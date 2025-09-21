Новини
Спорт »
Други спортове »
Рускиня стана първа на олимпийската квалификация по фигурно пързаляне в Пекин

Рускиня стана първа на олимпийската квалификация по фигурно пързаляне в Пекин

21 Септември, 2025 08:57 454 1

  • аделия петросян-
  • фигурно пързаляне-
  • квота-
  • квалификация-
  • пекин-
  • русия

Аделия Петросян се очерта като претендентка за медал

Рускиня стана първа на олимпийската квалификация по фигурно пързаляне в Пекин - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Рускинята Аделия Петросян спечели последната олимпийската квалификация по фигурно пързаляне в Пекин и така се очерта като претендентка за медал на Игрите в Милано-Кортина 2026, предава БТА.

Надпреварата е единственият шанс на руските фигуристи, който се състезават като неутрални спортисти, да си осигурят олимпийската квота, след като не бяха допуснати до Световното първенство в Бостън по-рано тази година.

18-годишната Петросян събра 209.63 точки за кратката и волната си програма, побеждавайки Анастасия Губанова от Грузия (206.23) и Луна Хендрикс от Белгия (204.96). Първите пет състезатели във всяка дисциплина на тридневния турнир печелят олимпийската квота за страната си. Победата на Петросян не ѝ гарантира място на Олимпийските игри, което зависи от по-широкия квалификационен процес, но тя е водеща претендентка за медал.

Руснакът Петър Гуменник е на път да си осигури място при мъжете, след като поведе в кратката програма.

Фигуристите на Русия бяха отстранени от международни събития след нахлуването на страната в Украйна през 2022 година. Международният съюз по кънки (ISU) обяви през декември миналата година, че дава възможност на представителите на Русия и на Беларус да се състезават като неутрални спортисти, припомня Ройтерс.


Китай
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 смешно е само

    0 0 Отговор
    в пекин а не в останалата част от света - ама да те всичките руски атлети им е забранено да участват заради допинг и защото убиват деца

    09:12 21.09.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ