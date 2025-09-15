Григор Димитров запазва мястото си в световната ранглиста, Виктория Томова с ново изкачване

Григор Димитров запази 28-ото място в актуалната класация на ATP. Въпреки че все още се възстановява от неприятната травма, получена на Уимбълдън в началото на юли, хасковлията не отстъпи позиции сред елита.

Очакванията са, че 34-годишният ас ще се завърне на корта за Мастърс 1000 турнира в Шанхай, който стартира на 1 октомври – новина, която със сигурност радва феновете му.

Сред останалите български тенисисти в топ 500 при мъжете се открояват Димитър Кузманов, който заема 265-ата позиция, както и Илиян Радулов, който след хирургическа интервенция се нарежда на 478-о място.

Младите надежди Иван Иванов и Александър Василев, които впечатлиха с изявите си на финала при юношите на US Open и в Купа "Дейвис", също присъстват в ранглистата – съответно под номер 935 и 993.

На върха на световния тенис продължава да доминира Карлос Алкарас, следван плътно от Яник Синер и Александер Зверев.

При дамите Виктория Томова бележи нов успех, като се изкачва с една позиция и вече е 97-а в света, въпреки че не участва в турнири през изминалата седмица.

В топ 500 на WTA се нареждат още Лиа Каратанчева (№308), Изабелла Шиникова (№349), Денислава Глушкова (№380), Росица Денчева (№433) и Гергана Топалова (№500) – доказателство за силното българско присъствие в женския тенис.

Лидерската позиция при жените продължава да държи Арина Сабаленка, следвана от Ига Швьонтек и Коко Гоф.