Трагедия: Мотоциклетист почина по време на състезание

Италианският мотоциклетен състезател Габриеле Котини почина на 39-годишна възраст след наранявания, получени при инцидент по време на състезание, съобщи Италианската федерация по мотоциклетизъм.

Котини катастрофира по време на състезанието Dunlop Cup 600 на пистата в Кремона. Италианецът получи спешна медицинска помощ и беше откаран в болница, но лекарите не успяха да го спасят.

„В знак на траур, на подиума след състезанието нямаше празненство. Паметта за Габриеле Котини ще живее в сърцата ни“, се казва в изявлението.