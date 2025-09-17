Новини
Спорт »
Тенис »
Григор Димитров засипва Ейса с цветя

Григор Димитров засипва Ейса с цветя

17 Септември, 2025 15:00 1 316 11

  • григор димитров-
  • ейса гонсалес-
  • тенис-
  • тенис на корт-
  • спорт

35-годишната актриса публикува серия от 5-6 снимки, на които тенис звездата й подарява букети – от божури, рози, лилиуми и др.

Григор Димитров засипва Ейса с цветя - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Григор Димитров за пореден път се показа като голям романтик, като в социалните мрежи го издаде Ейса Гонсалес. 35-годишната актриса публикува серия от 5-6 снимки, на които тенис звездата ѝ подарява букети – от божури, рози, лилиуми и др.

„Цветя. През цялото време“, трогна се мексиканката, която не пропусна да покаже и поредната си сексапилна снимка от корта. Откакто тръгна с Гришо, тя започна и уроци с ракетата, като този път написа под кадъра си по бански: „Край на лятото“.

Освен това Ейса се похвали, че с Димитров са поиграли заедно и боулинг. Тя пусна и кадър, на който бившият №3 в света бяга по поле в Англия, докато още рамото му беше превързано заради злощастната травма на гръден мускул, получена на 7 юли срещу Яник Синер на „Уимбълдън“. За фотографията Гонсалес поясни: „Два дни след контузията. Нищо не може да го спре. Най-усърдният работяга, когото познавам. Най-дисциплинираният“.

След наситен престой в Калифорния, двамата влюбени отново са в Европа, където Гришо освен че се върна към тенис тренировките, в петък ще говори пред престижния Форум за дълголетие в Санкт Мориц (Швейц), съобщава “Телеграф”.

Голямото си завръщане на корта той планира на един о турнирите, които най-много обича - от категория АТР 250 в Стокхолм. Първата ни ракета (№28 в света) официално подаде заявка за надпреварата на твърд корт в зала в шведската столица до 13 до 19 октомври. Засега 34-годишният българин фигурира под №5 в списъка с участници. С по-висок ранкинг от него са само №12 Каспер Рууд, №15 Томи Пол, №24 Уго Юмбер и №26 Денис Шаповалов.

Ако възстановяването на Димитров се развие по план, след Стокхолм той ще играе на АТР 500 във Виена (20-26 октомври) и ще завърши сезон 2025 на "Мастърс" в Париж (27 октомври - 2 ноември).


Поставете оценка:
Оценка 1.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 От Хаскуу

    5 2 Отговор
    Ах Елвис

    15:02 17.09.2025

  • 2 Аматьор!

    8 1 Отговор
    Когато аз обичам някоя дама я засипвам с конфети!

    15:02 17.09.2025

  • 3 Данко Харсъзина

    10 1 Отговор
    Тоз какво толкоз е намерил в това цигане не зная. Мяза на Мара Отварачката.

    Коментиран от #10

    15:03 17.09.2025

  • 4 ЗОРО

    9 0 Отговор
    Аз не бих я засипвал с букети, а бих я заливал с бяло сладко!

    Коментиран от #6

    15:04 17.09.2025

  • 5 Едмон Дантес

    10 2 Отговор
    Хаха, ако си беше останал едно обикновено, бедно момче от Хасково,работещо като механик например,тази щеше ли да го обича? Парите винаги имат роля..

    15:13 17.09.2025

  • 6 Дон Маскарпоне

    8 0 Отговор

    До коментар #4 от "ЗОРО":

    То това за десерт след букетите

    15:14 17.09.2025

  • 7 Димитър Иванков - Митко Талисмана

    8 0 Отговор
    А нещо, тенис?

    Коментиран от #8

    15:14 17.09.2025

  • 8 Опааа

    9 3 Отговор

    До коментар #7 от "Димитър Иванков - Митко Талисмана":

    Тенис с топките му! Друг тенис няма при този лигльо! Комарджия,черно тото!

    15:19 17.09.2025

  • 9 Вай

    5 0 Отговор
    Айде на Кенана,на,,Дивото козле".С тия контузии,ще види зор,в Монако!!!

    15:21 17.09.2025

  • 10 провинциалист

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Данко Харсъзина":

    Въпрос на навик, съдейки по предишните...

    15:36 17.09.2025

  • 11 Българин

    3 0 Отговор
    Този олиг е абсолютен клоун и може да се мери със звезди на хумора като Луи Дю Финес,Георги Парцалев,Калоянчев,Бурвил но никога няма да достигне тяхното ниво.С колкото леки по възрастни "девойки" и да бъде ще си остане стар ерген.

    15:46 17.09.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ