Пауло Дибала отново извън терена

Пауло Дибала отново се сблъсква с неприятности, след като получи поредна травма по време на двубоя на Рома срещу Торино в Серия А, завършил с минимална загуба 0:1 за „вълците“. Според информация на Gazeta Express, 31-годишният нападател е получил лека травма на подколянното сухожилие на лявото бедро, което ще го извади от игра за период между една и две седмици.

Дибала бе принудително заменен още на почивката, след като усети болка и не успя да продължи срещата. Това означава, че аржентинецът най-вероятно ще пропусне ключовото римско дерби срещу Лацио, насрочено за 21 септември, както и важния сблъсък с Ница в Лига Европа три дни по-късно.

Сезон 2025/26 не започна по най-добрия начин за Пауло Дибала – той все още не е успял да се разпише в първите три мача на Рома. Нападателят се завърна на терена едва в края на август, след като дълго време лекуваше предишна контузия, която го извади от строя още през март и наложи хирургическа интервенция.