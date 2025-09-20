Трилър в Джеда: Ал-Ахли шокира Ал-Хилал с невероятен обрат

Ал-Ахли поднесе истинска драма в Саудитската професионална лига, след като навакса три гола изоставане и завърши 3:3 срещу Ал-Хилал на стадион “Al Inma Bank Stadium” в Джеда.

Още до почивката гостите водеха убедително – Тео Ернандес откри резултата, а Малком се разписа два пъти след добра работа на Дарвин Нунес и Салем Ал Досари. Ал-Ахли изглеждаше безпомощен, но второто полувреме обърна всичко.

Две попадения на Айвън Тони в рамките на девет минути върнаха надеждите на домакините, а в добавеното време Мерих Демирал оформи сензационното 3:3 след центриране на Рияд Марез.

С този резултат двата тима остават с равен брой точки, като Ал-Ахли е осми, точно зад Ал-Хилал по голова разлика. В друг мач Ал-Кадисия излезе начело в класирането след късен успех с 2:1 над Ал-Халийдж, благодарение на гол на Абдула Ал Салем в 91-вата минута.