално вложени средства.

Слави Бинев и Ния Темиз са били бизнес партньори

Една от най-съществените подробности в разследването е, че връзката между Еюп Темиз и Слави Бинев не е била само лична.

Съпругата на турския бизнесмен Ния Темиз е била съдружник на Бинев в дружеството „Евинко“.

Според данните за собствеността Слави Бинев и Чавдар Чернев са притежавали по 43,5% от капитала, а Ния Темиз – 13%.

Така между семейството на обвиняемия и убития бизнесмен съществува предишна обща фирмена история, която е важна за разбирането на отношенията им.

500 000 евро и спор за фирмени активи

Според публикация на българския вестник „24 часа“, цитирана и от Patronlar Dünyası, Еюп Темиз е предоставил 500 000 евро на Слави Бинев за посредничество при уреждането на бизнес спор между съпругата му Ния Темиз и архитекта Калин Тихолов.

Очакването било Бинев да помогне за постигането на споразумение относно разпределението на фирмени активи.

Според медийната версия обаче договореност не била постигната. Темиз започнал да подозира, че Бинев е заел страната на другия участник в спора и вече не защитава интересите на семейството му.

В публикациите се описва и телефонен разговор между Бинев и Ния Темиз, по време на който бизнесменът я обвинявал за провала на договореностите.

Тази версия е сред основните хипотези за предисторията на конфликта, но не представлява окончателно установен мотив за убийството.

Седем компании и договори за 70% от капитала на Erfolg 1

Особено внимание турското издание отделя на дружеството Erfolg 1, собственост на Ния Стоянова Темиз.

Според документи, представени пред Българската фондова борса и анализирани от Patronlar Dünyası, са били сключени условни договори за прехвърляне на общо 70% от капитала на дружеството към седем различни компании.

Сред тях са:

Tiz Invest – с предвиден дял от 30%;

VC Investment Group – с предвиден дял от 20%;

Green Property Services – с предвиден дял от 10%;

още четири дружества, за които са предвидени общо 10%.

Първият договор е от 10 януари 2024 г.

Турското издание обръща внимание и на Tiz Invest заради връзката ѝ с финансирането на Erfolg 1 и облигационна емисия на дружеството на стойност 10 млн. лева през ноември 2024 г.

Важно е да се уточни, че става дума за условни договори. Самото им подписване не доказва, че всички предвидени прехвърляния на дялове са били окончателно осъществени.

Какво е влиянието на Еюп Темиз в Турция?

На този етап публичната информация не дава основание Темиз да бъде определян като крупен турски индустриалец, политически влиятелна личност или представител на светския елит в Истанбул.

Най-конкретната му публична позиция е в спорта – като резервен член на ръководството на Турската федерация по таекуондо. Няма потвърдени данни за заемани от него държавни постове, депутатски мандати или ръководни позиции в политически партии.

За разлика от него, съпругата му Ния Темиз има по-видимо присъствие в българския бизнес чрез архитектурната си дейност и инвестиционните проекти.

Това прави случая интересен и от друга гледна точка: турски гражданин с относително ограничена публична известност в собствената си страна се оказва част от сложни бизнес отношения в България, свързани с известен бивш евродепутат, строителни инвестиции и дружества с многомилионни проекти.

Какво се случи на 24 октомври?

На 24 октомври 2026 г. Слави Бинев беше застрелян в дома си в столичния квартал „Павлово“.

Според данните, представени от прокуратурата и приети от съда при разглеждането на мярката за неотклонение, Еюп Темиз е посетил Бинев заедно с още двама мъже. Срещата била свързана с уреждането на общи бизнес отношения.

По време на разговора двамата обсъждали и следваща среща в Истанбул. Според прокуратурата Темиз настоявал тя да се проведе в Турция, но Бинев отказал заради предстоящо пътуване.

След разговора Темиз произвел фаталния изстрел, твърди обвинението.

На 27 октомври Софийският градски съд постанови той да остане за постоянно в ареста. В съдебното заседание бяха представени показания на свидетели и резултати от експертиза за барутни частици, които според обвинението свързват Темиз с изстрела.

Защитата оспори версията на прокуратурата и заяви, че клиентът ѝ е действал в състояние на силно раздразнение заради конфликт, свързан със съпругата му.

Към момента Еюп Темиз е обвиняем, а вината му предстои да бъде установена в съдебен процес.

Източник: Patronlar Dünyası