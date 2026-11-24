Синът на чеченския лидер Рамзан Кадиров – 19-годишният Али Кадиров, е получил сръбско гражданство под името Мусаев Али Рамзанович, твърди Фондът за борба с корупцията (ФБК). Според разследването решението на сръбското правителство е от 10 юли 2025 г., а в документа са посочени дата на раждане 14 декември 2006 г. и родно място Центрой в Чечения.

Посочените лични данни, с изключение на фамилията, съвпадат с тези на Али Кадиров. В публикацията той е описан и с имената Ели и Зелимхан. Изданието „Агенция“ съобщава, че през декември 2024 г. младежът официално е сменил фамилията си на Мусаев чрез чеченска служба по гражданска регистрация.

Пътувания с фамилията Мусаев

ФБК твърди, че под тази фамилия Али Кадиров е пътувал зад граница повече от 100 пъти. Повечето полети са били с частни самолети, като основната дестинация е бил Дубай. Според разследването фамилията Мусаев е използвана и от други членове на семейството на Рамзан Кадиров – синовете Адам и Ахмат, дъщерята Табарик и съпругата му Медни.

„Никакви санкции по някаква причина не попречиха на Кадиров през 2025 г. да си купи самолет в Европа. Как се е случило това, ще изясняваме и ще изпратим официални сигнали до европейските власти“, заявяват авторите на разследването.

ФБК свързва семейството с Bombardier Global 6000, оценен на около 2,5 милиарда рубли. Според разследването самолетът е имал европейска регистрация до август 2025 г., след което е получил руска регистрация.

Искане за отнемане на паспорта

Фондът за борба с корупцията е поискал от сръбските власти да лишат Али Кадиров от гражданство. Организацията твърди, че паспортът е издаден на човек, който не съществува с посочената самоличност, и че документът може да осигури на сина на чеченския лидер безвизов достъп до голяма част от Европа.

Случаят се вписва в по-широка картина на предоставяне на сръбско гражданство на руски граждани. Сред посочените са Мадина и Роза Бажаеви, роднини на чеченския предприемач Муса Бажаев, както и Муслим Амирасланов, депутат в градския съвет на Махачкала, и Абдулмуталим Абакаров, президент на боксовата федерация на Южния федерален окръг.

През април 2026 г. сръбски паспорт е получил и племенникът на Рамзан Кадиров – Якуб Закриев. Четири дни по-късно гражданството му е било анулирано, след като информацията е станала публична.

Разходи за частни полети

Отделно разследване на „Проект“, цитирано от Радио Свобода, посочва, че между 2014 и 2023 г. Рамзан Кадиров и неговото обкръжение са похарчили 13,1 милиона долара за частни полети в чужбина. За този период 63 негови роднини са били сред пътуващите – най-многобройната подобна група сред регионалните ръководители в Русия.

Източници: svoboda.org