Владимир Зографски преодоля квалификацията на голямата шанца в Инстбрук

3 Януари, 2026 19:20 432 1

Българинът направи скок от 118.0 метра

Владимир Зографски преодоля квалификацията на голямата шанца в Инстбрук - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Владимир Зографски преодоля квалификацията на голямата шанца в Инстбрук (Австрия) за състезанието от веригата „Четирите шанци“, част от Световната купа по ски скок при мъжете.

Българинът направи скок от 118.0 метра, който му донесе 115.3 точки и той раздели 16-а позиция с германеца Филип Раймунд, който също получи 115.3 точки, но след скок от 116.5 метра.

Така Зографски нямаше затруднения за намери място сред 50-те участници в същинското състезание.

Най-добър в квалификацията беше австриецът Ян Хьорл, който записа скок от 128.0 метра и получи 132.5 точки.

Шампионът от веригата „Четирите шанци“ и актуален носител на Световната купа Даниел Чофених (Австрия) се класира четвърти със 127.9 точки след скок от 126.0 метра.

Настоящият лидер за Световната купа и в класирането за „Четирите шанци“ се нареди 30-и в пресявките, след като скочи 112.0 метра и записа 109.8 точки.

Състезанието в Инсбрук – трети старт от веригата „Четирите шанци“ за 2026 година, предстои в неделя (4 януари).

В основното състезание в неделя Влади ще скача срещу Бахлингер, Австрия. Евроспорт1 ще излъчи състезанието на живо от 14.30 ч.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ФиТки

    0 0 Отговор
    ИнсТбрук! 😆😆😆. Къде е това, Лазстаров? 😱

    19:40 03.01.2026

