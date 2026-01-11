Треньорът на ЦСКА: Предстои ни дълъг път, трябва да сме търпеливи

Треньорът на ЦСКА Христо Янев говори на летище "Васил Левски" преди заминаването на отбора за подготвителен лагер в Турция. Специалистът сподели, че пред отбора предстои дълъг път и всички трябва да се търпеливи с новите играчи.

"Трябва да се подготвим добре, целият отбор да разбере какви са ни изискванията и да сплотим групата. Това, което направихме, е много добре, за да може новите да разберат какво се изисква от тях, да ги приеме отборът. Процесът е отворен и ще разберете, когато вземем някой нов футболист", започна треньорът на ЦСКА.

"Казах на Димитър Евтимов: "Добре дошъл. Радвам се, че ще работим отново заедно", призна Янев за последното ново попълнение на отбора.

"Не само ще се готвим за мача с Арда, а за всичко, което ни предстои през сезона. Това е идеален момент да се възползваме от перфектните условия, които ще ни предостави лагера и да избягаме от това, което виждате в момента", добави той.

"Предстои много дълъг път пред нас. Не е лесно да приобщиш 5-6 нови играчи. Трябва да сме търпеливи и да разберем, че всеки ще се аклиматизира по различен начин. Ще разберете всичко от официалните канали на ЦСКА. досега мисля, че се държим достатъчно коректно към вас (б.р. журналистите) като хора, които си вършат работата", каза още той.