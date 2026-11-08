Зеленски: Русия е ротирала войски и техника в Олешки

Руската армия е извършила значителна ротация на личен състав и техника в района на Олешки, Херсонска област, заяви украинският президент Владимир Зеленски. По думите му движението на силите е било прикрито от хуманитарна операция в града, който се намира на левия бряг на Днепър.

„За съжаление, под прикритието на хуманитарна операция в Олешки руската армия извърши значителна ротация на личен състав и техника на левия бряг. В Олешки и в съседната община бяха въведени допълнителни руски сили“, каза Зеленски.

Той съобщи, че командването на Въоръжените сили на Украйна трябва да представи предложения за допълнителна защита на жителите на Херсон от руски атаки. В изявлението не се посочват числеността на въведените сили, видът на техниката или конкретният период, в който е извършена ротацията.

Задачи за няколко украински области

На съвещанието с ръководителите на областните администрации са обсъдени и действията в други части на Украйна. За Сумска област са определени отделни задачи за украинските сили, свързани с противодействието на руските операции.

В Харковска област е разгледана подготовката на критичната инфраструктура за зимата. В Днепропетровска област основна тема е възстановяването на електроснабдяването след руски удари.

Отделно е обсъдена ситуацията в енергийната система на Житомирска област. На Министерството на енергетиката са възложени съответните задачи.

Засилен обстрел по Краматорск

Зеленски съобщи още, че руските войски са увеличили значително обстрела на Краматорск и съседните населени места. Мерките за противодействие трябва да бъдат определени на заседание на Щаба на върховния главнокомандващ.

Олешки се оказа в центъра на изявленията на украинския президент и по-рано. Зеленски заяви, че опитът с прекратяването на огъня в района показва възможност за бързо установяване на примирие, без продължителна подготовка, изтегляне на въоръжения или създаване на буферни зони.

Източници: pravda.com.ua