Новини
Спорт »
Бг футбол »
Душан Керкез стана по-скромен - иска заплатите си до декември, за да се махне от ЦСКА

Душан Керкез стана по-скромен - иска заплатите си до декември, за да се махне от ЦСКА

20 Септември, 2025 14:13 960 4

  • цска-
  • керкез-
  • треньор-
  • договор-
  • заплати

Пред феновете треньорът разкри, че е подал оставката още преди два месеца, но тогава ръководството не я е приело

Душан Керкез стана по-скромен - иска заплатите си до декември, за да се махне от ЦСКА - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Треньорът Душан Керкез иска да получи заплатите си до края на годината, за да разтрогне договора си с ЦСКА. Това стана ясно след проведена среща с фенове на отбора, предава БТА. Напрежението в ЦСКА достигна връхната си точка в четвъртък, след като "червените" загубиха от Арда в отложен мач от шампионата. Така тимът има едва 7 точки и заема незавидното 12-о място в класирането. Преди дни Керкез каза, че иска заплатите си до края на договора през 2026 година, но вече е намалил претенциите си.

След мача с Арда спортният директор Бойко Величков призова Керкез да подаде оставка, а след прибирането на отбора на Панчарево вечерта група привърженици поискаха сметка от треньора и той обеща да напусне, но след това размисли и продължава да води отбора, като е готов да си тръгне срещу съответната финансова компенсация.

Пред феновете Керкез разкри, че веднъж вече е подал оставката още преди два месеца, но тогава ръководството не я е приело.


България
Поставете оценка:
Оценка 4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Артилерист

    6 0 Отговор
    Как е възможно от ЦСКА да се заблудят и доверят на толкова бездушен треньор. Той мрънкаше благи приказки, че му трябва време, после взе да вижда напредък в отбора, а накрая се изцепи, че и купи и титли ще печели. Просто развали отбора на Томаш вместо нещо да подобри въпреки похарчените милиони за нови играчи.

    14:26 20.09.2025

  • 2 Майора

    4 0 Отговор
    След още една среща с фенове ще забрави, че е бил треньор на ЦСКА!

    14:27 20.09.2025

  • 3 Много авантаджии,

    3 0 Отговор
    много нещо премина през ЦСКА и Левски !

    14:46 20.09.2025

  • 4 ЙЕЛОУ ТАКСИ

    4 4 Отговор
    Съд до дупка и ще ти дадът всичко !

    14:49 20.09.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ