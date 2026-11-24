Молдова започва подготовка за присъединяване към секторните санкции на Европейския съюз срещу Русия и Беларус. Пътната карта за необходимите законови промени и национални механизми трябва да бъде изработена до края на януари 2027 г.

Решението е взето от Междуведомствения надзорен съвет, председателстван от премиера Василе Тофан. Документът ще подготви нормативната база за бъдещото прилагане на два от най-сложните санкционни режима на ЕС – секторните ограничения срещу Русия, както и секторните и индивидуалните мерки срещу Беларус.

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Ще се оценят последиците за икономиката

В рамките на подготовката молдовските власти ще анализират социалните и икономическите последици от присъединяването към ограниченията. Ще бъдат посочени уязвимите области, възможностите за адаптация и сферите, в които може да се наложи държавна намеса.

Предвидени са и консултации с представители на съответните икономически отрасли. Външното министерство на Молдова заяви: „Пътната карта ще предвиди консултации с представителите на съответните икономически сектори и изработване на указания за операторите.“ Те трябва да обяснят обхвата на санкциите, възможните изключения и процедурите за спазване на режима.

Ангажимент по пътя към ЕС

Молдовското външно министерство определи подготовката като част от процеса по присъединяване към Европейския съюз. В рамките на преговорите по глава 31 „Външна политика, политика на сигурност и отбрана“ страната трябва преди членството си да се приведе в съответствие с всички ограничителни мерки, приети от ЕС в рамките на Общата външна политика и политика на сигурност.

Това включва не само въвеждането на санкциите, но и предотвратяването на опити за заобикалянето им. Към момента решението за подготовка на пътната карта не означава, че всички секторни санкции срещу Русия и Беларус вече се прилагат в Молдова. То поставя началото на процедурата за създаване на необходимите правила и механизми.

През 2024 г. външният министър Михай Попшой заяви, че Молдова вече се е присъединила към над 80% от санкциите на ЕС срещу Русия. Новият план обхваща по-сложните секторни ограничения и санкционните режими срещу Беларус.

Източници: ukrinform.ua, newsmaker.md