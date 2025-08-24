Новини
Разследвания »
"Исторически парк" е на ръба на фалит

"Исторически парк" е на ръба на фалит

24 Август, 2025 05:33, обновена 24 Август, 2025 04:40 479 3

  • ивелин михайлов-
  • исторически парк

Щом ще приключваме, ще си понесем отговорността, каза Ивелин Михайлов, цитиран от NOVA

"Исторически парк" е на ръба на фалит - 1
Снимка: БГНЕС
Фокус Фокус
ФАКТИ огласява журналистически разследвания от различни медии, защото подкрепя свободата на словото.

Схемата, по която се строи "Историческият парк" на лидера на политическа партия "Величие" се разпада. Това се твърди в разследване на вестник "Капитал", цитирано от ФОКУС.

Според публикацията последната година дружествата на Михайлов, от които той формално излезе през април, след като стана депутат са натрупали запори за над 2 млн. и 100 хиляди лв.

Общата сума е по-висока, защото Националната агенция по приходите е запорирала някои активи, предимно коли, без да им даде финансова оценка. Това са само задълженията към хазната, като по информация на "Капитал" през различни частни съдебни изпълнители има още чакащи за вземания от парка и свързани дружества.

Сривът се дължи на липса на кредитиране. Самият парк има минимални приходи от оперативна дейност и работи на загуба.

Днес Ивелин Михайлов не беше открит за коментар. В свое изявление обаче той заявява, че е било възможно паркът да бъде спасен.

"Ние не получихме никаква подкрепа. Паркът можеше да бъде използван от хотелиери, туризма и бизнеса. По някаква причина ние бяхме изолирани. Щом ще приключваме, ще си понесем отговорността", каза Ивелин Михайлов, предаде NOVA.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 гост

    2 2 Отговор
    След като преди години преведе 5 милиона за лобизъм на коцето копейкин и човека взе парите и каза "ще видим" как да не фалирате а копейкин богатее на гърба на наивниците

    04:54 24.08.2025

  • 2 Уса

    3 1 Отговор
    Човека е искал да направи нещо по модела на САЩ,но БЪлгария не е САЩ.Тук Костадинов е прав,че Ивелин създава пирамида по американския модел,но може да бъде спасена и превърната в история,ако има държава,но държавата е кпут.Хора вдигайте се,че не знаете какво ви чака,след като въведат еврото,ще изкукуригате тотално...вие си нямате грам представа,какво имате в момента и какво ще загубите от 1ви Януари

    04:54 24.08.2025

  • 3 оня с коня

    1 0 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно
    Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH

    05:04 24.08.2025