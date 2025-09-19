Новини
Спорт »
Моторни спортове »
Луис Хамилтън е най-бърз във втората тренировка в Азербайджан

19 Септември, 2025 20:30 466 0

  • луис хамилтън-
  • формула 1-
  • спорт-
  • азербайджан

Луис Хамилтън е най-бърз във втората тренировка в Азербайджан - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Седемкратният световен шампион във Формула 1 Луис Хамилтън постигна най-добрия резултат във втората свободна тренировка преди състезанието за Голямата награда на Азербайджан, 17-и кръг за сезона.

Британецът, който бе едва 13-и в първата сесия за деня, се справи най-добре в следобедното занимание по улиците на Баку и зададе стандартите с постижението си от 1:41.293 минути.

Втори само на 0.074 секунди остана неговият съотборник в тима на Ферари Шарл Льоклер. Така "черните кончета" отново показаха, че се чувстват много добре на тази писта, на която Льоклер стартира от полпозишън в предишните четири години.

Трети в тренировката се класира Джордж Ръсел. Британският пилот на Мерцедес приключи на 0.477 секунди зад сънародника си Хамилтън. Четвърти остана другият полот на Мерцедес - Кими Антонели. Изоставането на италианския новобранец бе почти половин секунда.

Оливър Беърман с Хаас и настоящият световен шампион Макс Ферстапен с Ред Бул допълниха топ 6.

Изненадващо тимът на МакЛарън записа доста слаби резултати в следобедната сесия, след като даде двата най-добри в сутрешната. Лидерът в генералното класиране Оскар Пиастри се нареди 13-и, на малко над секунда зад Хамилтън, докато победителят от първото занимание Ландо Норис се удари в предпазната стена и завъртя само седем обиколки. Той приключи с десето време.


