Ясно ли е името на новия селекционер на националния отбор по футбол?

В българския футболен свят се задава нова ера – Александър Димитров, настоящият наставник на младежкия национален тим, ще застане начело на представителния отбор на България. Това разкриват източници, близки до Българския футболен съюз, цитирани от „Тема Спорт“.
Очаква се решението да бъде потвърдено и формализирано на следващото заседание на Изпълнителния комитет на БФС, насрочено за 24 септември.
Така Димитров ще наследи Илиан Илиев, който до момента водеше националите. Дебютът на новия селекционер ще бъде повече от интригуващ – на 11 октомври България ще приеме Турция в ключов двубой, който ще даде възможност на Димитров да демонстрира своята визия и тактически подход още от първия си мач.
1 Шизофен 1914
Аз мога да му бъда помощник тъй като разбирам много от фалити, лицензи, футбол и така нататък.
Коментиран от #3
13:10 16.09.2025
2 И луис енрике да дойде все тая
Следващите 20г така ще е
Това е нивото на тия тулупи
Скоро ще ни бият Андора Гибралтар и Сан Марино
Благодаря ви перукане гонзо тутко тиквенски и домусчо
13:13 16.09.2025
3 Левски 1914
До коментар #1 от "Шизофен 1914":Началниците на МЕНТЕТО много разбират от треньори ,сменят ги през два месеца и са на 11 място!
13:17 16.09.2025
4 Вальо
13:21 16.09.2025
5 Трол
13:25 16.09.2025