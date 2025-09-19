Новини
Спорт »
Моторни спортове »
Люис Хамилтън: Краят на кариерата ми във Формула 1 не е на хоризонта

Люис Хамилтън: Краят на кариерата ми във Формула 1 не е на хоризонта

19 Септември, 2025 13:21 413 0

  • люис хамилтън-
  • формула 1-
  • ферари-
  • световен шампион-
  • фернандо алонсо-
  • конструкторска титла-
  • пилотска титла-
  • маранело-
  • скудерия-
  • новини спорт-
  • автомобилни състезания

Пилотът няма намерение да спира в близко бъдеще

Люис Хамилтън: Краят на кариерата ми във Формула 1 не е на хоризонта - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Светът на Формула 1 може да бъде спокоен – легендарният Люис Хамилтън няма намерение да слага край на състезателната си кариера в близко бъдеще. В ексклузивно интервю за френското издание L’Equipe, седемкратният световен шампион категорично заяви, че страстта му към високите скорости и адреналина на пистата е по-силна от всякога.

Въпреки че през 2025 година британецът ще навърши 40 години и ще бъде вторият най-възрастен пилот в стартовата решетка след Фернандо Алонсо, Хамилтън не вижда възрастта като пречка.

„Фернандо ми дава чудесен пример – щом той продължава, защо не и аз? Може би ще се състезавам, докато той не навърши 50!“, пошегува се звездата, която вече е вторият най-опитен пилот в историята на спорта с впечатляващите 372 старта, изоставайки единствено от Алонсо.

Хамилтън не скри и амбициите си за нови върхове с екипа на Ферари. Той подчерта, че мечтае да донесе така жадуваната титла на „Черните кончета“ – нещо, което Скудерията не е постигала от 2008 година, когато Кими Райконен и Фелипе Маса изведоха отбора до последния си конструкторски триумф.

Последната индивидуална титла за пилот на Ферари датира още по-назад – от 2007 година, когато Райконен стана световен шампион в първия си сезон с тима от Маранело.

„За Ферари тази титла би означавала повече от всичко. Искам да бъда човекът, който ще върне славата на отбора и ще донесе трофея при пилотите“, сподели Хамилтън с неподправен ентусиазъм.


Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ