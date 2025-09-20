Новини
Спорт »
Световен футбол »
Трилър в Джеда: Ал-Ахли шокира Ал-Хилал с невероятен обрат

Трилър в Джеда: Ал-Ахли шокира Ал-Хилал с невероятен обрат

20 Септември, 2025 09:50 529 0

  • ал ахли-
  • ал хилал-
  • саудитска арабия-
  • футбол

Три гола за 12 минути върнаха Ал-Ахли в мача и донесоха точка срещу лидера

Трилър в Джеда: Ал-Ахли шокира Ал-Хилал с невероятен обрат - 1
Снимка: БГНЕС/Архив
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Ал-Ахли поднесе истинска драма в Саудитската професионална лига, след като навакса три гола изоставане и завърши 3:3 срещу Ал-Хилал на стадион “Al Inma Bank Stadium” в Джеда.

Още до почивката гостите водеха убедително – Тео Ернандес откри резултата, а Малком се разписа два пъти след добра работа на Дарвин Нунес и Салем Ал Досари. Ал-Ахли изглеждаше безпомощен, но второто полувреме обърна всичко.

Две попадения на Айвън Тони в рамките на девет минути върнаха надеждите на домакините, а в добавеното време Мерих Демирал оформи сензационното 3:3 след центриране на Рияд Марез.

С този резултат двата тима остават с равен брой точки, като Ал-Ахли е осми, точно зад Ал-Хилал по голова разлика. В друг мач Ал-Кадисия излезе начело в класирането след късен успех с 2:1 над Ал-Халийдж, благодарение на гол на Абдула Ал Салем в 91-вата минута.


Саудитска Арабия
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ