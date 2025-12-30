Новини
Макс Верстапен стана пилот на 2025 година във Формула 1

30 Декември, 2025 17:06 413 0

След него в подреждането се наредиха Ландо Норис и Оскар Пиастри

Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Традиционното тайно гласуване, организирано от Формула 1, събра мненията на ръководителите на всички отбори, които подредиха своите фаворити в класация. Системата на оценяване бе ясна – първият в списъка получаваше 25 точки, а десетият – само една. Интересен факт е, че директорите на Ferrari и Red Bull не участваха в анкетата тази година, но това не попречи на Макс Верстапен да заеме първото място с убедителна преднина.

След него в подреждането се наредиха световният шампион за сезона Ландо Норис и неговият съотборник от McLaren – Оскар Пиастри.

В топ 10 попаднаха още имена като Джордж Ръсел от Mercedes, ветеранът Фернандо Алонсо, който кара за Aston Martin, както и Карлос Сайнц, вече част от Williams, и обещаващият Шарл Льоклер от Ferrari.

Сред младите надежди, които впечатлиха с представянето си, са Оливър Бирмън и Исаак Хаджар, а опитът на Нико Хюлкенберг също бе оценен високо.

Този резултат подчертава изключителната форма и постоянство на Макс Верстапен, който въпреки предизвикателствата през сезона, успя да впечатли както съперниците си, така и специалистите в спорта.

Неговото име продължава да бъде символ на вдъхновение за феновете и пример за подражание за младите пилоти, които мечтаят да достигнат върха във Формула 1.


