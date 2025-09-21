Сабаленка се показа повече от провокативна!

Световната номер 1 в тениса Арина Сабаленка отново привлече погледите към себе си, но този път не с играта си на корта, а с доста провокативна снимка, предава gong.bg.



Тенисистката публикува снимки със сестра си Тонечка в доста провокативни пози. Тъй като сестра ѝ е все още тийнейджърка, кадрите предизвикаха бурни реакции и притеснения сред феновете. На снимката се вижда как Сабаленка се опитва да сграбчи гърдите на сестра си.

Жълтите издания припомнят, че тенисистката стана център на внимание, след като отправи емоционално послание към сестра си след победата си в третия кръг на "Мадрид Оупън" през 2023 г. Оттогава интересът на феновете към силната връзка между двете сестри се засили.



Pero que hace Sabalenka? No estoy bien. pic.twitter.com/mAejLvOU5A — LA BOMBA BAUTISTA 💣🇪🇸 (@LaBombaBautista) September 18, 2025