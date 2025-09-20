05.00 Тенис: Купа Лейвър в Сан Франциско Евроспорт 2
08.00 Тенис, турнир в Ченду МАХ Спорт 1
08.30 Тенис, турнир в Ханджоу МАХ Спорт 3
11.30 Формула 1, трета тренировка за Гран при на Азерабайджан Диема спорт 3
12.00 Конен спорт, Купа на България Нова спорт
13.00 Волейбол, световно първенство МАХ Спорт 2
13.00 Лека атлетика: Световно първенство в Токио Евроспорт 1
13.15 Формула 2, спринт за Гран при на Азербайджан Диема спорт 3
14.00 Айнтрахт (Брауншвайг) – Елверсберг Диема спорт
14.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 1
14.30 Ливърпул – Евертън Диема спорт 2
14.30 Лестър – Ковънтри Нова спорт
15.00 Жирона – Леванте МАХ Спорт 4
15.00 Формула 1, квалификация за Гран при на Азербайджан Диема спорт 3
15.00 Ветроходство: Оушън Рейс Европа в Бока бей Евроспорт 2
16.00 Болоня – Дженоа МАХ Спорт 3
16.30 Хофенхайм – Байерн Диема спорт 3
16.30 Волейбол, световно първенство МАХ Спорт 2
16.30 Колоездене: Обиколка на Словакия, четвърти етап, мъже Евроспорт 1
16.30 Канадска борба, световно първенство Ринг
17.00 Добруджа – Локомотив (Сф) Диема спорт
17.00 Брайтън – Тотнъм Диема спорт 2
17.00 Уулвърхемптън – Лийдс Нова спорт
17.15 Реал – Еспаньол МАХ Спорт 4
18.00 Колоездене: Обиколка на Люксембург, четвърти етап, мъже Евроспорт 1
19.00 Верона – Ювентус МАХ Спорт 3
19.30 ЦСКА 1948 – Локомотив (Пд) Диема спорт
19.30 Алавес – Севиля МАХ Спорт 1
19.30 Виляреал – Осасуна МАХ Спорт 4
19.30 Манчестър Юнайтед – Челси Диема спорт 2
19.30 Лайпциг – Кьолн Диема спорт 3
20.00 Авеш – Бенфика Ринг
20.30 ПАОК – Панетоликос Нова спорт
20.45 Снукър: Инглиш оупън, полуфинал Евроспорт 1
21.00 Ал Насър – Ал Рияд МАХ Спорт 2
21.30 Нюрнберг – Бохум Диема спорт 3
21.45 Удинезе – Милан МАХ Спорт 3
22.00 Валенсия – Атлетик МАХ Спорт 4
22.00 Фулъм – Брентфорд Диема спорт 2
22.05 Ланс – Лил Диема спорт
22.30 Витория (Гимараеш) – Брага Ринг
23.00 Тенис: Купа Лейвър в Сан Франциско Евроспорт 2
Спортът по ТВ в събота (20 септември)
20 Септември, 2025 07:58 534 0
Ето какво може да гледате по телевизията днес
