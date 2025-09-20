Душан Керкез стана по-скромен - иска заплатите си до декември, за да се махне от ЦСКА

Треньорът Душан Керкез иска да получи заплатите си до края на годината, за да разтрогне договора си с ЦСКА. Това стана ясно след проведена среща с фенове на отбора, предава БТА. Напрежението в ЦСКА достигна връхната си точка в четвъртък, след като "червените" загубиха от Арда в отложен мач от шампионата. Така тимът има едва 7 точки и заема незавидното 12-о място в класирането. Преди дни Керкез каза, че иска заплатите си до края на договора през 2026 година, но вече е намалил претенциите си.



След мача с Арда спортният директор Бойко Величков призова Керкез да подаде оставка, а след прибирането на отбора на Панчарево вечерта група привърженици поискаха сметка от треньора и той обеща да напусне, но след това размисли и продължава да води отбора, като е готов да си тръгне срещу съответната финансова компенсация.



Пред феновете Керкез разкри, че веднъж вече е подал оставката още преди два месеца, но тогава ръководството не я е приело.

