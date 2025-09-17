Манчестър Юнайтед отчита нова финансова загуба

Манчестър Юнайтед отново се оказа в окото на финансовата буря. За шеста поредна година „червените дяволи“ регистрират нетна загуба, което подчертава задълбочаващите се икономически предизвикателства пред клуба.

Последният финансов отчет, обхващащ периода до 30 юни, разкрива минус от 33 милиона паунда – по-малко от миналогодишния рекорден дефицит от 113,2 милиона лири, но все пак тревожен сигнал за състоянието на клуба.

Въпреки усилията на ръководството да затегне коланите и да оптимизира разходите, Манчестър Юнайтед все още не успява да излезе от червената зона. Очакваните приходи за следващата финансова година се движат между 640 и 660 милиона паунда, което е лек спад спрямо отчетените 666,5 милиона лири за предходния период. Този негативен тренд е резултат от поредица неуспешни сезони и извън терена, и на зеления килим, които продължават да тежат на бюджета на клуба.

Финансовата нестабилност не остава незабелязана – акциите на Манчестър Юнайтед, котирани на Нюйоркската фондова борса, се сринаха с 3,8% до 15,79 долара още в предварителната търговия. Инвеститорите и феновете са все по-неспокойни, а новите, по-строги правила за финансов феърплей във Висшата лига допълнително усложняват ситуацията.

От 2023 година насам, клубът е натрупал общи загуби в размер на около 175 милиона паунда – цифра, която буди тревога и поставя под въпрос бъдещата стабилност на Манчестър Юнайтед.