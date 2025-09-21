Азербайджан остава в календара на Формула 1 до 2030 г. Състезанието дебютира в календара на Формула 1 през 2016 г. под името Голяма награда на Европа, преди да се превърне в постоянно събитие през 2017 г. като Голяма награда на Азербайджан. През 2024 г. състезателният уикенд привлече фенове от над 70 държави и постигна високи цифри на гледаемост, с глобална телевизионна аудитория от над 66 милиона души.

Пистата в Баку, разположена на брега на Каспийско море, е с дължина шест километра и поставя на изпитание пилотите с комбинация от тесни, технични завои и широки, скоростни прави участъци. Трасето се вие през стария град Ичери Шехер, където участъкът около крепостта включва един от най-тесните завои в календара на Формула 1, тествайки до краен предел уменията и нервите на пилотите, предава gong.bg.

С цели седем различни победители в осем издания, Голямата награда на Азербайджан се превърна в едно от най-непредсказуемите състезания в календара. Мексиканецът Серхио Перес е единственият пилот с две победи в Баку, докато трима от настоящите пилоти са печелили по веднъж – Люис Хамилтън, Макс Верстапен и Оскар Пиастри. Австралиецът пресече финала пръв миналата година след драматична битка с Шарл Льоклер от Ферари.