Ясно ли е името на новия селекционер на националния отбор по футбол?

В българския футболен свят се задава нова ера – Александър Димитров, настоящият наставник на младежкия национален тим, ще застане начело на представителния отбор на България. Това разкриват източници, близки до Българския футболен съюз, цитирани от „Тема Спорт“.

Очаква се решението да бъде потвърдено и формализирано на следващото заседание на Изпълнителния комитет на БФС, насрочено за 24 септември.

Така Димитров ще наследи Илиан Илиев, който до момента водеше националите. Дебютът на новия селекционер ще бъде повече от интригуващ – на 11 октомври България ще приеме Турция в ключов двубой, който ще даде възможност на Димитров да демонстрира своята визия и тактически подход още от първия си мач.