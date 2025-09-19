Люис Хамилтън: Краят на кариерата ми във Формула 1 не е на хоризонта

Светът на Формула 1 може да бъде спокоен – легендарният Люис Хамилтън няма намерение да слага край на състезателната си кариера в близко бъдеще. В ексклузивно интервю за френското издание L’Equipe, седемкратният световен шампион категорично заяви, че страстта му към високите скорости и адреналина на пистата е по-силна от всякога.

Въпреки че през 2025 година британецът ще навърши 40 години и ще бъде вторият най-възрастен пилот в стартовата решетка след Фернандо Алонсо, Хамилтън не вижда възрастта като пречка.

„Фернандо ми дава чудесен пример – щом той продължава, защо не и аз? Може би ще се състезавам, докато той не навърши 50!“, пошегува се звездата, която вече е вторият най-опитен пилот в историята на спорта с впечатляващите 372 старта, изоставайки единствено от Алонсо.

Хамилтън не скри и амбициите си за нови върхове с екипа на Ферари. Той подчерта, че мечтае да донесе така жадуваната титла на „Черните кончета“ – нещо, което Скудерията не е постигала от 2008 година, когато Кими Райконен и Фелипе Маса изведоха отбора до последния си конструкторски триумф.

Последната индивидуална титла за пилот на Ферари датира още по-назад – от 2007 година, когато Райконен стана световен шампион в първия си сезон с тима от Маранело.

„За Ферари тази титла би означавала повече от всичко. Искам да бъда човекът, който ще върне славата на отбора и ще донесе трофея при пилотите“, сподели Хамилтън с неподправен ентусиазъм.