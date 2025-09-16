ФИФА официално потвърди огромна промяна в международния футболен календар

Ръководството на ФИФА официално потвърди голяма промяна в своя календар, като обединява прозорците за международни мачове през септември и октомври, считано от 2026 година.

След края на Световното първенство през юли догодина, през септември ще има 16-дневен международен прозорец, който ще замени досегашните два по-кратки периода. Това означава, че ще отпадне почивката през октомври, а ноемврийската пауза остава непроменена.

Въпреки че септемврийският прозорец става по-дълъг, общият брой международни седмици през сезона ще бъде намален с една. Броят на изиграните международни мачове обаче няма да намалее, тъй като през 16-дневната пауза през септември националните отбори ще играят по четири мача.

Тази промяна ще позволи на клубове като тези от Висшата лига, да изиграят с два мача повече в началото на сезона, преди играчите да се присъединят към националните си отбори. Досегашната септемврийска пауза често беше критикувана, тъй като идваше твърде рано в хода на местните първенства.

Решението за премахване на октомврийската пауза е било одобрено още през март 2023 г. от Съвета на ФИФА, в който участват представители на всичките шест конфедерации.

От ФИФА смятат, че тази корекция е необходима, за да се намали претовареността на календара и да се подобри здравето и благосъстоянието на футболистите.

Ревизираният международен календар ще остане в сила поне до 2030 година.