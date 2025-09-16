Новини
Спортна журналистка не остави нищо скрито

Спортна журналистка не остави нищо скрито

16 Септември, 2025 18:00 748 4

  • симона лесковска-
  • наполи-
  • станислав лоботка-
  • футбол-
  • сексапил-
  • секси

Симона качи няколко фотоса по бельо, както и от работното си място

Спортна журналистка не остави нищо скрито - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Словашката журналистка Симона Лесковска не спира с провокативните снимки в социалните мрежи. Красавицата, която работи за телевизията на местната федерация, е половинка на на халфа на Наполи Станислав Лоботка.

Симона качи няколко фотоса по бельо, както и от работното си място. Снимките веднага получиха куп одобрителни коментари и лайкове.


  • 1 Мюмюн

    5 1 Отговор
    търсих я по нищо. няма. само по нещо е.

    18:03 16.09.2025

  • 2 ,,Не остави нищо скрито..."...?!?!

    3 1 Отговор
    Амчи тя по бански,ве...?!?!

    18:09 16.09.2025

  • 3 ТИГО

    3 0 Отговор
    Защо ми показвате тази кифла и тя в като още 300000000 такива кифли ! Абжсолютно еднаква с тях ако сложите друга снимка няма и да забележим разликата ! Апропо какво е направила за тази и чест да я гледаме ,книга ли е написала или е поправила кола или поне боб е сготвила??

    18:09 16.09.2025

  • 4 Мифла

    0 0 Отговор
    ми кифла. с конфитюр сигурно

    18:20 16.09.2025

