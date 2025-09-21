Новини
Спорт »
Световен футбол »
Валенсия се върна на победния път с важен успех над Атлетик

Валенсия се върна на победния път с важен успех над Атлетик

21 Септември, 2025 10:19 424 0

  • валенсия-
  • атлетико мадрид-
  • ла лига

„Прилепите“ се наложиха с 2:0 след червен картон и късни голове на „Местайя“

Валенсия се върна на победния път с важен успех над Атлетик - 1
Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Валенсия постигна ценна победа с 2:0 над Атлетик Билбао в мач от петия кръг на Ла Лига. Успехът дойде само дни след тежкото поражение с 0:6 от Барселона и върна „прилепите“ в средата на класирането.

Срещата дълго време бе равностойна, но през второто полувреме гостите останаха с човек по-малко след изгонването на Даниел Вивиан. Това позволи на Валенсия да наложи натиск и в заключителните минути да пречупи съперника. Баптист Сантамария откри в 73-ата минута, а в добавеното време Уго Дуро оформи крайното 2:0.

За Атлетик това бе трета поредна загуба във всички турнири, след пораженията от Алавес и Арсенал. Тимът пропусна шанс да излезе на второ място и дори изпадна извън зоната за евротурнири. В следващия кръг Валенсия гостува на Еспаньол, а баските приемат Жирона.


Испания
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ