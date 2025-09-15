Новини
Килиан Мбапе рискува глоба заради закъснение на тренировка в Реал Мадрид

15 Септември, 2025 18:56 382 0

Дисциплината остава водещ приоритет за водещите испански грандове

Килиан Мбапе рискува глоба заради закъснение на тренировка в Реал Мадрид - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Килиан Мбапе пристигна с две минути закъснение за сутрешното занимание на Реал Мадрид. Според информация на испанската телевизия El Chiringuito, тренировката на лидера в Ла Лига стартирала точно в 10:00 часа местно време, но френският национал се появил на терена едва в 10:02.

Въпреки че закъснението изглежда минимално, дисциплината в Реал Мадрид е на изключително високо ниво и подобни прояви рядко остават без последствия.

Засега не е ясно дали ръководството на „белите“ ще наложи финансова санкция на Мбапе, но подобни случаи обикновено се третират строго, за да се поддържа ред в съблекалнята.

Любопитното е, че само преди дни Килиан Мбапе блесна с гол и асистенция при драматичната победа с 2:1 над Реал Сосиедад, затвърждавайки статута си на ключова фигура в състава на "белия балет".

Въпреки отличното си представяне на терена, френският ас сега е изправен пред възможността да бъде наказан заради дисциплинарно нарушение.

Междувременно, подобна ситуация се разигра и в Барселона, където бразилското крило Рафиня бе извадено от стартовия състав за разгромния успех с 6:0 над Валенсия, след като не се яви навреме на загрявката.


