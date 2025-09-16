Новини
Спорт »
Световен футбол »
ФИФА официално потвърди огромна промяна в международния футболен календар

ФИФА официално потвърди огромна промяна в международния футболен календар

16 Септември, 2025 21:29 697 0

  • фифа-
  • футбол-
  • промени-
  • календар

След края на Световното първенство през юли догодина, през септември ще има 16-дневен международен прозорец, който ще замени досегашните два по-кратки периода

ФИФА официално потвърди огромна промяна в международния футболен календар - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Ръководството на ФИФА официално потвърди голяма промяна в своя календар, като обединява прозорците за международни мачове през септември и октомври, считано от 2026 година.

След края на Световното първенство през юли догодина, през септември ще има 16-дневен международен прозорец, който ще замени досегашните два по-кратки периода. Това означава, че ще отпадне почивката през октомври, а ноемврийската пауза остава непроменена.

Въпреки че септемврийският прозорец става по-дълъг, общият брой международни седмици през сезона ще бъде намален с една. Броят на изиграните международни мачове обаче няма да намалее, тъй като през 16-дневната пауза през септември националните отбори ще играят по четири мача.

Тази промяна ще позволи на клубове като тези от Висшата лига, да изиграят с два мача повече в началото на сезона, преди играчите да се присъединят към националните си отбори. Досегашната септемврийска пауза често беше критикувана, тъй като идваше твърде рано в хода на местните първенства.

Решението за премахване на октомврийската пауза е било одобрено още през март 2023 г. от Съвета на ФИФА, в който участват представители на всичките шест конфедерации.

От ФИФА смятат, че тази корекция е необходима, за да се намали претовареността на календара и да се подобри здравето и благосъстоянието на футболистите.

Ревизираният международен календар ще остане в сила поне до 2030 година.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ