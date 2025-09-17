Новини
Спорт »
Световен футбол »
Манчестър Юнайтед отчита нова финансова загуба

Манчестър Юнайтед отчита нова финансова загуба

17 Септември, 2025 17:56 519 1

  • манчестър юнайтед-
  • финансови загуби-
  • приходи-
  • висша лига-
  • футболен клуб-
  • акции-
  • финансов феърплей-
  • икономически затруднения

Това се случва за шеста поредна година

Манчестър Юнайтед отчита нова финансова загуба - 1
Снимка: shutterstock.com
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Манчестър Юнайтед отново се оказа в окото на финансовата буря. За шеста поредна година „червените дяволи“ регистрират нетна загуба, което подчертава задълбочаващите се икономически предизвикателства пред клуба.

Последният финансов отчет, обхващащ периода до 30 юни, разкрива минус от 33 милиона паунда – по-малко от миналогодишния рекорден дефицит от 113,2 милиона лири, но все пак тревожен сигнал за състоянието на клуба.

Въпреки усилията на ръководството да затегне коланите и да оптимизира разходите, Манчестър Юнайтед все още не успява да излезе от червената зона. Очакваните приходи за следващата финансова година се движат между 640 и 660 милиона паунда, което е лек спад спрямо отчетените 666,5 милиона лири за предходния период. Този негативен тренд е резултат от поредица неуспешни сезони и извън терена, и на зеления килим, които продължават да тежат на бюджета на клуба.

Финансовата нестабилност не остава незабелязана – акциите на Манчестър Юнайтед, котирани на Нюйоркската фондова борса, се сринаха с 3,8% до 15,79 долара още в предварителната търговия. Инвеститорите и феновете са все по-неспокойни, а новите, по-строги правила за финансов феърплей във Висшата лига допълнително усложняват ситуацията.

От 2023 година насам, клубът е натрупал общи загуби в размер на около 175 милиона паунда – цифра, която буди тревога и поставя под въпрос бъдещата стабилност на Манчестър Юнайтед.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 изГубен Аморим,

    1 1 Отговор
    тоа е такова дърво, взел се насериозно, айде чупката ве?

    18:17 17.09.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ