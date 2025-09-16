Ботев Пд официално привлече 16-и нов футболист

Ботев Пловдив обяви привличането на поредно ново попълнение. Става дума за бразилеца Талес Жозе да Силва, който се превръща в 16-я нов играч на стадион „Христо Ботев“ това лято.

Ето какво написаха „канарчетата“:

Ботев Пловдив осъществи трансфер №16 в лятната си селекция. „Жълто-черните“ подписаха дългосрочен контракт с Талес Жозе да Силва.

Талес е роден на 28 септември 1998 година в Бразилия. Крилото е играло в редица отбори в родината си, Южна Корея и Бахрейн.

За последно офанзивният играч бе част от бразилския Ретро, където бе съотборник с Франклин Маскоте.