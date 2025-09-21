Новини
Сабаленка се показа повече от провокативна!

21 Септември, 2025 16:36 1 935 16

  • сабаленка-
  • сестра-
  • тоничка

Ето какво прави със сестра си

Сабаленка се показа повече от провокативна! - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Световната номер 1 в тениса Арина Сабаленка отново привлече погледите към себе си, но този път не с играта си на корта, а с доста провокативна снимка, предава gong.bg.

Тенисистката публикува снимки със сестра си Тонечка в доста провокативни пози. Тъй като сестра ѝ е все още тийнейджърка, кадрите предизвикаха бурни реакции и притеснения сред феновете. На снимката се вижда как Сабаленка се опитва да сграбчи гърдите на сестра си.

Жълтите издания припомнят, че тенисистката стана център на внимание, след като отправи емоционално послание към сестра си след победата си в третия кръг на "Мадрид Оупън" през 2023 г. Оттогава интересът на феновете към силната връзка между двете сестри се засили.


Беларус
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 На другия бряг

    11 2 Отговор
    А сега, за да ви стане гадно, си представете "сестрите" Уилямс какво правят.

    Коментиран от #3

    16:40 21.09.2025

  • 2 мдаааа

    2 8 Отговор
    В духът на традиционните руски ценности.

    16:43 21.09.2025

  • 3 Червената шапчица

    5 3 Отговор

    До коментар #1 от "На другия бряг":

    Искаш да кажеш братята Уилямс... Ами стана ми гадно....

    16:44 21.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Опааа

    3 2 Отговор

    До коментар #4 от "Борис":

    Я па тоя! 😆 Тихо ве жмУльо!

    16:52 21.09.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Юуп

    5 0 Отговор
    Тия сиси искат яко мачкане

    16:56 21.09.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Содом и Гомор по руски

    1 4 Отговор
    Ужас

    Коментиран от #12, #16

    17:06 21.09.2025

  • 10 Ивелин Михайлов

    6 0 Отговор
    И двете, дядо попе 😏

    17:15 21.09.2025

  • 11 Исторически парк

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Борис":

    Знаем, че вие гейовете от ппдебъ се отвращавате от горещи жени 😏

    17:16 21.09.2025

  • 12 Програмист

    5 1 Отговор

    До коментар #9 от "Содом и Гомор по руски":

    Я иди в лос анджелис и маями или берлин да видиш що е содом, ама бас ловя, че никога не си излизал от село 😉

    17:18 21.09.2025

  • 13 Ивелин Михайлов

    3 0 Отговор
    Ръката на сестра й посяга отдолу под роклята 🤤

    17:18 21.09.2025

  • 14 Борса,

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Борис":

    Обичаш ли мъжко дупе, МММ?

    Коментиран от #15

    17:23 21.09.2025

  • 15 Ивелин Михайлов

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "Борса,":

    Обича възрожденски шнур

    17:24 21.09.2025

  • 16 Що не видиш

    0 1 Отговор

    До коментар #9 от "Содом и Гомор по руски":

    В Лондон,Схокхолм или Берлин за какво става вапрос и после ръси мозък.

    18:10 21.09.2025

