Спортна журналистка не остави нищо скрито

Словашката журналистка Симона Лесковска не спира с провокативните снимки в социалните мрежи. Красавицата, която работи за телевизията на местната федерация, е половинка на на халфа на Наполи Станислав Лоботка.
Симона качи няколко фотоса по бельо, както и от работното си място. Снимките веднага получиха куп одобрителни коментари и лайкове.
