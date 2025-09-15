Арсенал започва битката в Шампионската лига без Сака и Йодегор

Лондонският гранд Арсенал ще трябва да се справя без две от най-ярките си звезди в първия си двубой от тазгодишното издание на Шампионската лига. Букайо Сака и Мартин Йодегор няма да бъдат на разположение на мениджъра Микел Артета за предстоящото гостуване на Атлетик Билбао във вторник вечер.

Английското крило Сака все още се възстановява от травма в подколянното сухожилие, която получи по време на сблъсъка с Лийдс на 23 август. От друга страна, капитанът на норвежкия национален отбор Йодегор, който е на 26 години, пострада в рамото си при победата над Нотингам Форест през уикенда и бе принудително заменен.

Въпреки тези кадрови проблеми, Арсенал получава глътка свеж въздух – централният защитник Уилям Салиба е напълно възстановен и ще бъде част от групата за важния мач. Присъствието му в отбраната със сигурност ще донесе повече стабилност и увереност на отбора.

С оглед на отсъствието на ключови фигури, Артета ще трябва да разчита на дълбочината на състава си и да търси нови решения в атаката.