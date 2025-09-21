Сабаленка се показа повече от провокативна!

Световната номер 1 в тениса Арина Сабаленка отново привлече погледите към себе си, но този път не с играта си на корта, а с доста провокативна снимка, предава gong.bg.
Тенисистката публикува снимки със сестра си Тонечка в доста провокативни пози. Тъй като сестра ѝ е все още тийнейджърка, кадрите предизвикаха бурни реакции и притеснения сред феновете. На снимката се вижда как Сабаленка се опитва да сграбчи гърдите на сестра си.
Жълтите издания припомнят, че тенисистката стана център на внимание, след като отправи емоционално послание към сестра си след победата си в третия кръг на "Мадрид Оупън" през 2023 г. Оттогава интересът на феновете към силната връзка между двете сестри се засили.
Pero que hace Sabalenka? No estoy bien. pic.twitter.com/mAejLvOU5A— LA BOMBA BAUTISTA 💣🇪🇸 (@LaBombaBautista) September 18, 2025
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 На другия бряг
Коментиран от #3
16:40 21.09.2025
2 мдаааа
16:43 21.09.2025
3 Червената шапчица
До коментар #1 от "На другия бряг":Искаш да кажеш братята Уилямс... Ами стана ми гадно....
16:44 21.09.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Опааа
До коментар #4 от "Борис":Я па тоя! 😆 Тихо ве жмУльо!
16:52 21.09.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Юуп
16:56 21.09.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Содом и Гомор по руски
Коментиран от #12, #16
17:06 21.09.2025
10 Ивелин Михайлов
17:15 21.09.2025
11 Исторически парк
До коментар #4 от "Борис":Знаем, че вие гейовете от ппдебъ се отвращавате от горещи жени 😏
17:16 21.09.2025
12 Програмист
До коментар #9 от "Содом и Гомор по руски":Я иди в лос анджелис и маями или берлин да видиш що е содом, ама бас ловя, че никога не си излизал от село 😉
17:18 21.09.2025
13 Ивелин Михайлов
17:18 21.09.2025
14 Борса,
До коментар #4 от "Борис":Обичаш ли мъжко дупе, МММ?
Коментиран от #15
17:23 21.09.2025
15 Ивелин Михайлов
До коментар #14 от "Борса,":Обича възрожденски шнур
17:24 21.09.2025
16 Що не видиш
До коментар #9 от "Содом и Гомор по руски":В Лондон,Схокхолм или Берлин за какво става вапрос и после ръси мозък.
18:10 21.09.2025