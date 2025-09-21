Валенсия се върна на победния път с важен успех над Атлетик

Валенсия постигна ценна победа с 2:0 над Атлетик Билбао в мач от петия кръг на Ла Лига. Успехът дойде само дни след тежкото поражение с 0:6 от Барселона и върна „прилепите“ в средата на класирането.

Срещата дълго време бе равностойна, но през второто полувреме гостите останаха с човек по-малко след изгонването на Даниел Вивиан. Това позволи на Валенсия да наложи натиск и в заключителните минути да пречупи съперника. Баптист Сантамария откри в 73-ата минута, а в добавеното време Уго Дуро оформи крайното 2:0.

За Атлетик това бе трета поредна загуба във всички турнири, след пораженията от Алавес и Арсенал. Тимът пропусна шанс да излезе на второ място и дори изпадна извън зоната за евротурнири. В следващия кръг Валенсия гостува на Еспаньол, а баските приемат Жирона.