Зеленски: Русия е ротирала войски и техника в Олешки

Руската армия е извършила значителна ротация на личен състав и техника в района на Олешки, Херсонска област, заяви украинският президент Владимир Зеленски. По думите му движението на силите е било прикрито от хуманитарна операция в града, който се намира на левия бряг на Днепър.
„За съжаление, под прикритието на хуманитарна операция в Олешки руската армия извърши значителна ротация на личен състав и техника на левия бряг. В Олешки и в съседната община бяха въведени допълнителни руски сили“, каза Зеленски.
Той съобщи, че командването на Въоръжените сили на Украйна трябва да представи предложения за допълнителна защита на жителите на Херсон от руски атаки. В изявлението не се посочват числеността на въведените сили, видът на техниката или конкретният период, в който е извършена ротацията.
Задачи за няколко украински области
На съвещанието с ръководителите на областните администрации са обсъдени и действията в други части на Украйна. За Сумска област са определени отделни задачи за украинските сили, свързани с противодействието на руските операции.
В Харковска област е разгледана подготовката на критичната инфраструктура за зимата. В Днепропетровска област основна тема е възстановяването на електроснабдяването след руски удари.
Отделно е обсъдена ситуацията в енергийната система на Житомирска област. На Министерството на енергетиката са възложени съответните задачи.
Засилен обстрел по Краматорск
Зеленски съобщи още, че руските войски са увеличили значително обстрела на Краматорск и съседните населени места. Мерките за противодействие трябва да бъдат определени на заседание на Щаба на върховния главнокомандващ.
Олешки се оказа в центъра на изявленията на украинския президент и по-рано. Зеленски заяви, че опитът с прекратяването на огъня в района показва възможност за бързо установяване на примирие, без продължителна подготовка, изтегляне на въоръжения или създаване на буферни зони.
Източници: pravda.com.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ИНФОРМАЦИОННО НАСИЛИЕ
Коментиран от #6
18:18 08.11.2026
2 Хилда Казасян
От мен има - НЕ!
18:18 08.11.2026
3 Откъде Зеленски знае какво става като
18:18 08.11.2026
4 Путин 5 години все ротира
Коментиран от #12
18:18 08.11.2026
5 Альошки е руски
18:20 08.11.2026
6 Ами кажи нещо
До коментар #1 от "ИНФОРМАЦИОННО НАСИЛИЕ":За ботоксовото чучело дето пет години не е виждал слънцето.
18:20 08.11.2026
7 Мира ботокса мисирката от нова телевизия
18:20 08.11.2026
8 Тоз сутрин побеждава
18:20 08.11.2026
9 Йеронимус БОШ
18:20 08.11.2026
10 Нормално
18:21 08.11.2026
11 Я руски
Коментиран от #14
18:21 08.11.2026
12 така е
До коментар #4 от "Путин 5 години все ротира":И все ротиран ходиш
18:21 08.11.2026
13 Стига с това украинския президент
18:22 08.11.2026
14 Чиниш ми се
До коментар #11 от "Я руски":Минедчия.
18:23 08.11.2026
15 Я руски
18:26 08.11.2026
16 Наркома на този месец не е стъпвал в Укр
18:28 08.11.2026
17 Нашата зелена амеба
18:30 08.11.2026
18 гост
Инициативата на руските власти трябва да включва и забрана за руснаците да консумират:
Сирена - пармезан, рикота, моцарела, горгонзола;
Други продукти като ризото, песто, прошуто, карпачо, лазаня, тирамису, пана кота, каноли, джелато;
Уви, повече не трябва да се употребяват зехтин, чабата, брускети и дори маслини (все пак не са руски продукт!);
Разбира се, списъкът трябва да включва още всички италиански вина, също амарето, грапа, кампари, лимончело;
Простете, но ще трябва да се откажете и от любимото еспресо, капучино и кафе лате.
Кремъл, разбира се, също ще трябва да бъде съборен, продължава Дмитрий Чернишев. Наистина ли е възможно произведение на Аристотел Фиораванти да стои в центъра на най-святото място на Русия, пита той. Защото най-важният от векове православен храм в Русия, Успенският събор в Кремъл, е дело не на руснак, а именно на италианския архитект Аристотел Фиораванти. Друг италиански архитект, Пиетро Антонио Солари, пък е построил стените и кулите на Кремъл. Камбанарията "Иван Велики" е дело на трети италиански архитект - Бон Фрязин (Неговото истинско име така и не е запазено в летописите, тъй като руснаците не са можели да го произнасят, но се предполага, че се е наричал Мастро Боно или Марко. Той изгражда камбанарията през XVI в. - бел. ред.). Архангелската катедрала в Кремъл е дело на следващ италиански архитект - Алевиз Нови.
Коментиран от #19
18:31 08.11.2026
19 гост
До коментар #18 от "гост":Нататък Чернишев продължава със Санкт Петербург, който почти изцяло е построен от западни инженери и архитекти. Да, родният град на Путин е построен от чужденци.
"Искате ли да поговорим за Санкт Петербург? Това е родното място на вашия президент", обръща се отново Чернишев към съветничката на Путин Елена Ямполская. "Защо мислите, че Санкт Петербург е толкова красив?", пита я той. И пояснява защо:
Доменико Трезини е построил катедралата "Петър и Павел", сградата на Дванадесетте колегии, жилищния комплекс на остров Василиевски;
Бартоломео Франческо Растрели е построил Зимния дворец, Големия Петерхофски дворец, Екатерининския дворец в Царско село, Смолния манастир;
Джакомо Кваренги е построил Смолни институт, Ермитажа, Академията на науките;
Карло Роси е построил Михайловския дворец, сградата на Генералния щаб, Александринския театър.
Коментиран от #20
18:32 08.11.2026
20 гост
До коментар #19 от "гост":Освен това всички руски художници и писатели са изучавали изкуството на Ренесанса:
Карл Брюлов е прекарал над десет години в Италия;
Александър Иванов е прекарал почти тридесет години там;
Кипренски е работил в Рим и Флоренция;
Гогол е написал първия том на "Мъртви души" и е завършил "Шинел" в Италия;
Достоевски е завършил романа си "Идиот" във Флоренция.
"Операта е дошла в Русия от Италия. Както и банковото дело. Може би искате да поговорим за мода? Или за дизайн? Може би за коли?", продължава безмилостно Чернишев да съсипва съветничката на Путин.
Коментиран от #21
18:33 08.11.2026
21 гост
До коментар #20 от "гост":И заключава:
"А ние досега едва сме се докоснали до повърхността, скъпа Елена Александровна. Не разбирам как Вашето проницателно око е пропуснало продуктите от нечестива Америка? Наистина ли е правилно да тровим децата си с картофи, домати, царевица, тиква, боб и слънчогледово олио? Всичко това е американско. Не е наше. Ние си имаме прекрасни ряпа и жълта ряпа. Имаме си супа от коприва и каша."
Честито на нашите копеи , ако са истински русолюбци , трябва и те да се откажат от всичко това и да карат на чорба от коприва и каша , хахахахах !!
Коментиран от #24
18:35 08.11.2026
22 Ако Украйна
18:41 08.11.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Не знам
До коментар #21 от "гост":кой е този, който цитираш, но забравяш, че Руската Федерация съдържа множество общности и народности! Никъде не им е забранено използването на езика и вероизповедание! Путин винаги е приветсвал културното многообразие, а архитектите, които избори са строяли всичко срещу съответно заплащане! Сега погледни Европа, която налага трето полови или неутрални обръщения! И се меси в образованието на страните членки! Виждаш ли разлика?
18:51 08.11.2026
25 От страни
18:51 08.11.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 късото име
А поприбиери се за ден-два, па се поогледай, па чак тогава казвай кой какво ротира.
19:00 08.11.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.