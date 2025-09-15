Новини
Григор Димитров запазва мястото си в световната ранглиста, Виктория Томова с ново изкачване

15 Септември, 2025 16:57 467 4

Иван Иванов и Александър Василев попаднаха в Топ 1000 при мъжете

Григор Димитров запазва мястото си в световната ранглиста, Виктория Томова с ново изкачване - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Григор Димитров запази 28-ото място в актуалната класация на ATP. Въпреки че все още се възстановява от неприятната травма, получена на Уимбълдън в началото на юли, хасковлията не отстъпи позиции сред елита.

Очакванията са, че 34-годишният ас ще се завърне на корта за Мастърс 1000 турнира в Шанхай, който стартира на 1 октомври – новина, която със сигурност радва феновете му.

Сред останалите български тенисисти в топ 500 при мъжете се открояват Димитър Кузманов, който заема 265-ата позиция, както и Илиян Радулов, който след хирургическа интервенция се нарежда на 478-о място.

Младите надежди Иван Иванов и Александър Василев, които впечатлиха с изявите си на финала при юношите на US Open и в Купа "Дейвис", също присъстват в ранглистата – съответно под номер 935 и 993.

На върха на световния тенис продължава да доминира Карлос Алкарас, следван плътно от Яник Синер и Александер Зверев.

При дамите Виктория Томова бележи нов успех, като се изкачва с една позиция и вече е 97-а в света, въпреки че не участва в турнири през изминалата седмица.

В топ 500 на WTA се нареждат още Лиа Каратанчева (№308), Изабелла Шиникова (№349), Денислава Глушкова (№380), Росица Денчева (№433) и Гергана Топалова (№500) – доказателство за силното българско присъствие в женския тенис.

Лидерската позиция при жените продължава да държи Арина Сабаленка, следвана от Ига Швьонтек и Коко Гоф.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 мухлю

    3 2 Отговор
    Ма много се тревожех дали ще си запази мястото завалийката.Не съм мигнал значи.Вече се успокоих.Абе кой го интересува Гришо бе?Гришо играе за себе си.Не играе за България.Той е българин работещ навън както хиляди други.Не сте писали за новото поредно гадже,или не си е платил на редакцията.

    17:07 15.09.2025

  • 2 Пенчо доктора

    1 1 Отговор
    Този мушмурок не играе а печели места в 30.Май сково ще се пенсионира и ще отваря дом за компаньонки,поне в това е специалист.

    Коментиран от #4

    17:15 15.09.2025

  • 3 Някак омерзително е

    0 1 Отговор
    българи да хулят други истински успели българи, които са донесли слава на България. Да се задържиш толкова години в първите 100 в тениса е подвиг, който малцина са постигали, а той дори успя да се изкачи до номер 3 в света. Нека уважаваме успешните си сънародници, дори не винаги да са ни особено симпатични, както например Стоичков - лично на мен. Много ми падна в очите след всички тези реклами на "Кауфланд". Но принципно се старае да прави полезни неща за спорта и футбола. Естествено, сигурно и печели от това, но си е правило при всички.

    17:25 15.09.2025

  • 4 Бостанжия

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Пенчо доктора":

    А може и Монако да зареже и завърне да отглежда кауньи ,като него...дорде го забере някое Айше на стари години...

    17:36 15.09.2025

