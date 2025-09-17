Новини
Интер триумфира над Аякс с блестящо представяне на Тюрам в Амстердам

17 Септември, 2025 23:54 494 0

Италианският тим прекъсна негативната им серия от две поредни загуби

Интер триумфира над Аякс с блестящо представяне на Тюрам в Амстердам - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Вълнуваща футболна вечер на стадион "Йохан Кройф Арена" донесе радост на феновете на Интер, след като италианският колос надделя с 2:0 над Аякс в първия кръг от основната фаза на Шампионската лига за сезон.

Героят на мача безспорно бе Маркюз Тюрам, който се разписа и в двете полувремена, демонстрирайки отлична форма и хладнокръвие пред вратата на домакините. Първият гол падна в 42-ата минута, когато Тюрам реализира след майсторско подаване от Хакан Чалханоглу, а малко след почивката двамата отново комбинираха за второто попадение, с което "нерадзурите" окончателно пречупиха амстердамци.

Този успех е особено ценен за Интер, тъй като прекъсна негативната им серия от две поредни загуби и даде силен старт на кампанията им в най-престижния европейски клубен турнир.

За Аякс поражението бе първо за сезона, след като до момента бяха непобедени в пет последователни срещи (три победи и две равенства).


