Барселона с промени по високите етажи

Барселона с промени по високите етажи

16 Септември, 2025 22:59 291 0

Каталунците са обявили чрез вътрешно съобщение на своите служители, че досегашният корпоративен директор Манел дел Рио вече ще заема позицията на генерален мениджър на клуба

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В Барселона са осъществени някои структурни промени, обявиха от клуба. Президентът Жоан Лапорта и бордът на директорите осъществяват рокади, след като в последните месеци няколко човека напуснаха своите позиции неочаквано.

Каталунците са обявили чрез вътрешно съобщение на своите служители, че досегашният корпоративен директор Манел дел Рио вече ще заема позицията на генерален мениджър на клуба. Дел Рио, който бе и финансов директор, е част от управленската структура на клуба в последните няколко години, трупайки опит на различни позиции, за да поеме сега един от най-важните постове и да бъде подчинен пряко на Лапорта.

Габриел Мартинес пък ще е новият директор комуникации, заменяйки на поста Алекс Сантос, който напусна наскоро, съгласявайки се да се оттегли от своята позиция в взаимно съгласие с клуба.

Сега Мартинес ще поеме всички отношения с медиите и също ще бъде пряко подчинен на президента на клуба. Под прякото ръководство на Лапорта остават департаменти като футболния, публичните комуникации и фондация “Барса”, докато останалите структури ще бъдат управлявани от борда на директорите.


