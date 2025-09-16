Новини
Ясно ли е името на новия селекционер на националния отбор по футбол?

16 Септември, 2025 13:03

  • александър димитров-
  • наставник-
  • отбор-
  • българия-
  • българския футболен съюз-
  • илиан илиев

Все по-усилено, за поста, се спряга треньорът на младежите

Ясно ли е името на новия селекционер на националния отбор по футбол? - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

В българския футболен свят се задава нова ера – Александър Димитров, настоящият наставник на младежкия национален тим, ще застане начело на представителния отбор на България. Това разкриват източници, близки до Българския футболен съюз, цитирани от „Тема Спорт“.

Очаква се решението да бъде потвърдено и формализирано на следващото заседание на Изпълнителния комитет на БФС, насрочено за 24 септември.

Така Димитров ще наследи Илиан Илиев, който до момента водеше националите. Дебютът на новия селекционер ще бъде повече от интригуващ – на 11 октомври България ще приеме Турция в ключов двубой, който ще даде възможност на Димитров да демонстрира своята визия и тактически подход още от първия си мач.


  • 1 Шизофен 1914

    3 1 Отговор
    Пставете за треньор Гонзо Той е най-подходящ, доста високообразована личност с много футболни качества дори е известен и в Реин Франция.
    Аз мога да му бъда помощник тъй като разбирам много от фалити, лицензи, футбол и така нататък.

    Коментиран от #3

    13:10 16.09.2025

  • 2 И луис енрике да дойде все тая

    2 0 Отговор
    Последни без спечелена точка без вкаран гол
    Следващите 20г така ще е
    Това е нивото на тия тулупи
    Скоро ще ни бият Андора Гибралтар и Сан Марино

    Благодаря ви перукане гонзо тутко тиквенски и домусчо

    13:13 16.09.2025

  • 3 Левски 1914

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Шизофен 1914":

    Началниците на МЕНТЕТО много разбират от треньори ,сменят ги през два месеца и са на 11 място!

    13:17 16.09.2025

  • 4 Вальо

    1 0 Отговор
    Ама този е тъп гербаджия, няма никакви постигнати резултати до момента.

    13:21 16.09.2025

  • 5 Трол

    0 0 Отговор
    Г-н Димитров е играл във Витоша Бистрица, което го прави особено подходящ.

    13:25 16.09.2025

