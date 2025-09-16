Спортна журналистка не остави нищо скрито

Словашката журналистка Симона Лесковска не спира с провокативните снимки в социалните мрежи. Красавицата, която работи за телевизията на местната федерация, е половинка на на халфа на Наполи Станислав Лоботка.

Симона качи няколко фотоса по бельо, както и от работното си място. Снимките веднага получиха куп одобрителни коментари и лайкове.