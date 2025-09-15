Новини
Трагедия: Мотоциклетист почина по време на състезание

Трагедия: Мотоциклетист почина по време на състезание

15 Септември, 2025

В знак на траур, на подиума след състезанието нямаше празненство

Трагедия: Мотоциклетист почина по време на състезание - 1
Мария Атанасова

Италианският мотоциклетен състезател Габриеле Котини почина на 39-годишна възраст след наранявания, получени при инцидент по време на състезание, съобщи Италианската федерация по мотоциклетизъм.

Котини катастрофира по време на състезанието Dunlop Cup 600 на пистата в Кремона. Италианецът получи спешна медицинска помощ и беше откаран в болница, но лекарите не успяха да го спасят.

„В знак на траур, на подиума след състезанието нямаше празненство. Паметта за Габриеле Котини ще живее в сърцата ни“, се казва в изявлението.

Трагедия: Мотоциклетист почина по време на състезание


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

